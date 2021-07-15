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В Одессе 17 молодых парней с оружием ворвались на земельный аукцион, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе группа молодых людей с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. На данный момент все они доставлены в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. В полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.

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"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Личности всех семнадцати участников происшествия установлены, у трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.

Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о заминировании бизнес-центра.

В Одессе 17 молодых парней с оружием ворвались на земельный аукцион, - полиция 01
В Одессе 17 молодых парней с оружием ворвались на земельный аукцион, - полиция 02

Автор: 

аукцион (190) земля (1950) Одесса (7917)


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Топ комментарии
+31
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Гадёныш Коломойского подписал до референдума, до решения КС, до наведения элементарного порядка в земельном хозяйстве . Гадёныш торопится стать миллиардером на продаже Украины Израилю и России.
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15.07.2021 17:07
+12
расия на Цензоре пишется с мАЛЕНЬКОЙ буквы. Лучше писать московия,козлостан,кацапстан,рашка,)(уйлобад и т.п.
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15.07.2021 19:24
+11
молдая гвардия пахана труханова...
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15.07.2021 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Монастирський - ату!!! Це не юридичні поради давати
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15.07.2021 17:00 Ответить
та ще кому -Гантоші
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15.07.2021 17:01 Ответить
Полиции верить- себя не уважать. Представляю у кого-то нашли балончик для отпугивания собак.
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15.07.2021 17:00 Ответить
Типа они припёрлись просто кусок земли для себя купить
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15.07.2021 17:02 Ответить
ну да. почетные покупатели.
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15.07.2021 17:16 Ответить
баллончик против собак не действует,лучше электрошокер-собаки разбегаются от звука разряда
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15.07.2021 19:04 Ответить
Кто-то хотел отхватить кусок берега?
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15.07.2021 17:05 Ответить
Там уже все отхвачено... Поэтому правильно писать кто-то у кого-то хотел украсть кость из кормящего корыта
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15.07.2021 23:28 Ответить
все добре. то вже запрацював ринок землі, а хлопці - звичайні менеджери бажаючих фірм на придбання землі. незрозуміло, зо що затримали.
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15.07.2021 17:06 Ответить
молдая гвардия пахана труханова...
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15.07.2021 17:07 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Гадёныш Коломойского подписал до референдума, до решения КС, до наведения элементарного порядка в земельном хозяйстве . Гадёныш торопится стать миллиардером на продаже Украины Израилю и России.
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15.07.2021 17:07 Ответить
расия на Цензоре пишется с мАЛЕНЬКОЙ буквы. Лучше писать московия,козлостан,кацапстан,рашка,)(уйлобад и т.п.
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15.07.2021 19:24 Ответить
В школе правила грамматики в Ивана Петровича Сидорова вбили туго и ему надо напрягаться чтобы эти правила сознательно нарушать.
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15.07.2021 21:17 Ответить
обосРашка, рашка-говняшка, *********, расска федераска, мордор, короче))
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16.07.2021 00:44 Ответить
И правильно сделал. Вся земля в Украине, включая сельхозназначения, продается, и все это прекрасно знают. И только дураки уверены в обратном.
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15.07.2021 22:05 Ответить
Частная армия рейдерит народную землю. Хулиганство, вы серьезно?
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15.07.2021 17:09 Ответить
От, пилять, чомусь не смiшно зовсiм! Чи те шапiто дуже куйове, чи вiдчуваэться, що наслiдки, пiсля зе-шпани, дуже боляче накриють!
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15.07.2021 17:20 Ответить
То, є так, душею чую....
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15.07.2021 18:47 Ответить
Ось перший результат ідіотського закону про продаж землі. А тепер дивіться те саме на всіх екранах країни. Зевлада не знала як розкрадене компенсувати то нічого кращого не придумала за оце ідіотство.
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15.07.2021 17:22 Ответить
який результат? що ти чешеш? якесь бидло не хоче, щоб ділянку продали, бо свій інтерес має от і зірвав торги, бо до цього користувався без документів, а купити не може чи не хоче. але вам дурням таке.
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15.07.2021 18:08 Ответить
Мерзотники ті що запустили продаж землі в цих умовах.
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15.07.2021 22:29 Ответить
Як модно стало всіх тітушками "хрестити". Хлопці вмирають-захищаючи рідну землю, коли купка пі@#сів цинічно наплювавши на Консультацію та закони України її продає набиваючи власний бюджет карманів. Та тут не блокувати треба а "гасити світло"...
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15.07.2021 17:25 Ответить
Авжеж, Вам з американського проксі видніше. На аукціони також ходите з ножем?
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16.07.2021 01:52 Ответить
Шановний я вже однуму пояснював що живу в Сумській області, учасник АТО,за межі країни ніколи не покидав. На прапорець якій ви бачите впливу не маю і змінити не можу. Особисто вам відповідаю: Якщо ви такий який прибічник продажу землі-ви "барига"і рвач якій і матір продасть.
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16.07.2021 08:01 Ответить
Ви банально ухилились від питання: ходити на аукціони з ножами, тим паче юрбою молодиків, - це є нормально?
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16.07.2021 12:37 Ответить
Якщо іншими способами неможливо вирішити такі питання то ДА і навіть з автоматом,що скоро мені здається ми побачимо
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16.07.2021 13:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/420435 - на мою думку наслідки для держави будуть жахливі, таких аматорів світ небачів! (Говорю як посадова особа). Повний треш (іце тільки два роки...)
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15.07.2021 17:32 Ответить
Карл Маркс йще 150 років тому стверджував , що
"Нема в світі такого злочину , на який не піде буржуа заради 300% прибутку" - це буквальна цитата .

Ось й рахуємо хлоп"ятки . Зараз ціна на землю максимум 2 тисячі баксоїдів за гектар , а оціночна ціна в ближньому майбутньому такої землі такої якості як мінімум 50 тисяч баксоїдів , а можливо й усі 80 , 100 тисяч . Вкільки тут відсотків прибутку вийде ? Як мінімум 2500% прибутку ...

Так що це лише початок , так би мовити "проба пера" . Наступні банди будуть вживати як 90х паяльники на пузо володаря пая , або інши спроби переконання ...
Чекаймо повернення в лихі 90 .
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15.07.2021 17:41 Ответить
дык покупай))) или иди с мотыгой ко мне, землей я тебя наделю))
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15.07.2021 20:11 Ответить
успішний ленлорд?
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16.07.2021 00:46 Ответить
дурачки, за 500 гривен портят себе биографию.
встали на "путь преступлений", ухаха.
покажите того дебила, который нож с собой взял.
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15.07.2021 18:14 Ответить
Депутатами будут или как минимум Помощниками депутатов.
Или ты забыл в какой стране живёшь?
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15.07.2021 19:23 Ответить
да кто там будет депутатом
через пару лет двушечку за хулиганство
потом алкоголизм и работа в такси, в 50 в гроб,все
бывают, конечно, исключения
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15.07.2021 19:54 Ответить
Ну так посмотри кто СЕЙЧАС депутаты и их помощники!
В ОПЗЖ - у большинства похожая карьера.
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15.07.2021 20:53 Ответить
Открыто уголовное дело по статье "хулиганство"? Бандитизм! И это только начало...
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15.07.2021 18:19 Ответить
ти(пе)тушки ворвались? это какой век?
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15.07.2021 18:39 Ответить
Інвестняні
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15.07.2021 19:20 Ответить
Цікаво -прикладом акс так як і веслом?
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15.07.2021 19:27 Ответить
ты в каком классе? у тебя ошибок больше чем у собаки блох)))))
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15.07.2021 20:09 Ответить
ты на земле работаешь? купи у меня землю? 75% имбицилов отношения к сельхоз. земле никогда не имели и не будут иметь, но судьбу той земли хотят решать))) тогда отдайте все квартиры обратно государству
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15.07.2021 20:08 Ответить
Квартиры выдавали предприятия за работу на этих предприятиях. Земля принадлежит каждому гражданину.
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15.07.2021 20:25 Ответить
а колхозникам дали землю так как они работали в этих колхозах)) вопросы еще есть?
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15.07.2021 20:40 Ответить
Квартиры выдавали вместо части зарплаты. Земля изначально собственность всех граждан. Отдавать собственность одних граждан другим гражданам против конституции.
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15.07.2021 20:52 Ответить
Ага но только им еще и квартиры давали. А на предприятиях только квартиры без земли.
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15.07.2021 22:26 Ответить
только ты квартиру можешь продать а колхозник землю нет. несправедливость
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15.07.2021 20:40 Ответить
Землю нельзя продать потому что это неотчуждаемая собственность народа. Землю можно выделить в личное пользование.
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15.07.2021 20:54 Ответить
Абсолютно неадекватное сравнение. Квартиры строят в оличие от земли.
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15.07.2021 22:34 Ответить
а землю под ломами и огородами тоже строят?)))
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16.07.2021 12:08 Ответить
домами
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16.07.2021 12:09 Ответить
Вот у меня есть земля. У тебя есть квартира. Я получил землю, но жить мне негде, я не могу продать землю, чтобы где-то жить. Ты получил квартиру, но не хочешь её продавать, и на пай менять тоже не хочешь, поменяй её на тонну пшеницы в год и живи на улице!
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15.07.2021 20:58 Ответить
Абсолютно неадекватное сравнение. Квартиры строят в отличие от земли.
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15.07.2021 22:36 Ответить
****, сомали какое то. по хулиганке дадут штраф а в сша лет 15-20. а потом спрашиваем, почему мы не живем как в сша?)))
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15.07.2021 20:05 Ответить
Сразу понятно, что на этой земле собираются выращивать горох и помидоры.
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15.07.2021 20:22 Ответить
Мені сподобалось, як двійко одеських мусорів удуть униз на завдання сходинками поруч, а не один за одним. Мабуть у них якісь стосунки...
Власне чому ні? Якщо всі мусора - під%ри
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15.07.2021 20:41 Ответить
Шкода, що їх показали із заду. Інакше ми б за цю пару пораділи б))
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15.07.2021 20:51 Ответить
Когда ребенка в голову бьют 40 летние мужики, так это легкие телесные, 850 грн; а как деребан подосрать, так это от 3 до 7. Справедливо... представление объявляется открытым
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15.07.2021 20:53 Ответить
землю продавать нельзя вообще! Не время. Потому, что нет ревизии всех земель, нет справедливых законов и работающих судов. К тому же закон о рынке земли противоречит Конституции. Этот закон и его последствия надо заблокировать немедленно. В 100-й раз задаю вопрос - почему Тимошенко не блокировала трибуну при рассмотрении законов о рынке земли?
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15.07.2021 22:56 Ответить
Мы не знаем что там в действительности произошло. И почему эти 17 парней пришли. Возможно это их землю продавали. Ясно что нас дурят.
Для объективности журналистам следовало спросить обе стороны конфликта и поинформировать читателей. А пока от нас подло скрывают правду во всем.
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15.07.2021 23:23 Ответить
Ну да. Продавали землю каких-то 17 пацанов. Не пенсионеров, не взрослых (ибо их протестов на аукционе не зафиксировано), а продавали землю 17 пацанов. Вы серьезно?..
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16.07.2021 02:03 Ответить
І как жє теперь бєз Авакава? Он би парішал
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16.07.2021 00:26 Ответить
За Аваком ще місце не охололо, а "котовський" вже "буяніт"
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16.07.2021 07:12 Ответить
...маааленький баллончик сорвал Аукцион Будущего? Ну, я понимаю верзила с Баллонищем от Пропан газа или промышленного огнетушителя на колесиках, то , да , угроза, а, шныри... кровавых соплей им вдогонку. Землю нужно вручать настоящим Хозяевам , на первых порах бесплатно и даже доплачивать, а, шныри идут лесом!
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16.07.2021 07:42 Ответить
А теперь Горбатый ..
ножы финки пистолеты выбрасываем перед собой
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16.07.2021 09:39 Ответить
пааанесласьземляпокочкам...........
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16.07.2021 11:32 Ответить
 
 