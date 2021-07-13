РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4045 посетителей онлайн
Новости Видео
7 813 128

"Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО

В кулуарах ВР между главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и народным депутатом из "Голоса" Ольгой Стефанишиной состоялась дискуссия относительно законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Во кулуарах парламента Тимошенко, спросила Стефанишину из какой она фракции. Та ответила, что из "Голоса", на что Тимошенко заявила, что "фракция "Голос" работает на гранты и сдает украинские интересы тотально".

Стефанишина, в свою очередь, спросила: "Как вы будете смотреть в глаза людям, которые нуждаются в помощи?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса

Тимошенко продолжила: "Эта госпожа была заместителем госпожи Супрун"

Стефанишина ее перебила, снова спросив: "Как вы будете смотреть людям в глаза? Онкобольным. Двум миллионам...". 

"Этот человек прголосовал за легализацию марихуаны", - заявила Тимошенко. 

"Я голосовала за лекарства на основе медицинского каннабиса. Мне жаль людей. Я вам приведу маму маленькой девочки ...", - заявила Стефанишина. 

"Не смешите людей", - ответила ей Тимошенко.

ВР (29396) закон (3198) конопля (133) наркотики (2165) Тимошенко Юлия (24593) Стефанишина Ольга нардеп (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Коса не дура лікуватись в країні, яку вона грабує вже більше 20 років.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:21 Ответить
+25
"В кулуарах парламента Тимошенко, спросила Стефанишину из какой она фракции. Та ответила, что из "Голоса", на что Тимошенко заявила, что "фракция "Голос" работает на гранты и сдает украинские интересы тотально".
А вот Тимошенко "никогда ничего никому не сдавала"

"Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 640
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
+17
Йуля этими самыми невинными глазками уже лет 20 смотрит на граждан Украины, считая их лохами. Чего только газовые схемы стоят. 5 лямов долларов недавно легализованных и никто кстати вопросы не задаёт по этому поводу. А вы со своим жалким каннабисом
показать весь комментарий
13.07.2021 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
пішов нах. кацап
показать весь комментарий
13.07.2021 20:44 Ответить
Скоты
показать весь комментарий
13.07.2021 20:33 Ответить
такое ощущение что только конопля обезболивает....
показать весь комментарий
13.07.2021 20:34 Ответить
ЗЕ маніпулятори і тут хотіли проштовхнути злодійські схеми знищення українського генофонду!
показать весь комментарий
13.07.2021 20:42 Ответить
А Зедебільна біомаса розпочала полювання на відьом й розлютилася на опонентів з розумними аргументами "Дайте нам каннабісу"Хай Бог милує-такий нарід
показать весь комментарий
13.07.2021 20:45 Ответить
Интересно,а как деутаты смотрели в глаза онкобольным детям до 2021 года?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:45 Ответить
Смотреть будет из-за высокого забора, периодически забрасывая свежего говна.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:23 Ответить
депутаты все стараются облегчить жизнь народа - легкие наркотики, легкая проституция, коррупция, легкое лгбт, педофильство, но главное легкий всеобщий поу..изм
показать весь комментарий
13.07.2021 21:45 Ответить
Тимошенко будет смотреть в глаза онкобольным людям?.. - не смешите!
показать весь комментарий
13.07.2021 22:00 Ответить
****,пройдись по цвинтярям,подивись на безліч могил 15-35 літніх які розпочинали з коноплі.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:52 Ответить
А тих що вмерли від раку у страшних корчах, чи у стані рослини там менше лежить? А тих шо відійшли у інший світ внаслідок непомірного споживання бухла, чи й від того що хтось в дупу синій їх вбив? Менше треба вестись на дебільні кацапські вкиди - що тупо прирівнюють МЕДИЧНИЙ КАНАБІС до шмалі -маріхуани! Ніхто не каже шоб кожен хто забажає пішов собі у "кафі-шоп" і купив там собі наркоти для кайфу, тим більш бажаючим далеко ходити не треба - відкривай "тєлєгу" і купуй все що забажаєш: від коксу до солі і креку. І все те лайно з великою для себе вигодою кришує наша"рехвормована" мусарня, і пофуй всім на тих в кого справжня біда...
показать весь комментарий
13.07.2021 23:46 Ответить
Ви далека від реальності і недалекоглядна людина з мінімумом життєвого досвіду, яка в своєму ж коментарі написала кучу протиріч і навіть не в змозі це зрозуміти.Ви ж якщо реагуєте не на статтю а на чужі коментарі,то пишіть хоть щось що має логіку та глузд,а то чесно кажучи,нецікаво спілкуватись.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:54 Ответить
Приблизьтесь і ви до реальності, тому що саме ви поняття не маєте про що мова. Якщо коротко, то мова про конопляну олію, з якої видалені одурманюючі складові. Продаватись буде в аптеках за рецептом. Сьогодні ці люди рятуються морфіном, що набагато небезпечніше. Якщо хочете подробиць, зайдіть на сторінку до Яніни Соколової, яка рятувалась під час хвороби саме канабісом, вона дасть вам усю інформацію на цю тему. П.С Про маріхуану і наркоманію знаю не з чуток, племінник пішов у 35ть років.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:54 Ответить
Ви колись доглядали онкохворого на останніх стадіях?Ви серйозно думаєте що канабіс там чимось допоможе?Якщо спочатку брешуть то і мету мають зовсім іншу...Для початку де закон про взяття на облік осіб вживаючих медичний канабіс,заборону керування транспортними засобами,керівними посадами,займатися професіями з підвищеним ризиком,учительсько-викладацькою діяльністю та ін.аспекти? Далі загугліть скільки коштує зробити печатку,це перед тим як "по рецепту продавтимуть в аптеці",це теперішні мєнти будуть контролювати,а "одурманюючі складові" вони ж і знищать?.Хай спочатку пояснять і зроблять все цебезпечним а потім продають людям яким це необхідно,а не навпаки.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:42 Ответить
Якась незрозуміла возня . Вам що незрозуміло, що це пастка і шоу . Порада...мед.фарм мафія просто елементарно виготовляє і надає безкоштовно по рецепту всім, хто потребує лікування необхідний препарат. Безкоштовно. Колективна безвідповідальність і прийняття рішення 226 обєктами у вр,які без вранішньої кави ну ніяк....призведе до серйозного гемароя.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:20 Ответить
Мать моего товарища мучается от страшных болей в спине-последствия перенесенной лимфомы.
Спасает ее печенье с препаратом конопли или капли на кусочек сахара. Все каннабиноиды оттуда извлечены.
От них не становятся high, не дуреют и не привыкают
Это только обезболивающее, работает хорошо и человек от этого не дуреет.
Покупает она это только по рецепту .
Грех это страшный- отказать человеку в облегчении его мучений от боли.
И теперь этот грех на всех, кто в силу разных причин это сделал.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:26 Ответить
"Поганому виду немає стиду"(с)
ВОНА у Сірка очі позичить.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:54 Ответить
ТИМОШЕНКО ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ КУРНУЛА И ПРОРЫГАЛАСЬ !!! ПОСЛЕ ЭТОГО ОНА СТАЛА УЩЕРБНОЙ ТАКОЙ КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС !)
показать весь комментарий
13.07.2021 23:58 Ответить
АЛКОГОЛИЧКА ЧЕРТОВА !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 00:03 Ответить
Пани Стефанишина, на шо намек, по-вашему, все онкобольные должны пыхтеть , шо кацапский авианедоносец "КУЗЯ"?... чи начинать нипадеЦки ширяться?.. хмы... "Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 9565 "Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 9565 ...Побочный эффект - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F паранойя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-_98bc982b5b241bd6-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC амотивационный синдром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-_85d0b3a91233e803-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8 каннабиноидный синдром неукротимой рвоты
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
80% посетителей этого сайта сторонники Порошенко. 90% посетителей клянут Тимошенко за провал голосования по марихуане. Из 27 депутатов от ЕС дали голоса ЗА только 7. Порошенко не голосовал. Но об этом ни слова.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:46 Ответить
Под статьей о Порошенко-о Порошенко. Под статьей о тимошенко-о Порошенко. В статье о зеленском-о Порошенко. А-адекватность в понимании ненавистников Порошенко
показать весь комментарий
14.07.2021 14:15 Ответить
Поскольку мой комментарий удален, повторюсь. Каннабис как обезболивающее, довольно мягкое средство, существенно не изменит ситуацию в онкологии. На сегодня существует ряд легко доступных препаратов, комбинация которых хорошо снимает боли.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:40 Ответить
Стефанишина!!За сколько центов проdалась наркобизнесу??
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Жулька будет смотреть в глаза онкобольным так же,как о остальным людям из окна дорогого мерседеса.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 