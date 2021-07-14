С погибшим от пули российского снайпера воином 24-й ОМБр Владимиром Яськивым простились на Тернопольщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июля. в пгт Большие Борки Тернопольской области состоялась церемония прощания с Владимиром Богдановичем Яськивым, 29.07.1977 года рождения, старшим солдатом, старшим стрелком 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 июля вблизи города Золотое Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице Тернопольского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Тернопольщине проводили в последний путь военнослужащего 24 механизированной бригады имени Короля Данила Владимира Яськива, который 9 июля 2021 от прицельного снайперского выстрела погиб под Золотым на Луганщине.
Почтить память погибшего воина пришли жители с. Большие Борки, его друзья, одноклассники, боевые побратимы, прибывшие из зоны ООС, представители власти и церковные служители.
Вечная память ему!
Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!
Слава Украине", - отмечается в сообщении.
У него осталась мать.
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