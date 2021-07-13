"Он организовал в Донецке непризнаваемую нами вертикаль власти", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 году вел переговоры с российским террористом Бородаем для "определения будущего Донбасса". ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич в марте 2014 года вел переговоры с кремлевским террористом Александром Бородаем, чтобы "определить будущее Донбасса".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем блоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты из телеэфира, на которых Шуфрич сам говорит о факте таких переговоров.
"Шуфрич заявил, что пытался определять будущее Донецкой и Луганской областе с гражданином Российской Федерации, который вообще не имел никакого отношения к этой территории и приехал на Донбасс из Москвы. Согласитесь, как то это не вяжется с легендой о внутреннем конфликте и гражданской войне, которой нас с самого начала кормили все эти представители пророссийских сил. Тогда они нас убеждали, что нужно услышать Донбасс... А на самом деле от имени "народа Донбасса" говорил гражданин другой страны, который приехал и что-то требовал прикрываясь жителями Донбасса", - говорит в комментарии к видео Казанский.
Аууу, Бубочка, пАдзвани Баканову!
Как задолбали на современном цензоре петькины выпердыши и проплаченные гаденыши!
Уже лет двадцать эта шушера гробит Украину под россказни мы Ылита а вы дурни!
Я уже даже не вспомню все озимые поколения и другие «честные движения с горящими глазами» итог работы которых был хапнуть баблища, обосраться (потому что даже хапнуть умели единицы) и уйти в политическое небытие, изредка подрабатывая торгуя своим хлебалом на политических каналах!
Неужели Порошенко такой наивный как Вера Лукянченко которая говорила что Юща на второй срок выберут? Скорее всего нет. Только бабло и ничего более!
У нас не народ убогий! У нас герои убогие, которым наш наивный народ верит!
Сейчас прётся в депутаты
ответил на https://censor.net/ru/comments/locate/3276813/0192143e-2f14-721d-8d57-0c5dff73e160 в теме https://censor.net/ru/news/3276813/on_organizoval_v_donetske_nepriznavaemuyu_nami_vertikal_vlasti_nardep_opzj_shufrich_v_2014_godu_vel
В вашем опусе тема Шуфрича с бородаем не раскрыта 🤭Такое же гАвно как и все остальные, только более последовательное.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!