Проект "Без цензуры": Что задумал Аваков? Все об отставке "вечного" министра внутренних дел. ВИДЕО
Вечером во вторник, 14 июля, Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, и Богдан Буткевич по горячим следам анализирует почему это произошло.
Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для властей и для уличных протестов? И кто такой Денис Монастырский – вероятный преемник Авакова?
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
Але США розбудували німці і англійці, а в них відповідальність, самоконтроль і самоповага на генетичному рівні закладані, тут 3-5 років нічого не змінять.
2. Чи є гарантії що ця "єдиноосібна влада" не "інтегрує" нас у росію?
3. Чи є гарантії що за "3-5 років" щось зміниться?
4. Чи є гарантії що за "3-5 років" владу передадуть? І кому саме?
5. Якщо ці "руки демократів" такі чудові - то де ж вони? Чи вони відростуть за ці роки?
Гарантій ніяких, окрім того, що точно будуть вбивства.
Авжеж, регіоналів давно треба було вішати, але ти пропонуєш трохи інше - диктатуру та потенційно тиранію як у Білорусі. Щось не дуже перспектива...
говоруни здатні щось зробити добре?
цитата из 12 стульев, по моему очень к месту.
Думаю отставка (точнее заявление об отставке) скорее всего связана с арестом генерала Павловского. После дела Шеремета, Стерненко, Семенченко...снежный ком растет все больше! И хоть ноги растут из ОП, винить будут не Клоуна и не генпрокурора, а министра МВД и ему, нужно как то от этого отстраниться (типа это не я, а я вообще был сильно против и подал в отставку)
зания потому шо человек и параход просто так не отчаливает да ещё в сторону танко- и само-
лётостроения.... ну теперь в добавок станет человек и танк человек и самолёт.... пристёгиваем
ремни малята скоро будет весело........
ах да, им Сорос дает гранты - миллиард рублей шоп эта орава из 20 человек обсерала:
а)Зелю(если ты так решил)
б) не Зелю (если ты тоже так решил)