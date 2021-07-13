Тимошенко о реформе "Укроборонпрома": Оборонные предприятия предлагают передать в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. ВИДЕО

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламентариев не голосовать за законопроект о реформе "Укроборонпрома", поскольку это будет "уничтожением оборонной отрасли Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас воюющая страна. В воюющей стране оборонно-промышленные предприятия - это основа основ надежды и способности к победе Украины в этой войне. Оборонно-промышленный комплекс - это единственное, что сегодня обеспечивает Украину оружием, способностью держать свои границы и способностью вообще быть субъектом в глобальном пространстве", - заявила Тимошенко.

По словам парламентария, украинские оборонные предприятия есть разные, но есть те, которые действительно нужно проверить и возможно их работа не является эффективной.

"Но большая часть - это как раз те предприятия, которые обеспечивают существование самой Украины. И что теперь предлагается? Теперь предлагается, чтобы наши оборонно-промышленные предприятия во время войны просто были переданы в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Зачем? Какая приватизация оборонно-промышленных компелксов во время войны? Что вы собираетесь голосовать?" - отметила Тимошенко.

Нардеп попросила всех, кто является патриотами Украины не голосовать за этот закон и проголосовать против "уничтожения оборонной отрасли Украины и держать позицию".

Как сообщал Цензор.НЕТ, за законопроект проголосовали 256 парламентариев.