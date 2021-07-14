Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов. ВИДЕО
Дело против бывшего заместителя министра обороны, генерала Павловского может быть частью кулуарных договоренностей Офиса Президента Зеленского и Кремля.
Об этом в интервью для проекта "Война с кентаврами" рассказал ветеран войны против российской агрессии в Донбассе, блогер и общественный активист Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ.
"Печерский суд отправил за решетку боевого генерала Игоря Павловского, отправил по надуманному предлогу. Все, что происходит, наводит на очень плохие мысли. Мы все знаем, что Офис Президента живет в ожидании встречи с Владимиром Путиным. Нет, не сам Офис Президента, а Владимир Зеленский. Они хотят встретиться и о чем-то поговорить.
И создается впечатление, что в угоду возможности этой встречи, проведение этой встречи решили пустить фактически под нож как "Укроборонпром", так и нашу армию, боевых генералов и полковников. Других объяснений у меня нет, ведь дело Игоря Павловского - это не первое дело. Уже был генерал Дмитрий Марченко, подполковник Михаил Коморянский, полковник Сергей Почтаренко, которые отстаивали территориальную целостность Украины. Сейчас за решетку отправили руководителя завода "Кузня на Рыбальском", - омечает Петров.
"Виктор Медведчук, которого обвиняют не в том, что он украл мешок картошки, а в государственной измене, сидит дома под домашним арестом. А боевые генералы почему-то отправляются за решетку ", - сравнивает Петров.
"Если это часть какой-то кулуарной договоренности Офиса Президента и Кремля, Владимира Зеленского и Владимира Путина, тогда у меня для всех очень плохие новости. Нам снимают видосики о патриотизме президента, о патриотизме его команды, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов, боевых полковников. И если завтра вдруг надо будет вести бригаду в бой, то это должны сделать они, боевые генералы, боевые полковники, а не "95 квартал", который как сотрудничал с российским кинопромом, так и продолжает с ним сотрудничать", - констатирует ветеран АТО.
Алексей Петров в марта 2014 пришел добровольцем в военкомат, мобилизован в ряды ВСУ 19 марта 2014 г. С октября 2014 года в составе 37-го батальона территориальной обороны выполнял боевые задачи в Авдеевке, Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополе, Чермалыке. В марте 2015 года подписал контракт с ВСУ, в 2016 году получил офицерское звание.
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Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары) С какими рюськими нам украинцам дружить? Может лучше с выше перечисленными республиками ,чем с Московией?
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
он уже раза три не очень далеко от него проезжал, а видосов и фоток сколько де он в окопе пригибается от вражеских пуль и осколков, а фотографы его с края окопа снимают.
пора короче...
терорист і холуй кремлівського ублюдка Медведчук , на віллі відпочиває,
а бойові генерали ЗСУ у СІЗО !!
Де справедливість ?
Тому ця бидлота при владі приречена на справедливий суд народу Украіни !
Об этом договорились Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины и Нацполиция, руководители служб подписали соответствующее постановление.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - сказала Венедиктова.
https://strana.ua/news/343569-v-ukraine-pojavjatsja-spetspodrazdelenija-chtoby-rassledovat-prestuplenija-vo-vremja-konflikta.html
Акты агрессии на войне??? Да война уже сама по себе акт агрессии
За что получил награду и повышение в звании в 1915-м.
Но зрителям квартала 95 это неведомо.
. По информации Андрея Билецкого, он разрабатывал операцию по освобождению города он пророссийских боевиков.
В 2015-2019 годах, Павловский был заместителем министра обороны при президенте Петре Порошенко.
Вот почему Земакаку так цепляет этот Генерал и не только он !
Не зображай із себе проФФесора , будь простішим . Можливо тебе й сприймуть за розумного .
Думаю десь так.
https://www.0629.com.ua/news/3153718/za-cto-sudat-generala-pavlovskogo-i-kakoe-otnosenie-on-imeet-k-mariupolu-foto За что судят генерала Павловского и какое отношение он имеет к Мариуполю,
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
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Единственный человек в истории который нае@ал 73% украинцев
маленьке мишеня хрупае країну навiть коли спить.
шкода, як цього не бачать...
Але скандал від опозиції є. Втім, ви, зебіли навіть не почули.
Вы тоже ничего не замечаете https://defence-ua.com/people_and_company/ni_kadriv_ni_novih_snarjadiv_htos_taki_bude_krajnim-1940.html
Источник: https://censor.net/ru/b3251151