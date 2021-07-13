Проект "Без цензуры":"Мадам Меркель"и выборы в ОРДЛО. Как Зеленский опозорился в Германии. ВИДЕО
Что можно ответить Путину на его статью об "одном народе" и почему лучше поговорить о стыде Зеленского в Германии и почему Меркель смотрела на него где-то, как солдат на клопа?
В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает визит президента Зеленского к "мадам Меркель".
В Берлине в ночь на вторник завершились четырехчасовые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
Почему Меркель так хочет скорейших выборов на Донбассе? Что общего у России и Германии в вопросе Украины? Но почему Берлину в целом тоже довольно выгодна описанная Путиным формула Малороссии?
Таке враження як новини з-за порєбріка читаєш.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
тупомумудрому і інфантильномусвідомому українському народові, який примудрився три рази підряд вибрати в *********** відвертих потворчудових людей - двічи судимого неписьменного брехливого гопника, потім найбрехливішого і найжадібнішого з міністрів гопника, і, нарешті, так само неосвіченого блазня, що зіграв народу з телеекрану прутнем по мордяціроялю казочку про Голобородька.
Избирателю Вовы по барабану, как он назвал канцлера: мадам, фрау, Ангела.
Да хоть женщина!
Ведь, если Вова преЗедент, то каждый его избиратель такой же...
Меркельша повторила то,что Зеленский подписал в Нормандском формате-в коммюнике имплементация формулы Штайнмайера в Укр.законодательство. Так что ничего нового и все предсказуемо. Зе получил очередные инструкции.
Фіаско Зеленського у Німеччині - навіть міністр оборони відмовилась з ним зустрічатись
Повний провал міжнародної політики Зеленського демонструє вчорашній візит у Німеччину. І на жаль, це буде мати негативні наслідки для всіх нас.
Які підсумки візиту Зеленського ми маємо на сьогодні? Отже:
1) Ніяких офіційних документів підписано або узгоджено не було.
2) Розмови про військове співробітництво, про яке розповідав нам Зеленський, взагалі не було. Тому що міністр оборони Німеччини просто відмовилась спілкуватись с Зеленським.
3) Основні питання домовленостей про обсяги газу, що гарантовано прокачується через українську ГТС росіянами - перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
4) Питання про модернізацію української ГТС і обсяги фінансування цих робіт перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
5) Німеччина відмовилася обговорювати питання деокупацію Криму.
6) Німеччина наполягає на законодавчій імплементації "формули Штайнмаєра".Тобто вимагає разом з росіянами спочатку вибори на Донбасі під дулами автоматів окупантів,а потів "вивід" російських окупаційних військ.
7) 2 млрд євро від Німеччини не буде виділено найближчим часом. Це перенесли на розгляд майбутнього уряду Німеччини.
З огляду на це, яка ваша думка, навіщо тоді взагалі бюджет України виділяв кошти на цю поїздку? Щоб Зеленський міг попити пивка з ковбасками?
А вот насчет Германии отдельный разговор.
США после 1945 года совершили большую ошибку, что стали развивать Германию, как промышленного гиганта, а не захудалую сельхоз-колонию, которой видит Украину нынешняя сытая Германия.
я бы не удивился если бы это сказал ватник... а еще Япония тоже видит сельхоз колонией, и Корея - их надо было ваще разбомбить, а то мало бабла дают, Япония ваще дает машины, которые мусора тут же разбивают. хорошо шо хоть Рашку амеры после совка сохранили, а то бы полудикие орды дошли до Черновцов уже, а так Рашка хотя бы цивилизованная и пощадила