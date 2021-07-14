Закон о государственном языке начнет работать в полном объеме 16 июля, его надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного Суда, признавшего конституционным языковой закон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный Суд Украины наконец признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И я вас с этим поздравляю", - говорит Петр Порошенко в видеообращении.

Он напомнил, что закон о языке атаковали два года.

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"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, председателем парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, - конституционный", - отмечает Порошенко.

"И второе - на бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

"Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину", - отмечает Порошенко.

"Закон надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", для которого у меня есть большой совет. Лучше, чем шутить над украинским - шутите по-украински. И будет вам счастье", - говорит Порошенко.

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Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят и частично вступил в 2019 году.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.