Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем". ВИДЕО

Крематорий Санкт-Петербурга переполнен из-за высокой смертности.

Об этом на своей стран Facebook написал системный аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в крематории Питера, под полным контролем, просто к 1 одному рефрижератору, привезли еще 2 для хранения тел умерших. Но в целом все нормально, нет повода волноваться", - написал он и опубликовал скрин статьи российского издания о ситуации в морге Санкт-Петербурга.

Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что все под контролем 01

Напомним, на прошлой неделе российское издание "Фонтанка" сообщало, что несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность - мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.

Санкт-Петербург (491) смертность (272) Истребин Евгений (5) крематорий (20)
Здоровья им и хорошего настроения.
14.07.2021 14:08 Ответить
держатся бодрячком, по фото видно)
14.07.2021 14:11 Ответить
хоть одна хорошая новость среди потока безнадеги.
14.07.2021 14:11 Ответить
"чиновники утверждают, что "все под контролем" - ну з трупами вони точно розберуться .
14.07.2021 14:08 Ответить
Все под контролем. Бабы еще нарожают!
14.07.2021 14:23 Ответить
Кавказцы помогут бабам.
14.07.2021 18:08 Ответить
Китайцы тоже не против...
Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 1871
14.07.2021 18:35 Ответить
14.07.2021 14:08 Ответить
14.07.2021 14:11 Ответить
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 3292
14.07.2021 14:10 Ответить
14.07.2021 14:11 Ответить
А чого їх палять ? На кладовищах земля скінчилась ?
14.07.2021 14:12 Ответить
Дорого для нафтогазової країни, це коли московія була, то Петруша десятками тисяч там хоронив, наразі як гітлерівці, спалили і забули.
14.07.2021 14:17 Ответить
Вчора читав на Ехо Москви що щоб розвантажити крематорій влада міста наголосила на безкоштовному похованні.
14.07.2021 14:18 Ответить
Безкоштовно це коли "великороса" в кульку ховають, по багатому, в китайській труні за 20 баксів, раша вперде.
14.07.2021 14:20 Ответить
Пишуть, що у них там земля дуже дорога! "Північне Монте-Карло" (Був у відрядженні два місяці там - ліси, болота, полів дуже мало) Якщо "прикласти руці" і провести меліоративні роботи то ті болота можна перетворить на кладовища Однак це невигідно - тоді буде наглядно видно різкий скачок смертності бо могили будуть рости як гриби А воно Кремлю невигідно!
14.07.2021 14:23 Ответить
Так от чому їм Україна потрібна!
14.07.2021 16:03 Ответить
Живут как скот и умирают так же
14.07.2021 14:14 Ответить
Встречай, Ростов, еще гробов!
14.07.2021 14:16 Ответить
Сьогодні в Нєвзоровських срєдах дізнаємось розлогіше про цей феномен.
14.07.2021 14:16 Ответить
Який час трансляції?
14.07.2021 14:26 Ответить
А путьку не завозили ?
14.07.2021 14:16 Ответить
Путьке место зарезервировали в мавзолее.Оталось натереть воском и уложить.
14.07.2021 14:24 Ответить
Да плевать. Даже не так: вот и хорошо.
14.07.2021 14:17 Ответить
Мобільні крематорії мабуть ще потрібні в Ростові.
14.07.2021 14:20 Ответить
Пропускная способность там до 400 тел в сутки, стоимость под $1000, привозят по официальным данным до 600 тел в сутки. Раньше в основном в Минск возили, выходило в 2 раза дешевле. Но теперь у тракториста/баяниста все 4 печи работают в круглосуточном режиме, а забрать мобильные крематории с Донбаса мешает успешная работа ВСУ.
14.07.2021 14:20 Ответить
Москалів з Пітера вивозили спалювати в Мінськ за 1000 баксів? Я за 10 баксів спалю по 1000 в день.
14.07.2021 14:22 Ответить
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 6112
14.07.2021 14:36 Ответить
Не так это просто, как кажется. Особенно, в бытовых условиях.
14.07.2021 14:50 Ответить
14.07.2021 16:00 Ответить
Нехай звернуться до якутського скульптора. Він їм стільки кріматоріїв наліпить з гівна і палок... на всіх вистачить. Можна навіть національну програму придумать і виділити 6 міліардів.
14.07.2021 14:21 Ответить
Наслідки Євро-2020 і Алих Парусів.
14.07.2021 14:22 Ответить
бабы ещё нарожают...
14.07.2021 14:22 Ответить
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8937
14.07.2021 14:25 Ответить
Вакцинированные "спутником" выздоровели))
14.07.2021 14:26 Ответить
Там де недопрацював український воїн, доробить Спутник.
14.07.2021 14:26 Ответить
Всё идёт по плану
14.07.2021 14:28 Ответить
Конфликт киргизских и таджикских курьеров на юго-западе Москвы перерос в массовую драку с участием более 200 человек. Ссора возникла из-за того что киргизские девушки встречались с таджиками.

Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 3844
14.07.2021 14:31 Ответить
ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЕ РОССИЯНИ !)
14.07.2021 14:37 Ответить
Ну, мы-то знаем, что дело тут не в девушках, а разжигании эрефией приграничного конфликта между этими "-станами"... Придурковатый темник написяли...
14.07.2021 14:48 Ответить
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПО ПУТИНСКИ !)
14.07.2021 14:33 Ответить
Українці, масочки та антисептики!
Пам'ятайте, владі ви до лампочки!
14.07.2021 14:36 Ответить
як ж вмiло ссуть у очi "працює у стандарnному рeжим пeрeповнeння нeмає алe рeфрижиратори чогось пригнали" класичний русский когнитивний дисонанс
14.07.2021 14:47 Ответить
не верим, это постановка и пиндёж ...
хотя приветствуем сей - маSSовый падёж
14.07.2021 14:54 Ответить
Закройте границу с парашей - иначе доиграетесь.
14.07.2021 15:10 Ответить
Гори,гори ясно,что бы не погасло!
14.07.2021 15:25 Ответить
Зато у нас в Киеве все хорошо. На бумаге. На практике надо дать хорошую взятку, чтобы сожгли умершего, иначе будете ждать неделю, причем, без всякого рефрижератора.
Европа... как же мы далеки от тебя.
14.07.2021 15:27 Ответить
Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 9404
14.07.2021 15:39 Ответить
Пора подключать мобильные крематории.
14.07.2021 15:54 Ответить
а несогласных - напалмом с вертолётов.
14.07.2021 17:09 Ответить
ватники в вк пишут шо просто склад гробов..и фейк
14.07.2021 16:08 Ответить
возможно так и есть
14.07.2021 17:03 Ответить
Билеты на концерт Кобздона были подешовке.
14.07.2021 16:49 Ответить
Я думаю, что мы бы тоже денег не пожалели на дополнительные крематории для кацапов.
14.07.2021 17:14 Ответить
Російські фашисти несуть втрати . Це добре .
14.07.2021 21:40 Ответить
 
 