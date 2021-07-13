Юрченко хочет пройти тест на наркотики в присутствии журналистов: Готов под прямой эфир сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Внефракционный нардеп, экс-"слуга народа" Александр Юрченко заверил, что сдал анализы на наркотики и они показали отрицательный результат. Он готов их сдать повторно в присутствии журналистов.
Об этом Юрченко рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп заявил, что еще во Львове сдал параллельно государственной экспертизе сдал анализы на наличие наркотических веществ в организме.
"Они меня держали. Во Львове везде искал, где можно параллельно сдать кровь, мочу и все, чтобы доказать, что никаких наркотиков я не употреблял. В некоторых местах сдал. Приехали ночью мои помощники. Мы сели в автомобиль и поехали на Киев. Приехав в Киев, я начал сдавать во всех клиниках, где сдают на наркотики, на все. На экстази, как мне сказали, сдавал отдельно", - пояснил Юрченко.
Он также заявил, что готов сдать анализы в присутствии журналистов.
"Если бы вы сказали любую клинику, вместе с вами под прямой эфир, под все, сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. Экстази содержится в организме 21 день. Давайте каких-то наркологов, докторов опросим, пусть они дадут профессиональные заключения", - обратился Юрченко к журналистам.
Также он предоставил журналистам копии результатов анализов, которые, по его словам, он сдал.
Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.
Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.
18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
Сьогодні ми розпочинаємо серію статей про народних обранців. Першим нашим героєм стане колишній "слуга" Олександр Юрченко. Він став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб "відкусити частину пирога". Він же нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп'яніння.
bykvu.com/ua/show/jak-monobilshist-narodu-sluzhit-habar-ta-avtoprigodi-oleksandra-jurchenka/
Чувак - ти не такий цінний як Брагар для ЗЄ, просто змирися з цим )).
организм от продуктов распада наркотических веществ невозможно. они
накапливаются в тканях, вызывают хроническую интоксикацию, особенно при
регулярном приеме, наркота откладывается в жировой ткани, а при
физической нагрузке, которая сопровождается сжиганием жиров, микродозы
наркотического вещества попадают в кровоток. даже после однократного употребления наркотика его следы можно обнаружить в ногтях и волосах через
несколько месяцев, а уж если тип на наркоте постоянно - то вообще не вопрос.
тут весь вопрос состоит в том, кто будет проводить анализ?
Актор підгорілого театру.
Згорілого повністю.
Театр згорів, артисти остались.
...а также почки, печень, мозоли, бледную спирохету и кишечную палочку.
он пытается держать всех за лохов
поясню - он не на системе сидит. не постоянно угашивается. скорее как вся золотая молодежь - для похода в ночник. так вот волосы и ногти сдаются на анализ и могут показать только системных наркоманов. у них по всему образцу будет следы наркоты. а если человек время от времени употребляет то вероятность попадания на тот самый слой кератина, который сформировался в момент принятия наркотиков, крайне мала. на это поц и бьет.
эта дурь не системная. её закидывают для временного кайфа и не часто - дорого
Такое же мерзкое животное как и все слуги урода во главе с зеленомордым клоуном.
Даже отьявленные враги Украины-опзж курят за углом,глядя на эту зеленую вакханалию.
И это при том,что Кива и Рабинович-официально подтвержденные дураки со справками.
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликала всіх депутатів здати тест на вживання наркотиків.
«Тільки за останній тиждень двох «слуг народу» зловили на порушенні правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Знаєте, це яке їхало, таке й здибало. Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від всіх виборців: кожен депутат ВРУ має здати наркотест, для того щоб розуміти, кого наобирали в цій залі. Досить творити те, що ви творите. Ви обіцяли підняти зарплати і пенсії. Поки що ви підняли тільки ціни, ви підняли тарифи, підняли ціни на газ, на комунальні послуги. І всі ваші обіцянки сьогодні є брехнею», - наголосила Геращенко.
- https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Ірина Геращенко:
=чіст=.
ну какое ж оно скользкое да мерзкое... жаба жабой !
- А сколько вы за них заплатили?
- По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие анализы стоят теперь куда дороже.
Причем это чудо было безработным, но киевлян это не остановило и они решили проявить заботу и трудоустроить его прямо в депутаты.
Меня психоз, в который ввели перед выборами народ, безжалостно проманипулировав массовым сознанием, уже тогда пугал.
От козли. Вибрали ! А що тепер кажуть ? Не знаєте ?
"...Він продемонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не 8 липня, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.
Однак нарколог пояснив журналістам, що здавати такий тест через три доби після вживання психотропних наркотиків нема сенсу.«Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже», - пояснює лікар..."https://portal.lviv.ua/news/2021/07/12/kraina-z-mene-robyt-narkomana-nardep-iurchenko-rozpoviv-svoiu-versiiu-dtp-u-lvovi «Країна з мене робить наркомана»
А в мене інше питання:якщо попередні аналізи,за твердженням цього наркомана, підроблені,коли буде позов до лаборантів,адже це Стаття 366.ККУ "Службове підроблення"
1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
А зі сторони пентів - якась мутна історія з нічною зупинкою і чисто випадково вимкненими боді камерами.
или вас пальчевский устроит ?
Переплутав з іншим служкою-наркоманом,-Брагарем.
Цей наркоша теж здавав тести в тій же лабораторії,що й Юрченко .
Й теж виявився "чистим" .
Більше ! Більше сциклиння в очі !
Головне - ХТО його лайно перевірятиме.
Згадайте Шмарклю.)))
Це твій останній строк депутатства мерзото
ЗЕ ж уже сдавал липовые тесты на наркоту в прикормленной лаборатории. Имеем ЗЕзидента-наркомана.
да ну на*ер, президетов в стране резко поменьшало, лох на удивление начал вымирать.
не взлетит твоя затея, нарколыга!
Як хочеш.