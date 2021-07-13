Юрченко хочет пройти тест на наркотики в присутствии журналистов: Готов под прямой эфир сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Внефракционный нардеп, экс-"слуга народа" Александр Юрченко заверил, что сдал анализы на наркотики и они показали отрицательный результат. Он готов их сдать повторно в присутствии журналистов.

Об этом Юрченко рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп заявил, что еще во Львове сдал параллельно государственной экспертизе сдал анализы на наличие наркотических веществ в организме.

"Они меня держали. Во Львове везде искал, где можно параллельно сдать кровь, мочу и все, чтобы доказать, что никаких наркотиков я не употреблял. В некоторых местах сдал. Приехали ночью мои помощники. Мы сели в автомобиль и поехали на Киев. Приехав в Киев, я начал сдавать во всех клиниках, где сдают на наркотики, на все. На экстази, как мне сказали, сдавал отдельно", - пояснил Юрченко.

Он также заявил, что готов сдать анализы в присутствии журналистов.

"Если бы вы сказали любую клинику, вместе с вами под прямой эфир, под все, сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. Экстази содержится в организме 21 день. Давайте каких-то наркологов, докторов опросим, пусть они дадут профессиональные заключения", - обратился Юрченко к журналистам.

Также он предоставил журналистам копии результатов анализов, которые, по его словам, он сдал.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.