РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10331 посетитель онлайн
Новости Видео
19 218 36

Проект "Без цензуры":"Мадам Меркель"и выборы в ОРДЛО. Как Зеленский опозорился в Германии. ВИДЕО

Что можно ответить Путину на его статью об "одном народе" и почему лучше поговорить о стыде Зеленского в Германии и почему Меркель смотрела на него где-то, как солдат на клопа?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает визит президента Зеленского к "мадам Меркель".

В Берлине в ночь на вторник завершились четырехчасовые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Почему Меркель так хочет скорейших выборов на Донбассе? Что общего у России и Германии в вопросе Украины? Но почему Берлину в целом тоже довольно выгодна описанная Путиным формула Малороссии?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО

Автор: 

Германия (7227) Зеленский Владимир (21714) Меркель Ангела (2126) путин владимир (32073) ОРДЛО (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
А разве есть места где осел не опозорился.??? Ну разве что в Омане когда счета для складирования бабла открывал....и то вряд ли..
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
+23
вже це набридло якщо чесно. вава уйо..й на х..й чіпідріс наркоманський.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:00 Ответить
+20
в слові лідер у вас помилка, перша літера повинна бути п
показать весь комментарий
13.07.2021 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А разве есть места где осел не опозорился.??? Ну разве что в Омане когда счета для складирования бабла открывал....и то вряд ли..
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
вже це набридло якщо чесно. вава уйо..й на х..й чіпідріс наркоманський.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:00 Ответить
Та подожди ещё лет 8....
показать весь комментарий
13.07.2021 16:43 Ответить
та не будут его выставлять на второй термин)) там же тоже не дебилы сидят) разумков пойдет
показать весь комментарий
13.07.2021 16:52 Ответить
ахаха, да Кива больше наберет чем он. плюс он уже открыто подсерает Зеле, и уже с полгода как, ты откуда сам то, шо так решил?
показать весь комментарий
14.07.2021 20:05 Ответить
Проте він найвеличніший лідер **********)
показать весь комментарий
13.07.2021 16:04 Ответить
в слові лідер у вас помилка, перша літера повинна бути п
показать весь комментарий
13.07.2021 16:12 Ответить
згоден))
показать весь комментарий
13.07.2021 16:17 Ответить
Чотири години соромився-соромився, соромився-соромився.

Таке враження як новини з-за порєбріка читаєш.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:07 Ответить
...Про останню дику й незаконну атаку слуг Путіна й Зеленського на Закон про державну мову. Не було ще тексту таблиці правок, тому мав мізерну надію, що це не так. Зараз уже опублікували фото сторінок таблиці (запозичив у В'ятровича), там усе підтверджено. І зараз коротко по формі.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
показать весь комментарий
13.07.2021 16:09 Ответить
Тетяну Чорновол пожаліти треба, у неї важка хвороба
показать весь комментарий
13.07.2021 16:15 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4826
показать весь комментарий
13.07.2021 16:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 1983
показать весь комментарий
13.07.2021 16:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 7886
показать весь комментарий
13.07.2021 16:26 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4278
показать весь комментарий
13.07.2021 16:17 Ответить
Ещё 8 лет!!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:41 Ответить
Данунах!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 00:33 Ответить
Зеленський - і "осоромився"? Це смішно, бо у Зелені і стиду ніколи не було, повний відморозок, як усі наркомани. Взагалі проблема точно не в Зеленському особисто, а у тупому мудрому і інфантильному свідомому українському народові, який примудрився три рази підряд вибрати в *********** відвертих потвор чудових людей - двічи судимого неписьменного брехливого гопника, потім найбрехливішого і найжадібнішого з міністрів гопника, і, нарешті, так само неосвіченого блазня, що зіграв народу з телеекрану прутнем по мордяці роялю казочку про Голобородька.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:23 Ответить
У нас бери любую Марину Данилюк-Ярмолаеву, накрась ее, дай камеру, и вот тебе готовый международный эксперт мирового уровня!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:42 Ответить
а вы, милейший, сойдете ненакрашенным?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:55 Ответить
Я дядя, мне можно не краситься.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
ну, так жгите!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:08 Ответить
Да, "експерты" еще те что она, что ее дружок
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
Знаете, что грустно?
Избирателю Вовы по барабану, как он назвал канцлера: мадам, фрау, Ангела.
Да хоть женщина!
Ведь, если Вова преЗедент, то каждый его избиратель такой же...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:54 Ответить
тот момент когда президент клоун-а народу не до смеха...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:54 Ответить
Какая разница, хуже не будет!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:59 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1414674669844709378 18 ч

Меркельша повторила то,что Зеленский подписал в Нормандском формате-в коммюнике имплементация формулы Штайнмайера в Укр.законодательство. Так что ничего нового и все предсказуемо. Зе получил очередные инструкции.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:03 Ответить
https://enigma.ua/users/alex_77 Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4839

https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

13 Июля 13:37 1

0
Фіаско Зеленського у Німеччині - навіть міністр оборони відмовилась з ним зустрічатись

Повний провал міжнародної політики Зеленського демонструє вчорашній візит у Німеччину. І на жаль, це буде мати негативні наслідки для всіх нас.
Які підсумки візиту Зеленського ми маємо на сьогодні? Отже:
1) Ніяких офіційних документів підписано або узгоджено не було.
2) Розмови про військове співробітництво, про яке розповідав нам Зеленський, взагалі не було. Тому що міністр оборони Німеччини просто відмовилась спілкуватись с Зеленським.
3) Основні питання домовленостей про обсяги газу, що гарантовано прокачується через українську ГТС росіянами - перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
4) Питання про модернізацію української ГТС і обсяги фінансування цих робіт перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
5) Німеччина відмовилася обговорювати питання деокупацію Криму.
6) Німеччина наполягає на законодавчій імплементації "формули Штайнмаєра".Тобто вимагає разом з росіянами спочатку вибори на Донбасі під дулами автоматів окупантів,а потів "вивід" російських окупаційних військ.
7) 2 млрд євро від Німеччини не буде виділено найближчим часом. Це перенесли на розгляд майбутнього уряду Німеччини.
З огляду на це, яка ваша думка, навіщо тоді взагалі бюджет України виділяв кошти на цю поїздку? Щоб Зеленський міг попити пивка з ковбасками?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:05 Ответить
Підпишуся під кожним словом.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:12 Ответить
Походу величайшего преЗЕ!дента настигла скоропостижная политическая смерть как главы государства. Ни какой уважающий себя политик ни в грош не ставит потуги найвэлычнишого. Земля ему пухом
показать весь комментарий
13.07.2021 20:38 Ответить
А где он не опозорился?
показать весь комментарий
13.07.2021 21:41 Ответить
Насчет ЗЕ я абсолютно согласен.

А вот насчет Германии отдельный разговор.
США после 1945 года совершили большую ошибку, что стали развивать Германию, как промышленного гиганта, а не захудалую сельхоз-колонию, которой видит Украину нынешняя сытая Германия.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:00 Ответить
а то что совок вскормили и он уничтожил миллионы твоих соотечественников и развязал войну, это так, пустячки? ведь лучше было бы с Германии щас картошку и свинину импортировать, а не Мерседесы и тыщи видов другой техники чо.
я бы не удивился если бы это сказал ватник... а еще Япония тоже видит сельхоз колонией, и Корея - их надо было ваще разбомбить, а то мало бабла дают, Япония ваще дает машины, которые мусора тут же разбивают. хорошо шо хоть Рашку амеры после совка сохранили, а то бы полудикие орды дошли до Черновцов уже, а так Рашка хотя бы цивилизованная и пощадила
показать весь комментарий
14.07.2021 20:38 Ответить
спаси Боже Украину от выбора в будущем клоунов, артистов, пианистов... это же не только ужасно с точки зрения полнейшего отсутствия ума, но и стыдно... поехало оно на переговоры с ермаком... лучше бы немцы выгнали его на йух и объявили на весь мир...
показать весь комментарий
14.07.2021 05:13 Ответить
от голодоморов твое боше уже спасло - мало кому понравилось, ведь выжили не только лишь не все....
показать весь комментарий
14.07.2021 20:39 Ответить
 
 