РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Видео
2 350 41

Тимошенко о реформе "Укроборонпрома": Оборонные предприятия предлагают передать в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. ВИДЕО

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламентариев не голосовать за законопроект о реформе "Укроборонпрома", поскольку это будет "уничтожением оборонной отрасли Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас воюющая страна. В воюющей стране оборонно-промышленные предприятия - это основа основ надежды и способности к победе Украины в этой войне. Оборонно-промышленный комплекс - это единственное, что сегодня обеспечивает Украину оружием, способностью держать свои границы и способностью вообще быть субъектом в глобальном пространстве", - заявила Тимошенко.

По словам парламентария, украинские оборонные предприятия есть разные, но есть те, которые действительно нужно проверить и возможно их работа не является эффективной.

"Но большая часть - это как раз те предприятия, которые обеспечивают существование самой Украины. И что теперь предлагается? Теперь предлагается, чтобы наши оборонно-промышленные предприятия во время войны просто были переданы в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Зачем? Какая приватизация оборонно-промышленных компелксов во время войны? Что вы собираетесь голосовать?" - отметила Тимошенко.

Нардеп попросила всех, кто является патриотами Украины не голосовать за этот закон и проголосовать против "уничтожения оборонной отрасли Украины и держать позицию".

Читайте: Рада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома" (обновлено)

Как сообщал Цензор.НЕТ, за законопроект проголосовали 256 парламентариев.

Автор: 

ВР (29399) закон (3198) законопроект (3275) Тимошенко Юлия (24593) Укроборонпром (1241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Вылезла снова нафталиновая бабушка))
показать весь комментарий
14.07.2021 00:05 Ответить
+8
и чтобы не один танк не вышел из бокса.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:04 Ответить
+6
Зелі зброя не потрібна. Він висаджує мільярд дерев.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелі зброя не потрібна. Він висаджує мільярд дерев.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:51 Ответить
А воз и ныне ТАМ !
Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544За прошлый 2020 год выпущен только ОДИН ! (Карл) " Булат".
Тимошенко решит все проблемы завода им. Малышева !
https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/16/27400.htm

https://www.slovoidilo.ua/testy/yuliya-tymoshenko-yak-vykonuye-svoyi-obicyanky-lider-batkivshhyny-test
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО
обещает (Хорошее слово) *****
помочь харьковскому заводу им. Малышева в решении всех проблем,
в том числе задолженности по заработной плате.
Об этом она заявила сегодня журналистам после посещения этого предприятия в Харькове.
"Я убеждена, что и в этом году, и в следующем, мы все вместе создадим для завода прекрасные рыночные условия, и он будет зарабатывать, и не будет больше никогда иметь долгов по зарплате", - сказала премьер-министр.Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544
показать весь комментарий
14.07.2021 00:37 Ответить
Так її ж швиденько зняли всім скопом і запхнули в кутузку за перепродаж Криворіжсталі.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:57 Ответить
І дерева потрібні! І не мільярд! А більш за все потрібні бронекрейсери.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:51 Ответить
Так то в воюющей....Не в той, у которой в голове Главкома война давно закончилась.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:53 Ответить
Это пока он гешефта не увидит
показать весь комментарий
13.07.2021 23:57 Ответить
Так его гешефт - как раз в стране-помойке.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:58 Ответить
Умный мальчик у двоих сосёт
показать весь комментарий
14.07.2021 00:31 Ответить
о курво..забула як армію з гриценком розпродувала
показать весь комментарий
13.07.2021 23:57 Ответить
Ситуація в оборонному секторі України наближається до катастрофічної

При цьому влада робить вигляд, що все гаразд. Зеленський та Таран https://www.ukrmilitary.com/2021/07/nato-taran.html стверджують , що Україна ближча до НАТО, аніж саме НАТО. Начальник відділу розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони Віктор Трач https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ запевняє , що зривів у виконанні державного оборонного замовлення немає, що ДОЗ виконується планово, і за перші п'ять місяців цього року до Збройних Сил надійшло понад 3,3 млн одиниць продукції оборонного призначення (не уточнюючи що це - танки чи туфлі на підборах).
Однак чиновник «забув» пояснити, що йдеться про виконання ДОЗу в рамках контрактів, які були укладені ще торік. Проблеми з неможливістю укладати нові контракти з усією очевидністю постануть у 2022 році.
Наразі ж через непрофесіоналізм чи свідомий саботаж влади процедури оборонних закупівель - в умовах війни (!) - фактично заблоковані.
Мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення (StateWatch, НАКО та Проект реформи оборонних закупівель) https://statewatch.org.ua/publications/popry-ukaz-zelens-koho-riad-viys-kovykh-proektiv-pid-zahrozoiu-cherez-vidsutnist-reformy-oboronnoho-zamovlennia/ оприлюднила інформацію про те, що Міноборони ігнорує виконання Указу Президента Зеленского https://www.president.gov.ua/documents/592020-32541 № 59/2020 щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема МОУ не вчасно прийняло рішення із замовлення виробництва ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших. Йдеться про те, що низка стратегічних підприємств зараз залишилися без фінансування військових проектів в рамках оборонного замовлення Міністерства оборони України.
При цьому, уряд не звітує про реальний хід реалізації подібних військових проєктів в рамках державного оборонного замовлення, а відкриті оборонні закупівлі досі не були запроваджені. Зокрема https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ відсутній Реєстр виконавців оборонних контрактів , без якого військові відомства фактично укладають контракти поза законом.
Як наслідок, від початку 2021 року Міноборони уклало лише 1 контракт на виконання державного оборонного замовлення, тоді як державний оборонний концерн «Укроборонпром» не уклав жодного. Зараз ані приватні, ані державні підприємства не мають юридичної можливості укладати контракти із замовниками, що ставить підприємства «Укроборонпрому» у критичну ситуацію.
Але найголовніше - це негативно впливає на рівень обороноздатності країни.
І поки влада імітує боротьбу з корупцією, переслідує демократичну опозицію та волонтерів, нею чиняться реальні злочини проти національної безпеки.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:00 Ответить
Соплі підбери! Все пучком.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:52 Ответить
Высрался, дебил? С облегченьем. Для гниды предателя вроде тебя может и пучком, только не для нормальных людей.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:33 Ответить
Це ти нормальний? Тобі що, справку видали?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:33 Ответить
Не меряй всех по себе гнида. Живешь со справкой -- твои проблемы.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Значит справки ще не видали. Ти просто в стадії завищеної самооцінки. Напівнаполеон!
показать весь комментарий
14.07.2021 11:53 Ответить
Ага, только лекарство принять не забудь шизик.

Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 4006
показать весь комментарий
14.07.2021 12:30 Ответить
и чтобы не один танк не вышел из бокса.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:04 Ответить
Вылезла снова нафталиновая бабушка))
показать весь комментарий
14.07.2021 00:05 Ответить
та то гражданка капительман к выборам так готовится. но ей больше ничего уже не светит.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:08 Ответить
политик всегда готовится к выборам и говорит соответственно, но что Она сказала не то !? или так - тебе лишь бы перднуть ..
показать весь комментарий
14.07.2021 00:11 Ответить
Якщо нарешті не засвітить їй, не засвітить і Україні. Юзерам з очами, вухами та мізками це має бути зрозумілим за наслідками свого життя після її усунення олігархічною мафією.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:30 Ответить
ну и что Она не то сказала !?
показать весь комментарий
14.07.2021 00:08 Ответить
капительманше верить себя не уважать.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:15 Ответить
я не в ромашку с тобой играю верю-не верю, я конкретно спросил тебя - ЧТО ОНА НЕ ТАК СКАЗАЛА !?
показать весь комментарий
14.07.2021 00:22 Ответить
ты в ромашку будешь играть со своим дружком.
чтобы не один танк не вышел из бокса.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:27 Ответить
все ясно с тобой танкист.. ты главное в танке не бзди !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 00:34 Ответить
и все?
показать весь комментарий
14.07.2021 01:40 Ответить
Что не так сказала... - если слегонца утрировано, то сначала она грит , мол ни один танк не должен выходить из боксов, получается, пусть кацапы строевым маршем углубляются. Здесь заблеяла по-другому... SURE, заамнезиила... - на пенсию пора.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:23 Ответить
сначала она грит , мол ни один танк...
Рефату Чубарову - соратнику Петра Олексійовича - віриш? https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2017-05-23/est-dva-sposoba-nanesti-udar-po-rossii---refat-chubarov-o-kryime-i-tom-kak-ubrat-putina/12492 ...був короткий проміжок часу, коли все можна було зупинити. Мова про період з самого ранку 27 лютого, коли надійшла інформація про захоплення невідомими особами будівель Верховної ради Криму і Ради міністрів, і до 28 лютого, десь до обіду, коли почалося пряме десантування російських військ з Росії...

Після того єдиним завданням нашої влади було запобігти повномасштабному вторгненню російських військ на материкову частину України. В якої зусиллями п'ятої колони дієздатної армії на той момент практично не було.
А тепер подивись на дату https://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/22/7099911/ засідання РНБО , де у якості гостя була присутня щойно прибула з колонії Ю.Тимошенко.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:26 Ответить
Час іде. Колись же треба починати приватизацію підприємств, які випускають зброю.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:06 Ответить
Уже много каких предприятий прихватизировали , шобы потом все оборудование порезать на металлолом, а остатки от предприятия тут же сбагрить вдогонку. ХЫ... остатки: фундамент от зданий, бо и БУшный кирпич тоже пошел в ход.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:12 Ответить
Капіталізьм ...
Крім того, при нормальних сусідах, країні стільки зброї не треба. Було.
З 2014 р. все змінилося, але зараз широкомасштабних зіткнень нема, оборонка знову почала простоювати.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V9XXyNjlFGk&t=40s Главное у человека не деньги, а натурально - хворма.
показать весь комментарий
14.07.2021 05:35 Ответить
Ага,так значит,теперь уже можно "танкам из казарм выезжать"?!
показать весь комментарий
14.07.2021 06:05 Ответить
У старушки явна ознака деменції.
Чи забула про розвалений завод "Арсенал"?👿
показать весь комментарий
14.07.2021 12:16 Ответить
Все правильно сказала! Тимошенко, по-моему, единственная кто в раде разбираться в политике.
показать весь комментарий
15.07.2021 17:37 Ответить
Ты двух слов связать не можешь Откуда тебе понимать что правильно а что нет?
показать весь комментарий
18.07.2021 13:19 Ответить
 
 