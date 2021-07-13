"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей. ВИДЕО

Вертолет одесского бизнесмена, приземляясь возле загородного дома, воздушным потоком от винта сорвал несколько зонтов с пляжа, а они повредили стоящие рядом палатки отдыхающих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Приехали на отдых в кемпинг Грибовка. Разложили палатки и тут над головами начал садиться на гору вертолет UR-ICH. От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей, и мальчика, который находился в ней, ударили крепления. Сломало полностью шатер. И тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня… Слава Богу, никого не задело", - рассказала отдыхающая.

Женщина пошла ругаться с пилотом, но не услышали от него извинений.

Правда, летчики все же сделали выводы из этой ситуации - по словам автора видео, следующие посадки совершались уже с заходом не со стороны моря.

По данным "Государственного реестра воздушных судов Украины", вертолет Eurocopter EC155B1 с регистрационным номером UR-ICH эксплуатирует ООО "Челендж Аэро Юкрейн", а принадлежит он известному одесскому бизнесмену, основателю и генеральному директору фармацевтической компании "Интерхим" Анатолию Редеру.

По сведениям "Думской", вертолетная площадка у частного строения в поселке Грибовка не сертифицирована Госавиаслужбой Украины, однако пилоты имели права на такую посадку.

По словам эксперта, пожелавшего остаться неизвестным, квалификация пилотов этого вертолета позволяет садиться даже на неподготовленные площадки, у них есть соответствующий допуск.

"В данном случае, с точки зрения авиационных правил, нарушений со стороны пилотов нет, они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха", - отмечает эксперт.