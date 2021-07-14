РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5572 посетителя онлайн
Новости Видео
7 556 15

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили возле автотрассы Одесса - Киев, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ящик с запрещенными предметами нашли у Клеверного моста недалеко от Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций облуправления полиции.

"Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами: ящик с запрещенными предметами нашли у Клеверного моста сотрудники отделения полиции № 2 Одесского райуправления № 2 и Службы безопасности Украины. На место происшествия вызвали сотрудников управления взрывотехнической службы областной полиции", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине. ФОТО

Отмечается, что среди изъятого - три гранаты и семь корпусов от них, запал, УЗИ, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

Правоохранители направили арсенал на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми запасами и взрывчатыми веществами внесли в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают происхождение предметов и лиц, причастных к их хранению.

Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Также смотрите: Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили возле автотрассы Одесса - Киев, - полиция 01
Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили возле автотрассы Одесса - Киев, - полиция 02
Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили возле автотрассы Одесса - Киев, - полиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под мостом в столичном Гидропарке обнаружили противотанковую мину 60-х годов, - ГСЧС

Автор: 

боеприпасы (2354) Одесская область (3621) оружие (10240) Нацполиция (16543)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
меня терзают смутные сомнения, что менты сами без наводки что-то смогли найти...в массе своей они ждут пенсии или торбят коммерсов...
показать весь комментарий
14.07.2021 20:12
+2
Там все в ржавчине... SURE, приднестровский эквипмент заложен еще в 2014-ом году... но що-та пошло не так (у кацапов).. СЛАВА УКРАIНI !!!
показать весь комментарий
15.07.2021 02:15
+1
Маркировку пробить. Всё ясно станет
показать весь комментарий
14.07.2021 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маркировку пробить. Всё ясно станет
показать весь комментарий
14.07.2021 20:00 Ответить
Если с лугандона - то нет, не станет. А ещё вполне может быть - с Приднестровья, там вообще всё глухо, как в танке, пробивай, не пробивай, его, этого оружия и боеприпасов вообще официально не существует.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:06 Ответить
Но проверить все одно нужно. Года выпуска и серии с номерами. С Лугандона - вся база в Украине есть. С ПМР нет конечно данных. Но года опосредованно расскажут.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:11 Ответить
От клеверного моста до Кучургана где-то 1,5 часа
показать весь комментарий
15.07.2021 00:48 Ответить
Там все в ржавчине... SURE, приднестровский эквипмент заложен еще в 2014-ом году... но що-та пошло не так (у кацапов).. СЛАВА УКРАIНI !!!
показать весь комментарий
15.07.2021 02:15 Ответить
Аккурат, как словили тех стрелков-кавказцев в Одессе.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:05 Ответить
Х#йло тайник заложило...
показать весь комментарий
14.07.2021 20:06 Ответить
меня терзают смутные сомнения, что менты сами без наводки что-то смогли найти...в массе своей они ждут пенсии или торбят коммерсов...
показать весь комментарий
14.07.2021 20:12 Ответить
вы забыли бабушек с семечками.
показать весь комментарий
15.07.2021 01:29 Ответить
а как они это нашли? сработала служебная авака?
показать весь комментарий
14.07.2021 20:12 Ответить
А стояло всего лишь Авакову подать в отставку, то чеченцы с автомата лупят, то схрон нашли под Одессой, то ветераны прорвали оцепление...
показать весь комментарий
14.07.2021 20:12 Ответить
кого-то что-то ждало..(
показать весь комментарий
15.07.2021 01:15 Ответить
Отпечатки пальчиков наверняка снимут... по ним и определят хозяев, не сейчас так в будущем... "Награда" дождется "гейроев"!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 11:05 Ответить
я бы наказал закладчиков, только за доведение инструмента до ржавчины , неужели нельзя было маслом или солидолом смазать, руки поотрывать мало
показать весь комментарий
15.07.2021 13:07 Ответить
 
 