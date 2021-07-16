"Нариковская шобла пытается убить меня. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом Александра Петровского", - двое неизвестных избили правозащитницу из Днепра Эшонкулову. ВИДЕО 18+

В Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эшонкулова сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, у нее сломан нос и выбиты зубы, а выжила она благодаря соседке, которая напугала нападающих. Правозащитница уверена, что к ее избиению причастны местный уголовный авторитет Александр Петровский (Нарик), днепровский бизнесмен Эмиль Арутюнян и экс-заместитель мэра Днепра Виталий Мархасин.

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