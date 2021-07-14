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Стрельба на свадьбе под Одессой: среди гостей выявили несколько граждан РФ, их ждет депортация. ВИДЕО

Среди гостей "свадьбы со стрельбой" в Одессе правоохранители выявили несколько человек с российским гражданством и видом на временное проживание.

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Погуляли на свадьбе. Этот карабин-коротышка был изъят полицией Одесской области в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве по ч.4 ст.296 "хулиганство" по факту глупой свадебной стрельбы. Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигитуют", - отметил Шевченко.

К посту он приложил фото оружия и видеокомментарий руководителя полиции Одесской области Олега Беха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрелявший под Одессой мужчина раскаялся и попросил прощения

Стрельба на свадьбе под Одессой: среди гостей выявили несколько граждан РФ, их ждет депортация 01

Напомним, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план перехват и задержала стрелявшего и его товарищей прямо на свадьбе. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Позже было опубликовано видео, на котором стрелявший мужчина просил прощения у жителей Одессы и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7915) Одесская область (3621) Нацполиция (16546) стрельба (3266) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+70
Какая то местная сволочь выдает ведь эти посвідки на проживання. Налево и направо.
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15.07.2021 00:04
+46
Якийсь прохідний двір, а не країна.
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15.07.2021 00:12
+40
Откуда граждане РФ ? Сколько не пиши - а воз на месте
До моста через Хаджибей 18 палаток торговцев фруктами и после моста 20 палаток
И кто же отоваривает отдыхающих прямо на трассе Киев- Одесса , создавая аварийную ситуацию ? Граждане РФ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ- это их хлебное место год за годом , дельцы привозят свою родню из аулов и те прямо спят рядом с палатками
А платят ли они налоги в Украине от этой торговли за нал ? И кто их прикрывает из полиции ?
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15.07.2021 00:07
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Чиновник вроде и правильные вещи говорит, но жаргончик у него гнилой.
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15.07.2021 10:12 Ответить
Від цього чиновника ******* душком.
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15.07.2021 11:08 Ответить
откупятся....ни хрена им не будет
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15.07.2021 10:59 Ответить
Демонстративно устроили маски-шоу на свадьбе, как бы показывая кто здесь господарь. Хотя стрелял один дурачок, и в другом месте.
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15.07.2021 12:30 Ответить
дурачок с украинской фамилией и ваххабитской бородой. Что как бы намекае...
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15.07.2021 14:28 Ответить
Давно пора этих детей гор гнать обратно в их вонючие кишлаки, что б здесь не смердело ними.
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15.07.2021 12:38 Ответить
ну хоть что-то хорошее сделали...
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15.07.2021 14:27 Ответить
ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИ - ЧУМА, КАКАЯ РАЗНИЦА ДАВАЙ ЗВЕЗДУЙ В РОСТОФФ ТАМ ЗАЖДАЛИСЬ КУРАТОРЫ ТВОИ И ЕРМАКА - МУДАКА!!!
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15.07.2021 16:50 Ответить
копам респект , чехам обломилось по полной , стрелявшему не помешал-бы предупредительный в голову , вместо бухалова - обкатка и игра на рояле
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15.07.2021 20:53 Ответить
Чеченська діаспора, як цікаво. Готовий поспорити, що чудо під час стрілянини в повітря кричало щось про "вставший с калєн данбас" чи "защітім адєсу ат бєндєр".
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16.07.2021 00:28 Ответить
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