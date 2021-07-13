"Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО

В кулуарах ВР между главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и народным депутатом из "Голоса" Ольгой Стефанишиной состоялась дискуссия относительно законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Во кулуарах парламента Тимошенко, спросила Стефанишину из какой она фракции. Та ответила, что из "Голоса", на что Тимошенко заявила, что "фракция "Голос" работает на гранты и сдает украинские интересы тотально".

Стефанишина, в свою очередь, спросила: "Как вы будете смотреть в глаза людям, которые нуждаются в помощи?"

Тимошенко продолжила: "Эта госпожа была заместителем госпожи Супрун"

Стефанишина ее перебила, снова спросив: "Как вы будете смотреть людям в глаза? Онкобольным. Двум миллионам...".

"Этот человек прголосовал за легализацию марихуаны", - заявила Тимошенко.

"Я голосовала за лекарства на основе медицинского каннабиса. Мне жаль людей. Я вам приведу маму маленькой девочки ...", - заявила Стефанишина.

"Не смешите людей", - ответила ей Тимошенко.