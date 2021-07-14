РУС
3 693 48

Язык не может быть предметом спекуляции как пророссийских, так и псевдопатриотических сил, - Ткаченко. ВИДЕО

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что язык не может быть предметом спекуляций как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык – это наш бронежилет и он объединяет", - отметил глава МКИП.

Кроме того, министр добавил, что продвижение украинского языка невозможно без его финансирования на разных уровнях.

"На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", - подытожил Ткаченко.

Топ комментарии
+26
Едина державна і ділова мова в Україні - українська. І жодних спекуляцій.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:00 Ответить
+25
Сказал псевдоминистр.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:01 Ответить
+18
Это кого этот подкацапник называет псевдопатриотами , наверное тех кто , пока он жировал на коррупционных кормушках на подкорме у олигархов , проливал кровь в боях с русофашистами . А может тех кто в стране Украина хочет смотреть украинское кино , учить детей на украинском языке , слушать украинские песни и не ходить в лаптях под балалайку и бубнеж росиянских попов освящающих ракеты нас убивающие .
показать весь комментарий
14.07.2021 11:07 Ответить
Сортировать:
Едина державна і ділова мова в Україні - українська. І жодних спекуляцій.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:00 Ответить
этот пророссийский КАзел должен пояснить ,что за псевдопатриотические силы появились в Украине,это не те ,кто хотел заграбастать Одесскую киностудию ? зеленый воришка !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 11:34 Ответить
Це ті шо одягаючи вишиванку за гроші кацапів проводять начебто проукраїнські мітинги, але з обов'язковим мордобоєм та вандальними акціями для картинки кацапсячих СМІ
показать весь комментарий
14.07.2021 13:15 Ответить
Наприклад?
показать весь комментарий
14.07.2021 19:25 Ответить
Сказал псевдоминистр.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:01 Ответить
Понятнінько, для ЗЄткаченка українці діляться лише на 2 категорії: псевдопатріотичні і проросійські сили.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:03 Ответить
Ну так он же по себе судит, вот и несет эту ересь.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:23 Ответить
Висказався, тепер нехай змиє після себе.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:27 Ответить
При чому проросійські сили зі знаком+; а патріотичні зі знаком -
показать весь комментарий
14.07.2021 11:39 Ответить
вот и проговорился - по Фрейду! у него все патриоты - это псевдопатриоты, настоящих нет!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:18 Ответить
Это кого этот подкацапник называет псевдопатриотами , наверное тех кто , пока он жировал на коррупционных кормушках на подкорме у олигархов , проливал кровь в боях с русофашистами . А может тех кто в стране Украина хочет смотреть украинское кино , учить детей на украинском языке , слушать украинские песни и не ходить в лаптях под балалайку и бубнеж росиянских попов освящающих ракеты нас убивающие .
показать весь комментарий
14.07.2021 11:07 Ответить
Проросійські - правильні? Проукраїнські - псевдопатріоти? "Цікава думка" наркалиг?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:10 Ответить
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні "Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:11 Ответить
А сам Ткаченко - пророссийский или псевдопатриотический?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:14 Ответить
2008 працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві заступником генерального директора телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%95%D0%9D_%D0%A2%D0%92 «РЕН-ТВ»
показать весь комментарий
14.07.2021 11:29 Ответить
Йди в дупу ткаченко.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:15 Ответить
вот и заткнись
показать весь комментарий
14.07.2021 11:21 Ответить
Кого Бєніна шістка відносить до псевдопатріотів?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:35 Ответить
и уж тем более, не может бьіть предметом спекуляции зеленьіх малороссийских ничтожеств
показать весь комментарий
14.07.2021 11:40 Ответить
Мова не може бути предметом спекуляції як проросійських, так і псевдопатріотичних сил, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1220
"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням",
- підсумував українофоб Ткаченко.
Що то виходить так, що далеко не всі українці можуть безпечно говорити
на своїй рідній українській мові
показать весь комментарий
14.07.2021 12:39 Ответить
Спекуляции вокруг языка устраивают "Слуги Каннабиса".
показать весь комментарий
14.07.2021 13:39 Ответить
Населення українських міст, за останні 40-50 років стрімко поповнювалося за рахунок вихідців із сіл, для яких "разгаваривать на русскам" було верхом приналежності до культурнава слоя. Це ж було так круто: Приїзжають селюки з міста в своє україномовне село, а їхні отприски "чтокают" і "какают". І у їхніх асимільованих батьків груди розпирало від гордості, що їхні діти не такі, як селюки. Ну, а "селюки", із свого боку, дико заздрили "культурним" і старалися бути на них схожими. Отака коротка історія "какунов"
показать весь комментарий
14.07.2021 13:45 Ответить
это всё мелочи -а началось сверху, в ЦК в Москве решили создать "единая общность - советский народ" с русским языком во главе и автор лозунга был Суслов, привилегии русскому языку, доплата учителям русского языка, высокомерное отношение Москвы к "хохлам", украинский язык - "исковерканный русский", "как это физика и математика на укр. языке" ? особенно старались евреи, особенно в Киеве и Днепропетровске, Харькове.
После войны и до 60-х и даже 70-х годов укр. мова была в почете, много укр. школ - везде и в Домбассе и Луганской обл, Мариуполе, а потом пришел Щербицкий, который принялся русифицировать Украину - очень хотел в ЦК, в Москву.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:13 Ответить
Телевидение и радио должны быть исключительно на украинском языке. Это не эстонский, не казахский язык, это язык наших бабушек и дедушек, наших предков. Насколько я знаю среди своих знакомых все всё понимают. Хочется кому-то продавать"продукт" в РФ, пускай делают озвучку на украинском и на русском сейчас это сделать нетрудно и недорого. Это должна быть принципиальная позиция всего украинского общества.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:07 Ответить
Враховуючи який наступ останнім часом зелена пошесть почала на українські культурні проєкти як то держкіно, арсенал, студія Довженко, УКФ, впускання таких рускомірцев як то кіркоров та інші, словам цього штемпа я б не довіряв ані трохи
показать весь комментарий
14.07.2021 14:07 Ответить
Ще одне дмудло висер зробило. Пояснюю цьому ублюдку - українська мова єдина, державна мова.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:09 Ответить
Месснер вернулся сдать дела в свою дивизию - ее в марте 1918 перевели в Одессу. Дроздовский уже выступил в поход как противник красных, а оказавшиеся в Одессе офицеры остались «ничейными». «Через месяц откуда-то взявшийся гетманский генерал Колодий (до отделения Украины он назывался Колодей) созвал нас, офицеров, и объявил, что дивизия украинизируется и входит в состав гетманского корпуса со Штабом в Одессе... Я заявил Колодию, что украинизироваться не желаю, покинул собрание офицеров (растерявшихся от слов Колодия: украинизироваться никому не хотелось, но жить без жалованья было уже невмочь). А денег мне Казначейство для дивизии не выдавало, не зная, кому оно и кому мы принадлежим - бывшему Временному правительству, нынешнему Ленинскому или народившемуся гетманскому?» - цитирование Евгения Эдуардовича Месснера (1891-1974), эмигрировал в Югославию,... Аргентину. Умер Месснер в Буэнос-Айресе. Хаос - вне времени...
показать весь комментарий
14.07.2021 14:20 Ответить
Коли вже ці гондони закінчаться, не буває ніяких лагідний українізацій, українізація або є або її немає. Ці ординські обсоси вже дістали.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:24 Ответить
Ткаченко на гілляку!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:32 Ответить
Що ця сволота від бєні верзе-зміниться влада і цей хапуга зникне назавжди з політичного небосхилу України, якщо не сяде за якійсь дії, що порушують закон разом зі своїми працедавцями
показать весь комментарий
14.07.2021 15:14 Ответить
Понятненько. Пророссийские силы - без кавычек. А патриотические - в кавычках (севдо) - сообщил нам псевдо -министр ...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:16 Ответить
Доки крим і донбас не повернуть з репараціями - заборонити московську мову.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:04 Ответить
 
 