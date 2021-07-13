Тимошенко о реформе "Укроборонпрома": Оборонные предприятия предлагают передать в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. ВИДЕО
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламентариев не голосовать за законопроект о реформе "Укроборонпрома", поскольку это будет "уничтожением оборонной отрасли Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас воюющая страна. В воюющей стране оборонно-промышленные предприятия - это основа основ надежды и способности к победе Украины в этой войне. Оборонно-промышленный комплекс - это единственное, что сегодня обеспечивает Украину оружием, способностью держать свои границы и способностью вообще быть субъектом в глобальном пространстве", - заявила Тимошенко.
По словам парламентария, украинские оборонные предприятия есть разные, но есть те, которые действительно нужно проверить и возможно их работа не является эффективной.
"Но большая часть - это как раз те предприятия, которые обеспечивают существование самой Украины. И что теперь предлагается? Теперь предлагается, чтобы наши оборонно-промышленные предприятия во время войны просто были переданы в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Зачем? Какая приватизация оборонно-промышленных компелксов во время войны? Что вы собираетесь голосовать?" - отметила Тимошенко.
Нардеп попросила всех, кто является патриотами Украины не голосовать за этот закон и проголосовать против "уничтожения оборонной отрасли Украины и держать позицию".
Как сообщал Цензор.НЕТ, за законопроект проголосовали 256 парламентариев.
За прошлый 2020 год выпущен только ОДИН ! (Карл) " Булат".
Тимошенко решит все проблемы завода им. Малышева !
https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/16/27400.htm
https://www.slovoidilo.ua/testy/yuliya-tymoshenko-yak-vykonuye-svoyi-obicyanky-lider-batkivshhyny-test
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО
обещает (Хорошее слово) *****
помочь харьковскому заводу им. Малышева в решении всех проблем,
в том числе задолженности по заработной плате.
Об этом она заявила сегодня журналистам после посещения этого предприятия в Харькове.
"Я убеждена, что и в этом году, и в следующем, мы все вместе создадим для завода прекрасные рыночные условия, и он будет зарабатывать, и не будет больше никогда иметь долгов по зарплате", - сказала премьер-министр.
При цьому влада робить вигляд, що все гаразд. Зеленський та Таран https://www.ukrmilitary.com/2021/07/nato-taran.html стверджують , що Україна ближча до НАТО, аніж саме НАТО. Начальник відділу розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони Віктор Трач https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ запевняє , що зривів у виконанні державного оборонного замовлення немає, що ДОЗ виконується планово, і за перші п'ять місяців цього року до Збройних Сил надійшло понад 3,3 млн одиниць продукції оборонного призначення (не уточнюючи що це - танки чи туфлі на підборах).
Однак чиновник «забув» пояснити, що йдеться про виконання ДОЗу в рамках контрактів, які були укладені ще торік. Проблеми з неможливістю укладати нові контракти з усією очевидністю постануть у 2022 році.
Наразі ж через непрофесіоналізм чи свідомий саботаж влади процедури оборонних закупівель - в умовах війни (!) - фактично заблоковані.
Мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення (StateWatch, НАКО та Проект реформи оборонних закупівель) https://statewatch.org.ua/publications/popry-ukaz-zelens-koho-riad-viys-kovykh-proektiv-pid-zahrozoiu-cherez-vidsutnist-reformy-oboronnoho-zamovlennia/ оприлюднила інформацію про те, що Міноборони ігнорує виконання Указу Президента Зеленского https://www.president.gov.ua/documents/592020-32541 № 59/2020 щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема МОУ не вчасно прийняло рішення із замовлення виробництва ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших. Йдеться про те, що низка стратегічних підприємств зараз залишилися без фінансування військових проектів в рамках оборонного замовлення Міністерства оборони України.
При цьому, уряд не звітує про реальний хід реалізації подібних військових проєктів в рамках державного оборонного замовлення, а відкриті оборонні закупівлі досі не були запроваджені. Зокрема https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ відсутній Реєстр виконавців оборонних контрактів , без якого військові відомства фактично укладають контракти поза законом.
Як наслідок, від початку 2021 року Міноборони уклало лише 1 контракт на виконання державного оборонного замовлення, тоді як державний оборонний концерн «Укроборонпром» не уклав жодного. Зараз ані приватні, ані державні підприємства не мають юридичної можливості укладати контракти із замовниками, що ставить підприємства «Укроборонпрому» у критичну ситуацію.
Але найголовніше - це негативно впливає на рівень обороноздатності країни.
І поки влада імітує боротьбу з корупцією, переслідує демократичну опозицію та волонтерів, нею чиняться реальні злочини проти національної безпеки.
чтобы не один танк не вышел из бокса.
Рефату Чубарову - соратнику Петра Олексійовича - віриш? https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2017-05-23/est-dva-sposoba-nanesti-udar-po-rossii---refat-chubarov-o-kryime-i-tom-kak-ubrat-putina/12492 ...був короткий проміжок часу, коли все можна було зупинити. Мова про період з самого ранку 27 лютого, коли надійшла інформація про захоплення невідомими особами будівель Верховної ради Криму і Ради міністрів, і до 28 лютого, десь до обіду, коли почалося пряме десантування російських військ з Росії...
Після того єдиним завданням нашої влади було запобігти повномасштабному вторгненню російських військ на материкову частину України. В якої зусиллями п'ятої колони дієздатної армії на той момент практично не було.
А тепер подивись на дату https://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/22/7099911/ засідання РНБО , де у якості гостя була присутня щойно прибула з колонії Ю.Тимошенко.
Крім того, при нормальних сусідах, країні стільки зброї не треба. Було.
З 2014 р. все змінилося, але зараз широкомасштабних зіткнень нема, оборонка знову почала простоювати.
Чи забула про розвалений завод "Арсенал"?👿