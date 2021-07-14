С погибшим от пули российского снайпера воином 24-й ОМБр Владимиром Яськивым простились на Тернопольщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля. в пгт Большие Борки Тернопольской области состоялась церемония прощания с Владимиром Богдановичем Яськивым, 29.07.1977 года рождения, старшим солдатом, старшим стрелком 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 июля вблизи города Золотое Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице Тернопольского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Тернопольщине проводили в последний путь военнослужащего 24 механизированной бригады имени Короля Данила Владимира Яськива, который 9 июля 2021 от прицельного снайперского выстрела погиб под Золотым на Луганщине.

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Почтить память погибшего воина пришли жители с. Большие Борки, его друзья, одноклассники, боевые побратимы, прибывшие из зоны ООС, представители власти и церковные служители.

Вечная память ему!

Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!

Слава Украине", - отмечается в сообщении.

У него осталась мать.



















