"Без цензуры" в прямом эфире: Конец эпохи Авакова, новое правительство Зе, в какую ж#пу летит Украина, хвормула Ш. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Данилюк Ярмолаева - о главных политических событиях в стриме на Цензор.НЕТ.

Прямая трансляция в 20:45 на Цензор.НЕТ - о злободневном и насущном: "вечный" министр Аваков уходит в отставку, Китай и дальше хочет нас поглотить, формула Штайнмайера и выборы на Донбассе, о которых вновь заговорили в Германии.

Так в которую ж#пу летит Украина?

👉 Конец эпохи Авакова

Арсен Аваков МВД возглавлял более семи лет. И с чего бы вдруг теперь такая спешка?

Была ли отставка Арсена Авакова ожидаемой? Кто его на это уговорил (если уговорил)? Что задумал сам Аваков и кому стоит напрячься? Что его отставка означает для власти и для уличных протестов?

👉 Новое правительство Зеленского

Ходили слухи, что вместе с Аваковым уволить хотели также генпрокурора Ирину Венедиктову и министра юстиции Дениса Малюську. Каковы шансы, что слухи оправдаются? И кого еще может заменить Зеленский в ближайшее время?

👉 Хвормула Штайнмайера

Ангела Меркель хочет выборов на Донбассе. Зачем и что означает тот факт, что об этих выборах снова говорят вслух?

Что общего у России и Германии в вопросе Украины? И почему Берлину в целом тоже весьма выгодна описанная Путиным формула Малороссии?

В какую ж#пу летит Украина? И что с этим делать? Будем думать вместе с вами сегодня вечером.

Будет жарко, Включайтесь! 🔥🔥🔥