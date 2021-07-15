В Одессе 17 молодых парней с оружием ворвались на земельный аукцион, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе группа молодых людей с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. На данный момент все они доставлены в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. В полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.

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"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Личности всех семнадцати участников происшествия установлены, у трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.

Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о заминировании бизнес-центра.



