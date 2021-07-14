Проект "Без цензуры": Что задумал Аваков? Все об отставке "вечного" министра внутренних дел. ВИДЕО

Вечером во вторник, 14 июля, Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, и Богдан Буткевич по горячим следам анализирует почему это произошло.

Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для властей и для уличных протестов? И кто такой Денис Монастырский – вероятный преемник Авакова?

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

