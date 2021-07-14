"Без цензуры" в прямом эфире: Конец эпохи Авакова, новое правительство Зе, в какую ж#пу летит Украина, хвормула Ш. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Богдан Буткевич и Данилюк Ярмолаева - о главных политических событиях в стриме на Цензор.НЕТ.
Прямая трансляция в 20:45 на Цензор.НЕТ - о злободневном и насущном: "вечный" министр Аваков уходит в отставку, Китай и дальше хочет нас поглотить, формула Штайнмайера и выборы на Донбассе, о которых вновь заговорили в Германии.
Так в которую ж#пу летит Украина?
👉 Конец эпохи Авакова
Арсен Аваков МВД возглавлял более семи лет. И с чего бы вдруг теперь такая спешка?
Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для власти и для уличных протестов?
👉 Новое правительство Зеленского
Ходили слухи, что вместе с Аваковым уволить хотели также генпрокурора Ирину Венедиктову и министра юстиции Дениса Малюську. Каковы шансы, что слухи оправдаются? И кого еще может заменить Зеленский в ближайшее время?
👉 Хвормула Штайнмайера
Ангела Меркель хочет выборов на Донбассе. Зачем и что означает тот факт, что об этих выборах снова говорят вслух?
Что общего у России и Германии в вопросе Украины? И почему Берлину в целом тоже весьма выгодна описанная Путиным формула Малороссии?
В какую ж#пу летит Украина? И что с этим делать? Будем думать вместе с вами сегодня вечером.
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наблюдатєлі/мислітєлі куєві!
ростила и вывела в люди "достойнейших из достойнеших" но правда их ряды формировались в условиях беспредела во всех сферах государственного и общественного функционирования
чтото от них требовать и ожидать чегото другого означает окончательно становиться венесуэлой/гваделупой/гондурасом.........