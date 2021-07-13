РУС
19 850 98

"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей. ВИДЕО

Вертолет одесского бизнесмена, приземляясь возле загородного дома, воздушным потоком от винта сорвал несколько зонтов с пляжа, а они повредили стоящие рядом палатки отдыхающих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Приехали на отдых в кемпинг Грибовка. Разложили палатки и тут над головами начал садиться на гору вертолет UR-ICH. От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей, и мальчика, который находился в ней, ударили крепления. Сломало полностью шатер. И тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня… Слава Богу, никого не задело", - рассказала отдыхающая.

Женщина пошла ругаться с пилотом, но не услышали от него извинений.

Правда, летчики все же сделали выводы из этой ситуации - по словам автора видео, следующие посадки совершались уже с заходом не со стороны моря.

По данным "Государственного реестра воздушных судов Украины", вертолет Eurocopter EC155B1 с регистрационным номером UR-ICH эксплуатирует ООО "Челендж Аэро Юкрейн", а принадлежит он известному одесскому бизнесмену, основателю и генеральному директору фармацевтической компании "Интерхим" Анатолию Редеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морская вода в курортной Затоке не соответствует гигиеническим требованиям, - Минздрав

По сведениям "Думской", вертолетная площадка у частного строения в поселке Грибовка не сертифицирована Госавиаслужбой Украины, однако пилоты имели права на такую посадку.

По словам эксперта, пожелавшего остаться неизвестным, квалификация пилотов этого вертолета позволяет садиться даже на неподготовленные площадки, у них есть соответствующий допуск.

"В данном случае, с точки зрения авиационных правил, нарушений со стороны пилотов нет, они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха", - отмечает эксперт.

курорт (119) Одесская область (3786) вертолёт (1114)
+14
"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей - Цензор.НЕТ 1244
13.07.2021 12:22 Ответить
+6
Якась паралельна реальність
13.07.2021 12:29 Ответить
+6
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 5452
13.07.2021 13:42 Ответить
"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей - Цензор.НЕТ 1244
13.07.2021 12:22 Ответить
Це така візуальний ефект. Там висота до літака метрів 30. Просто літак дуже великий і здається, що він майже на голову людям сідає...
13.07.2021 13:41 Ответить
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 5452
13.07.2021 13:42 Ответить
Ну так це ж зовсім інша справа. Там дуже коротка зліта смуга, люди навпаки прикалуються від цього, свого роду безкоштовний атракціон
13.07.2021 14:03 Ответить
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 6282
13.07.2021 13:43 Ответить
Це не той випадок
13.07.2021 14:03 Ответить
Вобще-то есть разница между вынужденной посадкой, и стебом из вертолета над нищебродами в палатках.
13.07.2021 15:24 Ответить
"Что мы имеем" (с) С одной стороны, место посадки не сертифицировано, а значит, за неподготовленную инфраструктуру и соответствующие ограждения и предупреждающие знаки никто ответственности не несет. С другой стороны, пилоты имеют право на посадку на неподготовленную площадку, чем они и воспользовались. Таким образом, если их и можно за что-то привлечь, то за воздушное хулиганство, что пострадавшие в результате инцидента и попытаются инициировать... наверное... Или не попытаются.
13.07.2021 15:29 Ответить
Все правильно, тільки вони порушили і правила виконання польотів ,НЕ ПРАВИЛЬНО ВИБРАВШИ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕННЯ.
показать весь комментарий
Площадку выбрали правильно, согласно цели полёта. А вот заход на посадку совершили без учета окружающей обстановки, случайно, или намеренно.
показать весь комментарий
Що ЦЕ означає"согласно целі пальота"? Це не єдиний критерій, за яким обирають посадковий майданчик. Чи мав він дозвіл на польоти в цій зоні, і ТОЧНО НЕ МАВ ПРАВО ПРИЗЕМЛЯТИСЯ ПОРЯД З ЛЮДЬМИ, які уявлення не мають ПРО ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ ПОРЯД З ГВИНТОКРИЛОМ. Я вже не кажу про хамство зі зносом палаток. Це, як Вас автомобіль заляпає. І це в кращому випадку, а в гіршому пілот або не мав уявлення до чого МОЖУТЬ привести його дії, або не справився з управлінням
показать весь комментарий
В полётном задании есть конечная точка, чаще всего это посадочная площадка. Они прилетели туда, куда и планировали. Без разрешения диспетчера он бы не смог подняться в воздух. Сел он на посадочную площадку (если верить источнику), точно не рядом с этими людьми. Остается только хамство со сносом палаток. Но, без заявления потерпевших, никто не будет в этом разбираться. Всё в их руках.
показать весь комментарий
Ви бачили Це польотне завдання? Щось, дуже багато у вас умовностей.
показать весь комментарий
І чому ви вважаєте що цей майданчик був КПМ? А СУДЯЧИ з того, як ті палатки "махали крилами", безпечною відстанню там і НЕ ПАХЛО.
показать весь комментарий
Место НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО, а значит никто не определяет какое там расстояние. Вертолёт сел там, где и собирался сесть в соответствии с планом полета.
показать весь комментарий
Ви помиляєтесь, безпечна відстань визначається в такому випадку інструкцією по експлуатації даного гвинтокрила.
П.С. Я не розумію, чому ви намагаєтесь захистити явного правопорушника, коли правопорушення - очевидне та ще й зафіксоване
14.07.2021 12:50 Ответить
Можете процитировать инструкцию?
показать весь комментарий
Без этого вертолёт не поднимется в воздух
показать весь комментарий
Там теж за огорожею аеропорту кемпінг облаштований чи просто зіваки на власний розсуд життям ризикують ? Перш аніж ьакі фото у коменти викладати потрібно розібратися !
показать весь комментарий
Во-первых, это не фото. Во-вторых, что вас не устраивает?
показать весь комментарий
Не влаштовує порівняння - про цей аеропорт весь світ знає , ті хто за огорожею - шукачі екстриму , вони самі так обрали своє життя ; у ситуації з місцевим барином чи він , чи його вертолітна ччелядь плювати хотіли на оточення - вони " хазяйни життя" мають навіть вертоліт ((( щоб він на ньому наступного разу десь у морі приводнився !
показать весь комментарий
Где вы увидели сравнение?
показать весь комментарий
БувайТЕ !
показать весь комментарий
Всё? Кусать больше нечем?
показать весь комментарий
Все набагато простіше - довести щось ідіоту - собі дорожче ! Веселої прогулянки під лопатями сідаючого вертольота тільки не обкакайтеся - із штанів по всьому фейсу розмаже як декому із викладеного відео - там правда не лайном , а мізками на бетоні закінчилося ( якщо вони там у черепі були )
показать весь комментарий
Вам никто ничего не доказывает. Вы сами сюда пришли, сами посмотрели и сами возбудились
показать весь комментарий
Это не возбуждение а пролетарская ненависть к олигархам! Осмелюсь предположить что если бы сошёл песок с обрыва то виноват был бы все тот же олигарх, который построил вертолётную площадку а не турЫсты, которые зная что там такое происходит регулярно, поставили палатки.
показать весь комментарий
Вы можете юридически подкрепить суть своих претензий? Хотя бы просто цитатами из Украинского Законодательстыа.
показать весь комментарий
Где Вы увидели претензии с моей стороны?
показать весь комментарий
Нет претензий? Тогда о чем разговор?
показать весь комментарий
Кондиционер отремонтируйте, потому что с такими темпами и врачи могут не помочь.
показать весь комментарий
Что-то вас понесло. Таки жара вас беспокоит
показать весь комментарий
Там пляж вузький, але набудовано кафешок добісу.
показать весь комментарий
Це https://www.google.com/maps/place/Beacon+Hill+Road,+Simpson+Bay,+Sint+Maarten/@18.03969,-63.1225903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1*******************:0xab111c547dd51571!8m2!3d18.0396835!4d-63.1203223?shorturl=1 Махо пляж, Сент-Мартін . Там дійсно не страшно, особливо коли сідає. Проблеми бувают на зльоті - смуга починається зразу за дорогою і парканом, і газують літаки страшенно бо смуга на сході впирається в гору. https://www.travelandleisure.com/travel-tips/travel-warnings/maho-beach-death Один раз жінку кинуло вихлопом об бетонну медіану на смерть.
показать весь комментарий
везет мажорве палатки море джипы шашлыки((
показать весь комментарий
Якась паралельна реальність
показать весь комментарий
"они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха.. " Ну так какие проблемы, можно и на пляж приземлиться, там же быдло отдыхает
показать весь комментарий
Дело в том что исходя из статьи пилоты ничего не нарушили. А вот то что палаточный городок там находился легально ни слова. Тот песчаный обрыв, который находится на заднем плане, каждый год сходит и постоянно закапывает таких вот отдыхающих, поэтому у меня есть подозрения что там даже таблички есть или были до этих турЫстов "палатки не ставить".
показать весь комментарий
Не буду спорить, но прибрежная зона все-же больше подходит для отдыха, нежели для полетов
показать весь комментарий
Это Вам в Государственную Авиационную Службу необходимо обращаться...
показать весь комментарий
Чтобы поехать отдыхать в грибовку?
показать весь комментарий
Что бы выразить свое недовольство...
показать весь комментарий
Для цього потрібно звернутись в Державну Авіаційну Інспекцію
показать весь комментарий
Це як із статті виходити , а якщо із реалій то і вертолітна площадка нелегальна ! Просто що дозволено барину зась смердам ((
показать весь комментарий
"квалификация пилотов этого вертолета позволяет садиться даже на неподготовленные площадки" это означает что пилоты могут сесть где угодно даже рядом с не сертифицированной площадкой и это не будет нарушением. Такого скорее всего не было, но вины пилотов я никакой не вижу а наоборот, вижу что как Вы изволили выразиться, смерды поставили палатки там где это делать не стоит и опять винят во всех своих бедах проклятых олигархов...
показать весь комментарий
Тобто виходячи з Ваших суджень якщо я маю посвідчення посвідчення водія з усіма можливими відкритими категоріями і стаж водіння СОРОК РОКІВ , то це дає мені право ДАВИТИ на автошляхах усіх без перебору хто переходить дорогу у невстановлених місцях незалежно від ситуації ???? Передбачаю Вашу реакцію - зараз скажете що це некоректне порівняння (( Я нічого не пишу про законність наметів на пляжі , але пілот же не дурень , він що - не розумів наслідків від такого заходу на посадку ? - не думаю ( самі пишете про їхню кваліфікацію ) отже дії пілота були свідомими і він свідомо хотів показати хто у цьому світі крутіший ! Заробив від господаря цукерочку порадував барина А от закінчуватися стаття мала б приблизно так : " поліцією складено протоколи на відпочивальників за порушення громадського порядку шляхом встановлення наметів у заборонених для цього місцях , а на пілота вертольота за вчинення дій які спричинили нанесення травм стороннім особам та загрожували життю відпочиваючих "
показать весь комментарий
Я так понимаю Вы из тех кто охотно поверит что кто то вор без каких либо доказательств? В статье черным по белому написано что пилоты ничего не нарушили, но даже это для Вас не аргумент, т.к. ненависть к олигархам затмила Ваш разум... При чем тут то бред, который Вы написали про " ДАВИТИ на автошляхах усіх без перебору хто переходить дорогу у невстановлених місцях незалежно від ситуації" Кого задавили в данном случае???
показать весь комментарий
Ви краще нашим судам подивуйтеся за те що вони зрадників України на волю випускають , а інших за підозру в економічному злочині під варту беруть , а потім судіть хто я ! Бо судячи з Вашої непереборної любові до олігархів можна зробити висновок що Ви або пасажир того вертольота , або його рідний батько ! Решту навіть не коментую - коментувати нічого ((Вже вийшов на волю один із Вами любимих олігархів Лозінський - згадайте як він героїчно від "озброєного ножами пенсіонера який кидався на джипа " карабінами разом із прокурором захищався і нічого при цьому не порушував ; депутати хотіли його навіть героєм України зробити (( Допоки дотримання закону не стане обов"язковим для усіх , мозок буде затьмарювати багатьом ((( в т. ч. і Вам ((( Ось таке біле і чорне ! Всього Вам доброго , шановний !
показать весь комментарий
Начали за здравие, закончили за упокой.... Если Вам будет так легче, продолжайте винить во всех своих бедах олигархов или кого либо еще, только от этого в Вашей жизни ничего не изменится пока Вы не увидите причинно следственную связь в происходящем.
показать весь комментарий
У своїх бідах я звинувачую тільки себе ........ у бідах держави - тих хто до цього довів : якщо вже перефразувати нашого *********** , то всі ми у державних бідах винні (((((
показать весь комментарий
Как бы за порчу чужего имущества статья есть, так что нарушение уже на лицо. А вот запрещено там ставить палатки, зонтики и тд это вряд ли.
показать весь комментарий
Так а почему никто не написал заявлений о порче имущества если оно имело место быть?
показать весь комментарий
Это очень своевременный вопрос.
показать весь комментарий
Самое время бежать писать, еще и в ООН забежать!
показать весь комментарий
Но статью этим не отменить.
показать весь комментарий
Пилотов расстрелять, вертолет конфисковать и отдать детям!
показать весь комментарий
Вряд-ли там такая ответственность.
показать весь комментарий
И я Вам больше скажу - пассажир этого вертолета не имеет ни малейшего понятия где летает и кому может помешать вертолёт. Это головная боль авиакомпании и пилотов...
показать весь комментарий
І я Вам теж хочу сказати , що пасажир цього вертольота , який через фірму є його власником , все добре знає , якби не знав , то вже б пілота вигнав бо це і його безпека та імідж також , але понти вище за все " князья из дерьма -еще те князья (((( " , Порівняйте поведінку заможних іноземців з поведінкою наших "нуворишів" там прояви хамства одиничні , а у нас як не день , так зашквар ((
показать весь комментарий
Носите панамку в такую жару....
показать весь комментарий
І Ви валідольчик під язичок покладіть , заспокойтеся , бо у таку спеку з нервами жартувати не варто........
показать весь комментарий
Предпочитаю холодное пиво в запотевшей бутылке...
показать весь комментарий
Не раджу у спеку ((( не від заздрощів , просто турбуюся за Ваше серденько , побережіть ; краще натурального лимонаду або мохіто безалкогольний якщо просто вода Вам за стасусом не підходить ((((
показать весь комментарий
Так я вечерком, заходит на ура! Особенно когда на вертолете катаешься и специально отдыхающих с пляжа разгоняешь!
показать весь комментарий
Не переборщіть перед польотом з пивком , природні функції організму ніхто не скасовував , жаль салон - потім не відмиє ніяка челядь (((( запашок доведеться компенсувати придбанням нового борту (((( а мені жаль Ваших грошей - після націоналізації вони мені мають дістатися )))
показать весь комментарий
Уважаемый, коммунизм уже в прошлом, что бы что то досталось работать надо...
показать весь комментарий
Мій прадід ульянова до петрограда що - дарма завозив ? )) Я його справу гідно продовжу , Аврору вже викупив , працюю над митною декларацією , грьобана зекоманда змінила правила ввезення морських суден з іноземною реєстрацією ((
показать весь комментарий
Все таки попытайтесь меньше времени проводить на открытом солнце...
показать весь комментарий
Я на Вас орієнтуюся - ми поруч живемо , Ваш графік мене цілком влаштовує .......
показать весь комментарий
Союз меча и орала! Заграница нам поможет! Смерть олигархам! Всего хорошего!
показать весь комментарий
І Вам нехай здоровиться ! Вдалого перечитування класики !
показать весь комментарий
В нормальных странах где отдыхают далеко не миллионеры , вертолеты постоянно садятся на пляжи и катают туристов ! А у наших дикарей он вызывает шок и зависть ! То ли дело оставить после себя горы мусора и дерьма пролежав пьяным в душной палатке ! Вот это отдых да , а тут нарушили идиллию крикливым шаровкам .
показать весь комментарий
У діда афганца стингер трофейный завалялся, пожадуй , можно с ним на отдых ехать в грибовку
показать весь комментарий
На такій дальності, що на відео, плюс хмари, плюс зріз кручі, ПЗРК не спрацьовує.
показать весь комментарий
Дед, видимо не в курсе... Да и не стингер то наверное, но получить срок по пути в Грибовку сможет...
показать весь комментарий
правильно легче палкой сбить
показать весь комментарий
дроном простіше
показать весь комментарий
Где то там поля лечебного канабиеса - первая пайка - надо презеденту первую тягу передать.
показать весь комментарий
Жаль, что воздушный поток от вертолета сорвал только зонтик, а не горы мусора и гавна, оставляемого подобными туристами. Впрочем, за неполные два месяца курортного сезона туристическое гавно на пляже в Грибовке успело уже окаменеть.
показать весь комментарий
Нет другой такой страны в мире, где вертолеты слуг воздушным потоком сносят палатки хозяев.
показать весь комментарий
для какой цели эти идиоты устроили такой трешь? они выгоняли людей из пляжа?
показать весь комментарий
Да просто прикольно сверху смотреть, как простой нарид мечется по пляжу, ловя свои пожитки.

Смех продлевает жизнь.
13.07.2021 15:25 Ответить
Не тренди дятле і не намагайся тлумачити те, в чому ні бельмес. Можливо, цей аптечний поц і МАЄ ТАКІ ПРАВА, в сенсі "довів" комісії, щоМОЖЕ це робити, в чому я, особисто, сумніваюся. Тому що САМА ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОСАДКИ, зобов'язує цего пуцера, не дай Боже, не завдати шкоди життю, здоров'ю і майну громадянина. Що целайно і порушило в повному обсязі.
показать весь комментарий
Вибачаюсь, правильно "не трИнди".
показать весь комментарий
Два де..ла - это сила!
показать весь комментарий
Холопы! Разлеглись, понимаешь, на пляже, когда я домой возвращаюсь. А ну пшли вон отсюда! И гуано свое палаточное забирайте!
показать весь комментарий
Да, плєбєї, ухадіть-ухадіть, барін на вєлосіпєдє, ой, на вєртальотє лєтіт!
показать весь комментарий
Надо привыкать к новым реалиям: бизнесмен всегда прав.
показать весь комментарий
Ибо нехрен быдлу у стен боярских владений в тряпочных шатрах располагаться!
показать весь комментарий
"В данном случае, с точки зрения авиационных правил, нарушений со стороны пилотов нет, они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха", даже если на этой площадке люди!!!???

Смотрю на всеобщее беззаконие, отношение богачей к людям как к мясу, как к средству обогащения, так и хочется взять в руки оружие и перестрелять их. Надо было не бросать их в урны, а сразу ставить к стенке. Тогда бы эти шакалы (кто избежал расстрела) разбежались бы по всему миру, а нам тогда легче было бы выбрать достойное правление, болеющего за Украину, за украинский народ!!!
показать весь комментарий
ах вот зачем авакову вертолеты)))))
показать весь комментарий
Сідай на голову, маємо право.
показать весь комментарий
какие проблемы купить помпу - от 7 тыс грн
показать весь комментарий
А присесть потом надолго - сколько стоит?
Так можно дожить до того что киевляне начнут сбивать боинги садащиеся в Жулянах, чтобы не шумели.
14.07.2021 05:22 Ответить
И....хим радость наракамана
показать весь комментарий
шо пилоти , шо експерти , шо курва бізнесмен , шоб возле них так садились / взлетали
показать весь комментарий
