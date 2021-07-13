РУС
5 490 84

Юрченко хочет пройти тест на наркотики в присутствии журналистов: Готов под прямой эфир сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Внефракционный нардеп, экс-"слуга народа" Александр Юрченко заверил, что сдал анализы на наркотики и они показали отрицательный результат. Он готов их сдать повторно в присутствии журналистов.

Об этом Юрченко рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп заявил, что еще во Львове сдал параллельно государственной экспертизе сдал анализы на наличие наркотических веществ в организме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

"Они меня держали. Во Львове везде искал, где можно параллельно сдать кровь, мочу и все, чтобы доказать, что никаких наркотиков я не употреблял. В некоторых местах сдал. Приехали ночью мои помощники. Мы сели в автомобиль и поехали на Киев. Приехав в Киев, я начал сдавать во всех клиниках, где сдают на наркотики, на все. На экстази, как мне сказали, сдавал отдельно", - пояснил Юрченко.

Он также заявил, что готов сдать анализы в присутствии журналистов.

"Если бы вы сказали любую клинику, вместе с вами под прямой эфир, под все, сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно. Экстази содержится в организме 21 день. Давайте каких-то наркологов, докторов опросим, пусть они дадут профессиональные заключения", - обратился Юрченко к журналистам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также он предоставил журналистам копии результатов анализов, которые, по его словам, он сдал.

Юрченко хочет пройти тест на наркотики в присутствии журналистов: Готов под прямой эфир сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно 01

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Автор: 

ВР (29396) наркотики (2165) Юрченко Александр (101)
Топ комментарии
+39
У Пальчевського?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:33 Ответить
+32
готов то он готов, только в лаборатории пальчевского, где и бесноватый вовка-шут "сдавал" анализы))
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
+22
Это к киве.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
готов то он готов, только в лаборатории пальчевского, где и бесноватый вовка-шут "сдавал" анализы))
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
слівай, уже нє жалко

Сьогодні ми розпочинаємо серію статей про народних обранців. Першим нашим героєм стане колишній "слуга" Олександр Юрченко. Він став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб "відкусити частину пирога". Він же нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп'яніння.

bykvu.com/ua/show/jak-monobilshist-narodu-sluzhit-habar-ta-avtoprigodi-oleksandra-jurchenka/
показать весь комментарий
13.07.2021 15:45 Ответить
десь і колись ми це вже бачили))))))))))))))))))
показать весь комментарий
13.07.2021 20:17 Ответить
У Пальчевського?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:33 Ответить
Опередил)))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:34 Ответить
у Пальчевского сдать анализ на наркоту это "как два пальца" ..... легко
показать весь комментарий
13.07.2021 13:10 Ответить
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 901
показать весь комментарий
13.07.2021 14:19 Ответить
Там, где потерпевший сдавал?))))) Тогда нечего бояться...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:33 Ответить
Ну як йому не доходить що його використали як нацюцюрник щоб замняти скандал з продавцем собак - Брагаром.
Чувак - ти не такий цінний як Брагар для ЗЄ, просто змирися з цим )).
показать весь комментарий
13.07.2021 12:33 Ответить
А що толку повторно здавати, як стільки днів пройшло вже...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
толк есть. без специального курса детоксикации полностью очистить
организм от продуктов распада наркотических веществ невозможно. они
накапливаются в тканях, вызывают хроническую интоксикацию, особенно при
регулярном приеме, наркота откладывается в жировой ткани, а при
физической нагрузке, которая сопровождается сжиганием жиров, микродозы
наркотического вещества попадают в кровоток. даже после однократного употребления наркотика его следы можно обнаружить в ногтях и волосах через
несколько месяцев, а уж если тип на наркоте постоянно - то вообще не вопрос.
тут весь вопрос состоит в том, кто будет проводить анализ?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:16 Ответить
ну конечно, амфетамины через 2 дня не найдешь в организме, а если такая жара да много питья то и быстрее
показать весь комментарий
13.07.2021 13:47 Ответить
ну, ну. верь дальше в такую сказку и кушай амфетамины. никто не найдет
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 8806
показать весь комментарий
13.07.2021 18:11 Ответить
а вы, батенька, в теме...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
да. старик почти 30 лет наркологом работал
показать весь комментарий
13.07.2021 17:14 Ответить
м-да, вам бы не коменты, вам бы книжки писать...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:20 Ответить
Сечу перед камерами хай здасть! Зебіли хоч посміються.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
А сперму?))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
Это к киве.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
прямо зебуинам в очі))))
показать весь комментарий
13.07.2021 14:12 Ответить
Окуляри начепив, вирішив косити під інтелігента.
Актор підгорілого театру.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:36 Ответить
Чому підгорілого ?
Згорілого повністю.

Театр згорів, артисти остались.
показать весь комментарий
14.07.2021 04:41 Ответить
Мозг бы лучше на анализ сдал. По частям и в разных лабораториях по всей стране.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
Наркоман никак не угомонится. Фуфло тычет и сказки рассказывает.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
Лучше бы ехал не "на Киев", а на расею
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
список неполный.

...а также почки, печень, мозоли, бледную спирохету и кишечную палочку.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:39 Ответить
чувак на приколе?
он пытается держать всех за лохов

поясню - он не на системе сидит. не постоянно угашивается. скорее как вся золотая молодежь - для похода в ночник. так вот волосы и ногти сдаются на анализ и могут показать только системных наркоманов. у них по всему образцу будет следы наркоты. а если человек время от времени употребляет то вероятность попадания на тот самый слой кератина, который сформировался в момент принятия наркотиков, крайне мала. на это поц и бьет.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:41 Ответить
у него обнаружили "экстази" или производное
эта дурь не системная. её закидывают для временного кайфа и не часто - дорого
показать весь комментарий
13.07.2021 12:45 Ответить
Для системщиков, свой метод есть -
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 6689
показать весь комментарий
13.07.2021 12:59 Ответить
всіх уродів, починаєчи з головного - на тестування допінгу!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:41 Ответить
Вопрос не в том кто присутствовать будет, а кто анализы делать . Знаем мы этих "факиров" доморощенных
показать весь комментарий
13.07.2021 12:42 Ответить
Этот полупид..р готов сдать волосы,мочу,ногти и даже почку,лишь бы мандата не лишали.
Такое же мерзкое животное как и все слуги урода во главе с зеленомордым клоуном.
Даже отьявленные враги Украины-опзж курят за углом,глядя на эту зеленую вакханалию.
И это при том,что Кива и Рабинович-официально подтвержденные дураки со справками.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:43 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Всі депутати мають здати наркотести, щоб країна бачила, кого наобирала

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликала всіх депутатів здати тест на вживання наркотиків.
«Тільки за останній тиждень двох «слуг народу» зловили на порушенні правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Знаєте, це яке їхало, таке й здибало. Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від всіх виборців: кожен депутат ВРУ має здати наркотест, для того щоб розуміти, кого наобирали в цій залі. Досить творити те, що ви творите. Ви обіцяли підняти зарплати і пенсії. Поки що ви підняли тільки ціни, ви підняли тарифи, підняли ціни на газ, на комунальні послуги. І всі ваші обіцянки сьогодні є брехнею», - наголосила Геращенко.

- https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Ірина Геращенко:
показать весь комментарий
13.07.2021 12:44 Ответить
Обов'язково здати тест на вживання наркотиків перед голосуванням про легалізацію канабісу.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:17 Ответить
а чего в тот же день не захотел ???? да в обычной больничке????
показать весь комментарий
13.07.2021 12:44 Ответить
вот это самый главный вопрос и ответ одновременно
показать весь комментарий
13.07.2021 12:46 Ответить
был морально не готов, мля !
показать весь комментарий
14.07.2021 00:15 Ответить
Вони б все одно примусили написати таку довідку, як їм треба.

=чіст=.
показать весь комментарий
14.07.2021 04:43 Ответить
Ну, і коли буде шоу зі здавання калу Юрченком у прямому ефірі?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:46 Ответить
а очочки нафига нацепил? умнее выглядеть? напрасный труд ))))
ну какое ж оно скользкое да мерзкое... жаба жабой !
показать весь комментарий
13.07.2021 12:49 Ответить
Слуги урода сплошь наркоманы, сосны и гандоны.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:53 Ответить
..и *********..
показать весь комментарий
13.07.2021 13:08 Ответить
Причём и в хорошем смысле и не очень
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
Пусть глаз сдаст. Какие же все-таки уроды его избиратели...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:55 Ответить
В прямом эфире "сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно" Фуууу, Избавь нас , бедных, от этого зрелища
показать весь комментарий
13.07.2021 13:07 Ответить
в євролаб іди- там свої! вова ж здавав, і ти здаси
показать весь комментарий
13.07.2021 13:10 Ответить
ДНК он тоже готов сдать. ДНК покажет, что он потомственный зебил, а вот наркоту вряд ли.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
Доктор, почему у меня такие плохие анализы?
- А сколько вы за них заплатили?
- По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие анализы стоят теперь куда дороже.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:21 Ответить
Вот только после некоторых видов наркоты,через три дня и следа не остаётся
показать весь комментарий
13.07.2021 13:26 Ответить
Таке дійсно є. GHB, наприклад. Але це треба бути гурманом наркоти, щоб знати якими грибами смакувати з текілою.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:20 Ответить
Только вдуматься в этот абсурд, депутат ВР хочет сдать анализы, чтобы доказать, что он не наркоман. Как можно было проголосовать за такое??
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
К сожалению, за это дерьмо проголосовали жители Голосеевского района г. Киева, где я живу.
Причем это чудо было безработным, но киевлян это не остановило и они решили проявить заботу и трудоустроить его прямо в депутаты.
Меня психоз, в который ввели перед выборами народ, безжалостно проманипулировав массовым сознанием, уже тогда пугал.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
Понимаю, у нас также победило одно из этих "слуг", с существенным отрывом..
показать весь комментарий
13.07.2021 13:49 Ответить
Я жила трохи в Голосіївському районі.

От козли. Вибрали ! А що тепер кажуть ? Не знаєте ?
показать весь комментарий
14.07.2021 04:46 Ответить
Шовкопьёрі зазвичай троє суток під крапельницями в таких випадках лежать, потім виходять і починають розповідати байки шо вони чістиє та ніколи не вживали. А то де були три доби говорять шо був в шокє от проізошедшєго, в себе приходив та звертався до психолога...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:34 Ответить
Саме так.

"...Він продемонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не 8 липня, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.
Однак нарколог пояснив журналістам, що здавати такий тест через три доби після вживання психотропних наркотиків нема сенсу.«Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже», - пояснює лікар..."https://portal.lviv.ua/news/2021/07/12/kraina-z-mene-robyt-narkomana-nardep-iurchenko-rozpoviv-svoiu-versiiu-dtp-u-lvovi «Країна з мене робить наркомана»

А в мене інше питання:якщо попередні аналізи,за твердженням цього наркомана, підроблені,коли буде позов до лаборантів,адже це Стаття 366.ККУ "Службове підроблення"

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 3368
показать весь комментарий
13.07.2021 14:00 Ответить
Стосовно того, що немає сенсу здавати біологічні зразки на аналіз через три доби після вживання психотропів, то це є правда наполовину. Сечу, кров, слину здавати немає сенсу. А волосся, нігті - є сенс. Це аналіз на вживання наркотиків у довгостроковій ретроспективі. Навіть можна таким способом приблизно визначитися коли людина почала або припинила вживати наркотики.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:27 Ответить
Знаєте, я хоч зелебубочок не люблю, але в цьому випадку вірю більше депутату, ніж пентам. Чувак шукає кожну можливість довести що наркоти в організмі не було. Про волосся він правильно сказав - там довго залишаютсья сліди. Той хто вживав - шукає як з'їхати з теми і спетляти від дослідження, як от наш любий **********.

А зі сторони пентів - якась мутна історія з нічною зупинкою і чисто випадково вимкненими боді камерами.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:37 Ответить
да да да, и что, просто побалаболил или оюратились в Шарите ?
или вас пальчевский устроит ?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
Та воно й видно,що не любиш.
Переплутав з іншим служкою-наркоманом,-Брагарем.
Цей наркоша теж здавав тести в тій же лабораторії,що й Юрченко .
Й теж виявився "чистим" .
Більше ! Більше сциклиння в очі !
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 9979
показать весь комментарий
13.07.2021 14:19 Ответить
Цей список надзвичайно короткий. Наприклад, якщо людина вживала синтетичні каннабіноїди ( так звані солі чи щось їм подібне, MDPV, або,наприклад, меткатінон), то вони тут взагалі не згадуються.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:32 Ответить
вы верите, что это чмо не залепило , за левый анализ 100-500 долларов? он же сраный солевик, копы таких называют собаками, потому что бегают по улицам и закладки ищут, иногда даже роют руками.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:42 Ответить
Не важливо, ЯКІ аналізивоно здаватиме.
Головне - ХТО його лайно перевірятиме.
Згадайте Шмарклю.)))
показать весь комментарий
13.07.2021 13:40 Ответить
УРОД МАНДАТ СДАВАЙ !!!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:55 Ответить
Може здати невіть кал. Він все одно ТУПОРИЛИЙ дурень, який показав себе як хабарник.
Це твій останній строк депутатства мерзото
показать весь комментарий
13.07.2021 13:56 Ответить
грязный ублюдок, как и Брагар
показать весь комментарий
13.07.2021 14:15 Ответить
Нехай волосся і нігті здає при журналістах, а відібрані зразки відправити на аналіз у Німеччину в клініку Шаріте.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:35 Ответить
Какая **** разница ,был ли он в изменённом состоянии сознания под воздействием каких то веществ или как говорится у него "соей дури хватает" Неадекватное поведение, попадающее кстати под статью УК Украины налицо. Неадекватным человеком быть в Украине не запрещено законом, пока ты не совершаешь действий напрямую им запрещаемых и соответственно наказуемых.... Но вот быть неадекватным народным депутатом высшего законодательного органа в стране не знаю как запрещено законом (или может не только киве можно) но как минимум неприлично Кладешь мандат, и с легкостью вливаешься в нестройные ряды неадекватов, можно даже попытаться их возглавить.....
показать весь комментарий
13.07.2021 14:43 Ответить
Краще здай своє лайно, тому, хто привів тебе в Раду.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:49 Ответить
то-же у кгбэшной Крысы пальчевского или у подельника ваЗЕлина радуцкого???
показать весь комментарий
13.07.2021 15:01 Ответить
Да не вопрос. Но в независимой клинике, которую укажут противники, а не в той, которую подгонят друзья.

ЗЕ ж уже сдавал липовые тесты на наркоту в прикормленной лаборатории. Имеем ЗЕзидента-наркомана.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:20 Ответить
навіщо народу твої аналізи коли ведеш себе як сама остання гнида.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:25 Ответить
Все задасть, а Ківа буде приймати, тест на IQ викреслили, кажуть якась фігня.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:47 Ответить
зеленский тоже хотел ...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:12 Ответить
после того как Брагару вернули права и он написал заявление на полицейских, которые его остановили, а сегодня в Раде открыто выступил и сказал, что невиновен, Юрченко воспрянул духом и подумал, а почему бы и ему не сделать тоже самое, да еще и полицию обгадить с трибуны
показать весь комментарий
13.07.2021 16:28 Ответить
Бред, если он не системно сидит на наркоте а только изредка принимает то спустя неделю уже ничего не останется.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
готов пойти посцать там же где и его вождь-чепушило?)))
да ну на*ер, президетов в стране резко поменьшало, лох на удивление начал вымирать.
не взлетит твоя затея, нарколыга!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:36 Ответить
Нащо здавати стільки непотребу, коли потрібно здати всього один єдиний... депутатський мандат.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:58 Ответить
За сутку роблять перелив крові, ну і ти як огурчік!!! Чомусь в у Львові він такого не заявляв!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 23:50 Ответить
Сдай уже мандат чучело, Львов культурный город, повезло ещё, а то могли бы ему и лицо и машину подрихтовать.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:51 Ответить
Мусиш тлю взяти з собою.
Як хочеш.
показать весь комментарий
14.07.2021 04:38 Ответить
 
 