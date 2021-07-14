Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем". ВИДЕО

Крематорий Санкт-Петербурга переполнен из-за высокой смертности.

Об этом на своей стран Facebook написал системный аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в крематории Питера, под полным контролем, просто к 1 одному рефрижератору, привезли еще 2 для хранения тел умерших. Но в целом все нормально, нет повода волноваться", - написал он и опубликовал скрин статьи российского издания о ситуации в морге Санкт-Петербурга.

Напомним, на прошлой неделе российское издание "Фонтанка" сообщало, что несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность - мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.