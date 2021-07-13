Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Корабль ВМС РФ "Павел Державин" использовал сигнал "судно без возможности управления". Но когда наши моряки по рации спросили, что случилось, россияне ответили, что у них все в порядке, и они ожидают "распоряжения сверху".
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности руководствоваться" (два шара один над другим). Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, "вежливые люди" признали, что поломки у корабля нет и сослались на ожидания распоряжение "сверху"", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.
Украинские пограничники отметили, что россияне близко подходили к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО. Особенно они беспокоились, когда участники Sea Breeze подходили в района газоконденсатных месторождений в Черном море.
"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", - сказано в сообщении.
Несмотря на это, план учений был выполнен в полном объеме.
"Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели вслед", - подытожили в Госпогранслужбе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
людейкацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
От которой все уссыкаются от смеха и крутят пальцем у виска
Гроза российского флота прикинулась дохлым лемингом, шоб рассмотреть никчемные корабли загнивающего запада.
А ведь кацапы могли и беременных женщин на надувных плотиках запустить.
На кацапских сайтах пишут точно также - они дескать защитили вышки, а корабли 30-ти стран почтительно держались на расстоянии (кроме отщепенца Дефендера)