Закон о государственном языке начнет работать в полном объеме 16 июля, его надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", - Порошенко. ВИДЕО
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного Суда, признавшего конституционным языковой закон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный Суд Украины наконец признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И я вас с этим поздравляю", - говорит Петр Порошенко в видеообращении.
Он напомнил, что закон о языке атаковали два года.
"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, председателем парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, - конституционный", - отмечает Порошенко.
"И второе - на бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".
"Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину", - отмечает Порошенко.
"Закон надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", для которого у меня есть большой совет. Лучше, чем шутить над украинским - шутите по-украински. И будет вам счастье", - говорит Порошенко.
Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят и частично вступил в 2019 году.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але російкомовний регіон накладає акцент!
До речі,ПС теж більшість з таким акцентом.
Колись,грали на вгадуваня "де був у відряджені?"
Відрядженя від тижня до 2-4 місяців по всій Європейський частині срср.
Прикольно було стежити як він чисто 100-відсотковим кацапським язиком розмовляв мовою...
А потім його зустрічав активістом Свободи і чув що він їздив добровольцем на фронт.
І він казав що правильним є триматись націоналістів...
Та і взагалі - хороша людина...
І не важливо а ні громадянство,а ні місце проживаня, і навіть національність!
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".
https://echo.msk.ru/users/com30/ com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
https://censor.net/ru/comments/locate/3277165/0192143d-8002-70df-9af9-107c418ded3c
або його предки - вихідці з Криму!!!
Втім, навряд чи зрозумієте зв'язок... І навряд чи зрозумієте, чим 2019-й може нам всі гикнутися через так років 15,,,
В некоторых европейских городах б/у машины с дизелями уже запретили. Авторы законопроекта говорят, что он разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
*
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…На усіх президентів України складали анекдоти,,,
https://censor.net/ru/comments/locate/3277165/0192143d-8002-70df-9af9-107c418ded3c
Десь до десятка на кожного,,,
І клички навішували - по дві-три штуки,,,
Передай Подоляку: "Блазень" - РЕКОРДСМЕН!!! На сьогодні в моїй колекції 62 СТОРІНКИ глузливих віршиків і анедотів про нього і 231 "обзивачка"!!!
(Мабуть вчасно він затвердив звання "Народна легенда України"!!! Він його першим і отримає! Разом з мотузкою на каштані!)
До виборів прогнозували показували 8-10%
На виборах взяв 25%
Після виборів прогнозували 4%
Зараз тримає в районі 18-20%
p.s
Зебілам нагадаю, що в 2014 році Україна висіла над прірвою. Ні грошей в бюджеті ні армії. "Какаяразніца" прийшла на готове і одразу ж почала все руйнувати.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.