Проект "Без цензуры":"Мадам Меркель"и выборы в ОРДЛО. Как Зеленский опозорился в Германии. ВИДЕО

Что можно ответить Путину на его статью об "одном народе" и почему лучше поговорить о стыде Зеленского в Германии и почему Меркель смотрела на него где-то, как солдат на клопа?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает визит президента Зеленского к "мадам Меркель".

В Берлине в ночь на вторник завершились четырехчасовые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Почему Меркель так хочет скорейших выборов на Донбассе? Что общего у России и Германии в вопросе Украины? Но почему Берлину в целом тоже довольно выгодна описанная Путиным формула Малороссии?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО