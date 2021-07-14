РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5572 посетителя онлайн
Новости Видео
5 707 9

"Без цензуры" в прямом эфире: Конец эпохи Авакова, новое правительство Зе, в какую ж#пу летит Украина, хвормула Ш. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Данилюк Ярмолаева - о главных политических событиях в стриме на Цензор.НЕТ.

Прямая трансляция в 20:45 на Цензор.НЕТ - о злободневном и насущном: "вечный" министр Аваков уходит в отставку, Китай и дальше хочет нас поглотить, формула Штайнмайера и выборы на Донбассе, о которых вновь заговорили в Германии.

Так в которую ж#пу летит Украина?

👉 Конец эпохи Авакова

Арсен Аваков МВД возглавлял более семи лет. И с чего бы вдруг теперь такая спешка?

Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для власти и для уличных протестов?

👉 Новое правительство Зеленского

Ходили слухи, что вместе с Аваковым уволить хотели также генпрокурора Ирину Венедиктову и министра юстиции Дениса Малюську. Каковы шансы, что слухи оправдаются? И кого еще может заменить Зеленский в ближайшее время?

👉 Хвормула Штайнмайера

Ангела Меркель хочет выборов на Донбассе. Зачем и что означает тот факт, что об этих выборах снова говорят вслух?

Что общего у России и Германии в вопросе Украины? И почему Берлину в целом тоже весьма выгодна описанная Путиным формула Малороссии?

В какую ж#пу летит Украина? И что с этим делать? Будем думать вместе с вами сегодня вечером.

Будет жарко, Включайтесь! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Без цензуры" в прямом эфире: Конец эпохи Авакова, новое правительство Зе, в какую ж#пу летит Украина, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
14.07.2021 20:48 Ответить
Свято место пусто не бывает.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:54 Ответить
в яку Ж*** ви Україну запустили, туди вона і летить!
наблюдатєлі/мислітєлі куєві!
показать весь комментарий
14.07.2021 21:06 Ответить
Мне и без вас жарко, прогноз погоды вас уделывает как котят.
показать весь комментарий
14.07.2021 21:13 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 792
показать весь комментарий
14.07.2021 23:25 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 2194
показать весь комментарий
15.07.2021 00:14 Ответить
в жопу летит не Украина а постсовковая система которая формировалась четверть века и вы
ростила и вывела в люди "достойнейших из достойнеших" но правда их ряды формировались в условиях беспредела во всех сферах государственного и общественного функционирования
чтото от них требовать и ожидать чегото другого означает окончательно становиться венесуэлой/гваделупой/гондурасом.........
показать весь комментарий
15.07.2021 04:14 Ответить
Всі розуміють шо в жопу...але в голові крутиться: ...а ваш Порошенко шо лучше бил?...
показать весь комментарий
15.07.2021 12:53 Ответить
 
 