Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов. ВИДЕО

Дело против бывшего заместителя министра обороны, генерала Павловского может быть частью кулуарных договоренностей Офиса Президента Зеленского и Кремля.

Об этом в интервью для проекта "Война с кентаврами" рассказал ветеран войны против российской агрессии в Донбассе, блогер и общественный активист Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд отправил за решетку боевого генерала Игоря Павловского, отправил по надуманному предлогу. Все, что происходит, наводит на очень плохие мысли. Мы все знаем, что Офис Президента живет в ожидании встречи с Владимиром Путиным. Нет, не сам Офис Президента, а Владимир Зеленский. Они хотят встретиться и о чем-то поговорить.

И создается впечатление, что в угоду возможности этой встречи, проведение этой встречи решили пустить фактически под нож как "Укроборонпром", так и нашу армию, боевых генералов и полковников. Других объяснений у меня нет, ведь дело Игоря Павловского - это не первое дело. Уже был генерал Дмитрий Марченко, подполковник Михаил Коморянский, полковник Сергей Почтаренко, которые отстаивали территориальную целостность Украины. Сейчас за решетку отправили руководителя завода "Кузня на Рыбальском", - омечает Петров.

"Виктор Медведчук, которого обвиняют не в том, что он украл мешок картошки, а в государственной измене, сидит дома под домашним арестом. А боевые генералы почему-то отправляются за решетку ", - сравнивает Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины

"Если это часть какой-то кулуарной договоренности Офиса Президента и Кремля, Владимира Зеленского и Владимира Путина, тогда у меня для всех очень плохие новости. Нам снимают видосики о патриотизме президента, о патриотизме его команды, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов, боевых полковников. И если завтра вдруг надо будет вести бригаду в бой, то это должны сделать они, боевые генералы, боевые полковники, а не "95 квартал", который как сотрудничал с российским кинопромом, так и продолжает с ним сотрудничать", - констатирует ветеран АТО.

Алексей Петров в марта 2014 пришел добровольцем в военкомат, мобилизован в ряды ВСУ 19 марта 2014 г. С октября 2014 года в составе 37-го батальона территориальной обороны выполнял боевые задачи в Авдеевке, Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополе, Чермалыке. В марте 2015 года подписал контракт с ВСУ, в 2016 году получил офицерское звание.

Также читайте: Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР