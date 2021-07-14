Язык не может быть предметом спекуляции как пророссийских, так и псевдопатриотических сил, - Ткаченко. ВИДЕО
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что язык не может быть предметом спекуляций как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".
"Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык – это наш бронежилет и он объединяет", - отметил глава МКИП.
Кроме того, министр добавил, что продвижение украинского языка невозможно без его финансирования на разных уровнях.
"На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", - подытожил Ткаченко.
"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням",
- підсумував українофоб Ткаченко.
Що то виходить так, що далеко не всі українці можуть безпечно говорити
на своїй рідній українській мові
После войны и до 60-х и даже 70-х годов укр. мова была в почете, много укр. школ - везде и в Домбассе и Луганской обл, Мариуполе, а потом пришел Щербицкий, который принялся русифицировать Украину - очень хотел в ЦК, в Москву.