Огнестрельное ранение 9-летнего мальчика в Новограде-Волынском: полиция задержала военнослужащего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщине задержали военнослужащего, который накануне нанес тяжелое огнестрельное ранение 9-летнему мальчику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель г. Киева, военнослужащий, знакомый отца, приехавший накануне. Предварительно, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием. В ходе безотлагательного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывчатые вещества", - рассказал начальник ГУНП области Юрий Олейник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Отмечается, что 12 июля в реанимационное отделение больницы в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины.

По предварительной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств это не подтвердилось.

В результате осмотра по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что инцидент произошел во дворе.

С места происшествия изъяли пулю калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.

По словам Олейника, полиция задержала военнослужащего и начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новограда-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.

Аж страшно подумати як він на передову поїде, не мееш ніж з ядерною ракетою, раз з таким арсеналом на відпочинок їздить, придурок
13.07.2021 13:33
ВЕРОЯТНО, К ИНЦИДЕНТУ ПРИЧАСТЕН БЫВШИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ КГБ/СБУ, БЫВШИЙ ЧЛЕН КПСС НАГРЕБНЫЙ Б., СКОЛОТИВШИЙ ОПГ В СОСТАВЕ БОКСЁРА БУРДЫ, УГОЛОВНИКА НАУМОВА И ИНФОРМАТОРА МВД В ВОЛОНТЁРСКОЙ СРЕДЕ ВЛАСЮКА. ДАННОЕ ОПГ ТАКЖЕ НАКАПЛИВАЕТ ХОЛОДНОЕ И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТ ПЫТКИ С ЦЕЛЬЮ КВАРТИРНОГО КОНФИСКАТА
13.07.2021 13:42
Та за запаску закотилося те майно, понять і простіть.
13.07.2021 13:39
13.07.2021 13:33
13.07.2021 13:39
Пусть суд ему экспертизу назначит, в психушке. Пацана искалечил, идиот...
13.07.2021 13:40
13.07.2021 13:42
Что молчат противники оружия?
13.07.2021 13:47
усю зброю треба заборонити! цивільним! ой, а це військовий зробив? тоді і військовим теж!!
13.07.2021 18:13
осталось тільки легалізувать зброю і без броніка на роботу не ходи...
13.07.2021 13:48
За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3541 человек, 31 974 получили травмы. Неосторожное обращение с оружие не превышает погибших и получивших травмы до 20. ДАВАЙ ЗАПРЕТИМ СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ, по твоей логике.
13.07.2021 15:56
Всего убитых в 2020 году в Украине 950 (для сравнения в России 30000). Из них с приминением огнестрельного оружия 3%.
13.07.2021 16:00
я вам розкрию таємницю. в Україні зброя легалізована. можете піти купити .50 bmg, якщо ви не судимий і не хворий на голову. ще вам розкрию таємницю. нема такого поняття як "легалізація" зброї в тому значенні, в якому його експлуатують, щоб залякати людей. навіть в США ви не зможете придбати зброю так, як ви це собі уявляєте під словом "легальна". ви повинні пройти бекграунд чек, який є аналогом наших ідіотських бюрократичних біганин, але робиться за 5 хв одразу в магазині. також ви заповнюєте форму і якщо ви в ній збрехаєте, то ви скоїли тяжкий злочин і сядете надовго. а ці форми, навідміну від наших, перевіряють дуже добре. щодо статистики, то вам вже її навели знизу. можу лише додати, що в США найбільші проблеми із gun violence саме у штатах, де простим людям закрутили гайки по повній. криміналу плювати на закони, якщо їм треба, вони знайдуть зброю - ще одна таємниця.
13.07.2021 18:19
кто подскажет что за патроны бронебойные мелкокалиберные
13.07.2021 13:49
Очень похож на франсез. https://guns.allzip.org/topic/36/740291.html
13.07.2021 13:57
Калибр 22wmr, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения.
13.07.2021 14:48
А что это за патроны на первом фото в нижнем правом углу? Не видел таких еще...
13.07.2021 13:51
Очень похож на франсез. https://guns.allzip.org/topic/36/740291.html
13.07.2021 13:57
у франсезы пули свинцовые
13.07.2021 14:07
да и если относится к велодогам там другие и не будут
13.07.2021 14:11
Материал пули не имеет значения в данном случае. Вот более полная статья об этих патронах. Можете убедиться, что пули здесь самые разные.
https://vilingstore.net/oruzhie-i-********-tehnika/maloimpulsnyy-patron-22-wmr/
13.07.2021 14:13
https://ru.wikipedia.org/wiki/.22_WMR
13.07.2021 14:02
таки не увидел бронебойный малокалиберный
13.07.2021 14:10
они разные есть
13.07.2021 14:12
https://ibis.net.ua/products/patrony-nareznye86/
13.07.2021 14:13
да. в самом низу именно этот патрон
13.07.2021 14:16
Ещё одно доказательство того, что дебилы и водка, несовместимы!
13.07.2021 14:03
и шоему будет ? он же Украину защищает -значит он выше другого быдла которое не воюет на Восточном фронте , а тем более уже , русскоговорящие (как тут на форуме пишут)
трите мрази мусорские коммент , трите ,дай вам Бог щастья
13.07.2021 14:36
должен быть иммунитет у них как у депутатов..и справка для отстрела копов..а так он раб.. в части сделают саправку шо него не знают и уволят задним числом..
13.07.2021 15:18
ну так а в чем проблема ? лоббируйте , там в ВР ваших много тем более там все воевали
13.07.2021 16:16
пойду полобиррую еду и бутылки по муссоркам
13.07.2021 21:28
ну так давай , капитан ! в чем проблема ???? или погоны жмут ? ты ж ведь на одну ступеню стоишь выше чем все остальное быдло действуй маня
14.07.2021 15:22
чем травмат пулями?что у военных нет иммунитетанадмусорами..он никто ни калаш нельзя носить ни узи ни гранаты-просто раб ..
13.07.2021 15:14
калаш странный какой то... где то раскопал он его, что ли? вряд ли из него сейчас можно стрелять
13.07.2021 15:23
 
 