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Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина соврал, что у него есть связи в Верховной Раде и в конкурсной комиссии ГБР и получил от жителя Киева деньги за "трудоустройство" на руководящую должность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержанный заверил жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде Украины и может "решить" вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность", - сказано в сообщении.

Он хотел за "услуги" 50 тыс. долларов, но согласился на "оплату частями". Задержали злоумышленника при получении 35 тыс. долларов.

Смотрите: Офицер полиции задержан в Харькове при продаже наркотиков, - ГБР. ФОТО

Мужчине собираются сообщить о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Наказание по этой статьи - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали 01
Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали 02
Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали 03
Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали 04
Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали 05

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задержание (6686) ГБР (3032)


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Решалы - это отдельная сфера нашей экономики
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15.07.2021 16:41 Ответить
Идиот!!!! Залезть в вотчину брательника Ермака..... Идиот!!!!
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15.07.2021 16:58 Ответить
Это как два билета продать на одно место.
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15.07.2021 17:03 Ответить
некислые у них там расценки. а в конце месяца еще стартует конкурс на руководящие должности прокуратуры по всей украине, вот там бабло рекой потечет...
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15.07.2021 17:14 Ответить
А мені от цікаво було б подивитися на довбо"бів які ведуться на такі побрехеньки і готові платити!
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15.07.2021 17:22 Ответить
Харроший человек. Пойдет советником ерьмака. Али на худой конец в ДБР, музеи штурмовать 🙄🙄🙄
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15.07.2021 17:25 Ответить
Помнится Зорян и Шкиряк тоже этим занимались. Только почему-то они после этого возле Авакова постоянно терлись. За Киву уже молчу...
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15.07.2021 19:43 Ответить
 
 