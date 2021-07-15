Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина соврал, что у него есть связи в Верховной Раде и в конкурсной комиссии ГБР и получил от жителя Киева деньги за "трудоустройство" на руководящую должность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержанный заверил жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде Украины и может "решить" вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность", - сказано в сообщении.

Он хотел за "услуги" 50 тыс. долларов, но согласился на "оплату частями". Задержали злоумышленника при получении 35 тыс. долларов.

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Мужчине собираются сообщить о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Наказание по этой статьи - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









