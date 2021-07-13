Огнестрельное ранение 9-летнего мальчика в Новограде-Волынском: полиция задержала военнослужащего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщине задержали военнослужащего, который накануне нанес тяжелое огнестрельное ранение 9-летнему мальчику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель г. Киева, военнослужащий, знакомый отца, приехавший накануне. Предварительно, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием. В ходе безотлагательного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывчатые вещества", - рассказал начальник ГУНП области Юрий Олейник.

Отмечается, что 12 июля в реанимационное отделение больницы в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины.

По предварительной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств это не подтвердилось.

В результате осмотра по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что инцидент произошел во дворе.

С места происшествия изъяли пулю калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.

По словам Олейника, полиция задержала военнослужащего и начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новограда-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.





