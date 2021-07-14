Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили возле автотрассы Одесса - Киев, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ящик с запрещенными предметами нашли у Клеверного моста недалеко от Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций облуправления полиции.

"Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами: ящик с запрещенными предметами нашли у Клеверного моста сотрудники отделения полиции № 2 Одесского райуправления № 2 и Службы безопасности Украины. На место происшествия вызвали сотрудников управления взрывотехнической службы областной полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди изъятого - три гранаты и семь корпусов от них, запал, УЗИ, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

Правоохранители направили арсенал на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми запасами и взрывчатыми веществами внесли в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают происхождение предметов и лиц, причастных к их хранению.

Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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