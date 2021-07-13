"Он организовал в Донецке непризнаваемую нами вертикаль власти", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 году вел переговоры с российским террористом Бородаем для "определения будущего Донбасса". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич в марте 2014 года вел переговоры с кремлевским террористом Александром Бородаем, чтобы "определить будущее Донбасса".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем блоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты из телеэфира, на которых Шуфрич сам говорит о факте таких переговоров.

"Шуфрич заявил, что пытался определять будущее Донецкой и Луганской областе с гражданином Российской Федерации, который вообще не имел никакого отношения к этой территории и приехал на Донбасс из Москвы. Согласитесь, как то это не вяжется с легендой о внутреннем конфликте и гражданской войне, которой нас с самого начала кормили все эти представители пророссийских сил. Тогда они нас убеждали, что нужно услышать Донбасс... А на самом деле от имени "народа Донбасса" говорил гражданин другой страны, который приехал и что-то требовал прикрываясь жителями Донбасса", - говорит в комментарии к видео Казанский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потураев - Шуфричу: В условиях войны вашу фракцию, конечно, следовало бы расстрелять. Быстро и без всяких сантиментов. ВИДЕО