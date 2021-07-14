Стрельба на свадьбе под Одессой: среди гостей выявили несколько граждан РФ, их ждет депортация. ВИДЕО

Среди гостей "свадьбы со стрельбой" в Одессе правоохранители выявили несколько человек с российским гражданством и видом на временное проживание.

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Погуляли на свадьбе. Этот карабин-коротышка был изъят полицией Одесской области в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве по ч.4 ст.296 "хулиганство" по факту глупой свадебной стрельбы. Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигитуют", - отметил Шевченко.

К посту он приложил фото оружия и видеокомментарий руководителя полиции Одесской области Олега Беха.

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Напомним, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план перехват и задержала стрелявшего и его товарищей прямо на свадьбе. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Позже было опубликовано видео, на котором стрелявший мужчина просил прощения у жителей Одессы и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".

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