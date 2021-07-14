РУС
Проект "Без цензуры": Что задумал Аваков? Все об отставке "вечного" министра внутренних дел. ВИДЕО

Вечером во вторник, 14 июля, Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, и Богдан Буткевич по горячим следам анализирует почему это произошло.

Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для властей и для уличных протестов? И кто такой Денис Монастырский – вероятный преемник Авакова?

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

+20
Кастинг на нового міністра МВС стартував.

14.07.2021 12:06 Ответить
+4
Якби на місце міністра МВС запропонували Еку Згуладзе, або Хатію Деконаїдзе (і вони б погодились), то можна було б зітхнути з полегшенням. А так ще багато питань, яке "шило поміняли на мило".
14.07.2021 12:21 Ответить
+4
Як раз Аваков і повертав "мусорську" систему в МВС. А те, що було позитивного, зробили саме грузинки.
14.07.2021 12:29 Ответить
Зеліни колеги з жовтого цирку.
14.07.2021 12:19 Ответить
В ідеалі хочуть повернути часи Кучми, коли все вирішувалось нагорі - в тому числі які справи і проти кого відкривати.
14.07.2021 12:10 Ответить
Тільки одна, єдиноосібна влада з добре працюючим репресивним апаратом може навести лад в нашому бедламі. Так років зо 3-5 бажано попрацювати. А потім передати владу в руки демократів. Як це зробив Піночет.
14.07.2021 12:33 Ответить
Була одноосібна влада при Кучмі разом з репресивним апаратом))
14.07.2021 12:43 Ответить
Де ти бачив і коли репресіі в Україні? Навіть при Янику їх не було. Це і розплодило говорунів, болтунів, безвідповідальність, як за сказане, так і за незроблене. І кінця йому не має. Як не злочин - так і політичне переслідування; як злочинець- так особа з особливими заслугами пере державою...
14.07.2021 14:41 Ответить
Репресій Україні вистачило і в 20 столітті. Які це результати дало? Це розплодило дебілів.
14.07.2021 15:03 Ответить
Ті репресії, про які ви мовите знищили еліту нації(але не держави Україна) і вселили страх в цілі покоління людей. А сьогодні йде мова про державу України, "еліта " якої сформувалася на злочинному пограбуванні тих надбань, які були створені минулими поколіннями. І до того ж я не закликаю до репресій, а до жорсткої системи державної влади і безумовної відповідальності за слова і вчинки, без огляду на посади, політичні уподобання, заслуги (реальні,чи видумані) .
14.07.2021 15:47 Ответить
"Жорстка система державної влади і безумовна відповідальність за свої вчинки, без огляду на посади, політичні уподобання, заслуги" - все як в США.
Але США розбудували німці і англійці, а в них відповідальність, самоконтроль і самоповага на генетичному рівні закладані, тут 3-5 років нічого не змінять.
14.07.2021 15:55 Ответить
1. В репресивному апараті будуть працювати - ...хто? І ти згодин що за доносом прийдут до тебе?
2. Чи є гарантії що ця "єдиноосібна влада" не "інтегрує" нас у росію?
3. Чи є гарантії що за "3-5 років" щось зміниться?
4. Чи є гарантії що за "3-5 років" владу передадуть? І кому саме?
5. Якщо ці "руки демократів" такі чудові - то де ж вони? Чи вони відростуть за ці роки?
Гарантій ніяких, окрім того, що точно будуть вбивства.
Авжеж, регіоналів давно треба було вішати, але ти пропонуєш трохи інше - диктатуру та потенційно тиранію як у Білорусі. Щось не дуже перспектива...
14.07.2021 12:48 Ответить
Ати пропонуєш дивитися ще роки на оцей бедлам? Ти почитай про що тут пишуть і як! І оці говоруни здатні щось зробити добре?
14.07.2021 14:32 Ответить
Чому за доносом? Прийдуть, якщо сказав завідомо брехну, пообіцяв, а не виконав(про депутатів усіх рівнів); вкрав-посадили по самі я..ця, а не слухати бредні про політичні переслідування; взяв взятку (на посаді)- забрати все до третього коліна, а самого на уранові розробки; дав взятку- заплати в бюджет в потрійному розмірі( даєш-знать є звідкиля)...
показать весь комментарий
і як система правосуддя працює в Європі і без диктатури?
14.07.2021 15:05 Ответить
Ви краще зрівняйте з Гондурасом. В Європі працює тому, що там живуть європейці. Я вам ще раз рекомендую- пройдіться по постам і визначіться :з ким маєте справу.
показать весь комментарий
"Здесь Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить. Возможно даже ногами".
цитата из 12 стульев, по моему очень к месту.
цитата из 12 стульев, по моему очень к месту.
14.07.2021 12:11 Ответить
У Авакова, чуйка получше чем у Клоуна.
Думаю отставка (точнее заявление об отставке) скорее всего связана с арестом генерала Павловского. После дела Шеремета, Стерненко, Семенченко...снежный ком растет все больше! И хоть ноги растут из ОП, винить будут не Клоуна и не генпрокурора, а министра МВД и ему, нужно как то от этого отстраниться (типа это не я, а я вообще был сильно против и подал в отставку)
показать весь комментарий
Якби на місце міністра МВС запропонували Еку Згуладзе, або Хатію Деконаїдзе (і вони б погодились), то можна було б зітхнути з полегшенням. А так ще багато питань, яке "шило поміняли на мило".
показать весь комментарий
уже ставили. ничего не дало. они работали исключительно картинкой для телевизора, а все мусорские хенералы продолжали и продолжают решать на своих местах. ну может кто-то перешел из одного кресла в другое. один человек не может сломать эту феодально- олигархическую клановую систему, управляющую Украиной.
показать весь комментарий
Як раз Аваков і повертав "мусорську" систему в МВС. А те, що було позитивного, зробили саме грузинки.
чучма в начале двухтысячных начал строить эту мусорскую систему. он же ее и построил. с тех пор она, система, никуда не уходила, чтобы ее возвращать. и весь позитив грузинок - улыбки перед камерами. они прекрасно осознали, что абсолютно бессильны перед этой мусорской системой и свалили при первой же возможности.
показать весь комментарий
До речі, як раз саме сильні, порядні та ефективні особистості і можуть ламати гнилу систему. А психологія: "ми нічого не можемо", "від нас нічого не залежить", "один нічого не може" це типовий "совок" та ******** "запребрик". Приклад: Едвард Гувер, Нікола Граттері...
показать весь комментарий
ерунда. лозунг, за которым ничего нет. у одного человека, какой бы он сильный и порядочный не был, шанса против системы нет. только у сплоченной команды. а откуда эта команда может быть у залетных грузинов? тот же Гувер из твоего примера, он с пеленок в политике был, у него огромная поддержка была и среди своих, и даже среди противников, ему было на кого опереться. а закинь этого же Гувера к нам в мусарню, его сожрали бы уже через неделю.
показать весь комментарий
Результат роботи "зальотних" грузинок в Грузії абсолютно очевидний - нова, чесна, ефективна поліція. Тільки там не було Авакова з Геращенко. А навʼязування думки: "сидіть і не рипайтесь" за походженням як раз дуже похоже з кабінетів "на Лубʼянці".
показать весь комментарий
забавно. не подскажешь, где она, та самая "нова, чесна, ефективна поліція"? все мусора, от хенералов до майоров, остались на своих местах. некоторых передвинули из одной области в другую, перетасовали по креслам. да даже участковые, капитаны, остались те же, в Сумах так все до единого. если и пытались грузинки кого подвинуть - быстро получили по рукам от "нужных" людей. после чего набрали кучу молодняка - рядового состава, пофоткали, покрутили роликов на ТВ и отдали весь этот молодняк на перевоспитание проверенным системным кадрам, свалив в родную Грузию. вот и вся "нова, чесна, ефективна поліція". а ну да, вывески еще поменяли и форму черненькую оформили.
показать весь комментарий
Треба уважно читати: "Результат роботи "зальотних" грузинок в Грузії..."
показать весь комментарий
"Без цензуры" - маленький Бигус.
показать весь комментарий
И вот тут все начнется. Труба протекала, а тут прорвало. Может и к лучшему.
показать весь комментарий
Идет банальный передел собственности а Аваков не попадает в зеленую обойму
показать весь комментарий
Аналитика не совсем правильная. За 7 лет
показать весь комментарий
Я конечно не в курсе, но похоже на то, что Аваков что-то такое знает и поэтому вовремя самоустранился, чтоб и ему не прилетело. Жду, когда он "заляжет на дно" и перестанет "отсвечивать" т.е. поступит в точности как Степанов (бывший министр от медицины если кто не помнит). Где этот гад в крутой курточке затаился, кстати
показать весь комментарий
Монастырский скорее всего тоже временно, пока часть кадров зеленые под себя не поменяют.
показать весь комментарий
Ничего не поменяется:как были поборы на дорогах,отжатие квартир при помощи ментов,бездействие,взятки так и останется,некуй смаковать отставку,это Ишакам для успокоения..Нужно менять не псов власти а самих главарей этой сучей власти.
показать весь комментарий
нда... удивил так удивил чего там.... барысыч вождь краснокожых ждём ритуала скальпообре-
зания потому шо человек и параход просто так не отчаливает да ещё в сторону танко- и само-
лётостроения.... ну теперь в добавок станет человек и танк человек и самолёт.... пристёгиваем
ремни малята скоро будет весело........
в справі шеремета аваков вийшов ...на себе?тобто йому це сказали? схоже,що короткіх(той,який останній говорив з шереметом біля його під'їзду в 11 вечора),протеже авакова, був організатором убивства шеремета.
показать весь комментарий
Буткевич канечно кльовий шльоц, ше раз роказав ху из ху, і сів в свої студії і попиває пивко холодне, і чекає зашквара очередного на свій сюжет. А не таки все просто, сидить ціла студія, сценарист, режисер, звукорежисер, оператор і тд... і Буткевич, котрий хизується невідомо чим і схожий дуже на жовут прессу, колись тоже такий був Романчик аля Громадське тб 2014, на політиці бабосік підрубив і невідомо де дівся, висновки зробив не тільки я....коли ж вам сраним акторам і гандонам вистачить?
показать весь комментарий
позорище, их трое - они двое и Марина Евтушок. "оператор"? чувак, если у тя щас монитор кто-то держит(сзади монитора)..... БЕГИ!!!

ах да, им Сорос дает гранты - миллиард рублей шоп эта орава из 20 человек обсерала:
а)Зелю(если ты так решил)
б) не Зелю (если ты тоже так решил)
