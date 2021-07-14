Язык не может быть предметом спекуляции как пророссийских, так и псевдопатриотических сил, - Ткаченко. ВИДЕО

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что язык не может быть предметом спекуляций как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык – это наш бронежилет и он объединяет", - отметил глава МКИП.

Кроме того, министр добавил, что продвижение украинского языка невозможно без его финансирования на разных уровнях.

"На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", - подытожил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги", - Зеленский