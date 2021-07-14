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Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов. ВИДЕО

Дело против бывшего заместителя министра обороны, генерала Павловского может быть частью кулуарных договоренностей Офиса Президента Зеленского и Кремля.

Об этом в интервью для проекта "Война с кентаврами" рассказал ветеран войны против российской агрессии в Донбассе, блогер и общественный активист Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд отправил за решетку боевого генерала Игоря Павловского, отправил по надуманному предлогу. Все, что происходит, наводит на очень плохие мысли. Мы все знаем, что Офис Президента живет в ожидании встречи с Владимиром Путиным. Нет, не сам Офис Президента, а Владимир Зеленский. Они хотят встретиться и о чем-то поговорить.

И создается впечатление, что в угоду возможности этой встречи, проведение этой встречи решили пустить фактически под нож как "Укроборонпром", так и нашу армию, боевых генералов и полковников. Других объяснений у меня нет, ведь дело Игоря Павловского - это не первое дело. Уже был генерал Дмитрий Марченко, подполковник Михаил Коморянский, полковник Сергей Почтаренко, которые отстаивали территориальную целостность Украины. Сейчас за решетку отправили руководителя завода "Кузня на Рыбальском", - омечает  Петров.

"Виктор Медведчук, которого обвиняют не в том, что он украл мешок картошки, а в государственной измене, сидит дома под домашним арестом. А боевые генералы почему-то отправляются за решетку ", - сравнивает Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины

"Если это часть какой-то кулуарной договоренности Офиса Президента и Кремля, Владимира Зеленского и Владимира Путина, тогда у меня для всех очень плохие новости. Нам снимают видосики о патриотизме президента, о патриотизме его команды, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов, боевых полковников. И если завтра вдруг надо будет вести бригаду в бой, то это должны сделать они, боевые генералы, боевые полковники, а не "95 квартал", который как сотрудничал с российским кинопромом, так и продолжает с ним сотрудничать", - констатирует ветеран АТО.

Алексей Петров в марта 2014 пришел добровольцем в военкомат, мобилизован в ряды ВСУ 19 марта 2014 г. С октября 2014 года в составе 37-го батальона территориальной обороны выполнял боевые задачи в Авдеевке, Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополе, Чермалыке. В марте 2015 года подписал контракт с ВСУ, в 2016 году получил офицерское звание.

Также читайте: Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Павловский Игорь (115) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+33
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 978
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14.07.2021 19:23
+27
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 6902
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14.07.2021 19:26
+22
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 412
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14.07.2021 19:28
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Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 978
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14.07.2021 19:23 Ответить
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 6902
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14.07.2021 19:26 Ответить
https://dw.com/p/3wU70?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml День захисника перейменовано на День захисників і захисниць України , можно ещё добавить сыны и дочки полка, Украинская армия возрождённая за счёт украинского народа в 2014 году превращается постепенно в советскую украинскую армию, которая пойдёт туда куда ей скажет советская украинская власть
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14.07.2021 19:26 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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14.07.2021 19:28 Ответить
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 412
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14.07.2021 19:28 Ответить
И об этом ....рузкий глаз узкій Республика Адыгея (Майкоп)
Республика Алтай (Горно-Алтайск)
Республика Башкортостан (Уфа)
Республика Бурятия (Улан-Удэ)
Республика Дагестан (Махачкала)
Республика Ингушетия (Магас)
Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)
Республика Калмыкия (Элиста)
Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)
Республика Карелия (Петрозаводск)
Республика Коми (Сыктывкар)
Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
Республика Мордовия (Саранск)
Республика Саха (Якутия) (Якутск)
Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)
Республика Татарстан (Казань)
Республика Тыва (Кызыл)
Удмуртская Республика (Ижевск)
Республика Хакасия (Абакан)
Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары) С какими рюськими нам украинцам дружить? Может лучше с выше перечисленными республиками ,чем с Московией?
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14.07.2021 19:37 Ответить
Кроме поноса у тебя есть какие то аргументы?
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14.07.2021 21:01 Ответить
Стан економіки та рівень життя українців ,це не аргументи ???)))
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14.07.2021 21:27 Ответить
Такое впечатление, что Украина под оккупацией. И это ясно почему. Украина под властью олигархата, а среди олигархов нет ни одного этнического украинца.
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14.07.2021 19:33 Ответить
украиной управляет международная мафия
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14.07.2021 19:34 Ответить
У вигляді кремлівського недопалка !!!)))
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14.07.2021 19:36 Ответить
Украиной управляет днепропетровская мафия ЗеБени !
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14.07.2021 19:53 Ответить
Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))))
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14.07.2021 20:03 Ответить
хорошо что не ******** и прилагательный иванов
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15.07.2021 05:16 Ответить
Ты только Порошенка туда не притаскивай, хорошо?
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14.07.2021 19:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/473419 - смешкобот. Рижемразівський. Тому примішає. Але за РінАха - "забуде"
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14.07.2021 21:21 Ответить
Это неправда.
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14.07.2021 20:34 Ответить
это чтобы вы власть не захватили
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14.07.2021 19:34 Ответить
шановні,чи то не ваша армія ледве не в повному складі голосувала за ЗЕ,так чого зараз скиглити?
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14.07.2021 19:35 Ответить
Осенью будет баальшой шухер, не зря сабаков сдрыснул . Теперь митингующих будут бить .
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14.07.2021 19:37 Ответить
Сьогоднішні мітингарі, це далеко не ті , які були у 2014 році !
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14.07.2021 19:51 Ответить
Главзебил со шлюхами типа портновой и татаровой этого не всасывают
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14.07.2021 19:59 Ответить
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 9512
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14.07.2021 19:38 Ответить
А це лише тому. що в нас не Чилі і бойові генерали допускають шмарклям помикати собою.
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14.07.2021 19:39 Ответить
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 5589
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14.07.2021 19:40 Ответить
Народ заслужил это гавно, 73% епт, только не Порошенко
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14.07.2021 19:42 Ответить
А те, кто был против, их то за что?
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14.07.2021 20:35 Ответить
Всем необходимо понять, что все что сейчас происходит это кризис вызванный нашей политической системой. Так как она есть феодальной кланово-олигархической.
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
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14.07.2021 19:45 Ответить
На этих выборах места в бюллетенях скупают ставленники олигархических мафий, через дикого размера многомиллионный денежный залог. Из таких избиратели "выбирают", не понимая почему наша власть все хуже. Такого размера "избирательного" залога нигде в мире нет.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
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14.07.2021 19:45 Ответить
пора уже бубе удостоверение участника боевых действий выдать,
он уже раза три не очень далеко от него проезжал, а видосов и фоток сколько де он в окопе пригибается от вражеских пуль и осколков, а фотографы его с края окопа снимают.
пора короче...
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14.07.2021 19:45 Ответить
* от них (боевых действий) проезжал
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14.07.2021 19:49 Ответить
Таку мразоту , як Семенченко , зелена шобла , відпустила під домашній арешт,
терорист і холуй кремлівського ублюдка Медведчук , на віллі відпочиває,
а бойові генерали ЗСУ у СІЗО !!
Де справедливість ?
Тому ця бидлота при владі приречена на справедливий суд народу Украіни !
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14.07.2021 19:47 Ответить
В Украине появятся спецподразделения по расследованию преступлений в условиях вооруженного конфликта



Об этом договорились Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины и Нацполиция, руководители служб подписали соответствующее постановление.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - сказала Венедиктова.
https://strana.ua/news/343569-v-ukraine-pojavjatsja-spetspodrazdelenija-chtoby-rassledovat-prestuplenija-vo-vremja-konflikta.html
Акты агрессии на войне??? Да война уже сама по себе акт агрессии
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14.07.2021 19:49 Ответить
Хтось може спокійно пояснити у чому саме є бойовитість цього генерала, чому його називають бойовим, коли він займався закупівлями для армії, він що особисто командував підрозділами у бою під вогнем противника?...
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14.07.2021 19:53 Ответить
В том, что он командовал сектором М - оборона Мариуполя в 1914-м.
За что получил награду и повышение в звании в 1915-м.
Но зрителям квартала 95 это неведомо.
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14.07.2021 20:01 Ответить
бо їм не хочеться цього знати. Не хочеться навіть залізти в гугл. Більше того, вони плутають цього Павловського з нардепом з восьмого скликання Павловським, фігурантом справи вбивства Гандзюк.
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14.07.2021 20:04 Ответить
( 2014 и 2015) И курировал развитие ракетной программы в минобороны при Порохе и Турчинове. "Нептун", "Ольха М", "Тайфун" и его заслуга тоже.
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14.07.2021 20:13 Ответить
Ну пошутил я , просто интересно увидеть хоть кого-то кто читает внимательно и не копипастит из методички.
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14.07.2021 20:19 Ответить
можно більш детально ніж вікіпедія, бо для людини яка отримує генеральську посаду при яникі дещо дивно...
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14.07.2021 22:57 Ответить
Ты Википедию читал? или тебе еще что то нужно?
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14.07.2021 20:03 Ответить
можно більш детально ніж вікіпедія, бо для людини яка отримує генеральську посаду при яникі дещо дивно...
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14.07.2021 23:00 Ответить
Дещо дивно - что ? что тебя мудилу удивляет?
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14.07.2021 23:17 Ответить
тобі дебілу поясню, що при янику не генеральську посаду міг стати тільки блатний , далі роби висновки, якщо зможеш і є чим
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15.07.2021 13:09 Ответить
Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял "Сектор М"
. По информации Андрея Билецкого, он разрабатывал операцию по освобождению города он пророссийских боевиков.
В 2015-2019 годах, Павловский был заместителем министра обороны при президенте Петре Порошенко.
Вот почему Земакаку так цепляет этот Генерал и не только он !
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14.07.2021 20:09 Ответить
саме тому і запитую, де і в яких боях приймав участь, і в якості кого?
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14.07.2021 23:01 Ответить
Як ти можеш так - писати коментар , не знаючи про що ( про кого ) . ? ..
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14.07.2021 20:14 Ответить
А зебилы они все такие - не читал, не знаю, но осуждаю!
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14.07.2021 20:22 Ответить
я не коментую а ставлю питання, відчуваєш різницю...
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14.07.2021 23:02 Ответить
Ти пишеш коментар , зебільне ,, у формі питання .. На Цензорі немає функції - задати питання , є тільки - коментувати .!
Не зображай із себе проФФесора , будь простішим . Можливо тебе й сприймуть за розумного .
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15.07.2021 09:02 Ответить
з тобою все ясно, ти просто не розумієш простих речей
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15.07.2021 13:05 Ответить
Бачу Гугл для тебе диковина ...
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14.07.2021 20:27 Ответить
гугл мовчить про подробиці подій
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14.07.2021 23:03 Ответить
Подробиці треба самому взнавати, а не просити Гугл впихнути їх у свою голову.
Думаю десь так.
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14.07.2021 23:22 Ответить
просто скажи, що сам не знаєш подробиць
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15.07.2021 13:02 Ответить
На відміну від вати ситуацію знаю, але вату інформувати не збираюсь
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15.07.2021 22:07 Ответить
Легко. Вот статья с мариупольского сайта:
https://www.0629.com.ua/news/3153718/za-cto-sudat-generala-pavlovskogo-i-kakoe-otnosenie-on-imeet-k-mariupolu-foto За что судят генерала Павловского и какое отношение он имеет к Мариуполю,
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14.07.2021 20:44 Ответить
Зеля ворог.
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14.07.2021 20:09 Ответить
100%....!
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14.07.2021 20:15 Ответить
ЧАС НОВОГО МАЙДАНУ НАСТУПАЄ
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14.07.2021 20:25 Ответить
Це було ясно ще до виборів. Я тоді прогноз написав, нічого особистого. Просто шмаркля завершує третє коло президенства в Україні. На кінці кола - завжди Майдан. Щоразу кривавіший. Перше коло завершив чучма, друге євнуховоч, третє вихватило собі шмаркате янєлох. З чим я його сердечно вітаю. Думаю, що його сопливість шльопнуть свої ж, і всіх собак на нього чіпляти будуть. А що крові буде багато - то факт. зброї на руках і в тітушні і в людей повно. І мусора жопу рвати не будуть - вони пам'ятають. що після Майдану дуже завзятим треба тікати.
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15.07.2021 00:12 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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14.07.2021 20:29 Ответить
Раскрученная инфляция и повышение цен в 2-3 раза
Единственный человек в истории который нае@ал 73% украинцев
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14.07.2021 23:58 Ответить
і чого воно і досі президент ?
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14.07.2021 20:33 Ответить
воно вже напiв диктатор.
маленьке мишеня хрупае країну навiть коли спить.
шкода, як цього не бачать...
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14.07.2021 20:41 Ответить
Ну , если вереран Пертов сказал...То это точно!
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14.07.2021 20:56 Ответить
Ветеран Петров это не клоун наркоман, к нему стОит прислушаться.
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14.07.2021 22:23 Ответить
Весомая причина.
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14.07.2021 23:59 Ответить
У ветерана Петрова есть на это моральное право. Он рисковал жизнью в АТО.
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14.07.2021 21:38 Ответить
Интересно, а если бы договорняк по катерам устроил кто либо из СН, то какие бы вопли сейчас были бы со стороны Порошенко?
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14.07.2021 23:09 Ответить
І тобі Порошенко в щі лайна наклав, Олексійович красава!
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15.07.2021 05:27 Ответить
порхобота легко узнать по их любимым штанам порошенко.
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15.07.2021 08:25 Ответить
так, якщо за договорняк - то був би скандал. Але навряд чи би дійшло до суду. Як не дійшла навіть до розслідування справа по корупції з закупки снарядів калібру150 по ціні $850 за штуку, при тому, що генерал Павловський відмовився платити $450, і навіть не через те, що дорого (в Болгарії купив дешевше)... а тому що був просрочений термін їх технічного обслуговування вони подекуди були вкриті іржею.
Але скандал від опозиції є. Втім, ви, зебіли навіть не почули.
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15.07.2021 13:25 Ответить
Вы об этом? https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-vykryla-skhemu-postachannia-neiakisnykh-boieprypasiv-zbroinym-sylam-ukrainy

Вы тоже ничего не замечаете https://defence-ua.com/people_and_company/ni_kadriv_ni_novih_snarjadiv_htos_taki_bude_krajnim-1940.html
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15.07.2021 14:23 Ответить
ні, за це: "Міноборони закупило в Європі списані радянські ********** 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ"
Источник: https://censor.net/ru/b3251151
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15.07.2021 14:53 Ответить
 
 