"Нариковская шобла пытается убить меня. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом Александра Петровского", - двое неизвестных избили правозащитницу из Днепра Эшонкулову. ВИДЕО 18+
В Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эшонкулова сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, у нее сломан нос и выбиты зубы, а выжила она благодаря соседке, которая напугала нападающих. Правозащитница уверена, что к ее избиению причастны местный уголовный авторитет Александр Петровский (Нарик), днепровский бизнесмен Эмиль Арутюнян и экс-заместитель мэра Днепра Виталий Мархасин.
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доти, доки її охороняє і на ній заробляють злочинці у пагонах!
Не треба цих крайнощів.
Це хіба, якби вона захищаючись вбила одного з них, то її б судили
Показовий коментар. З двома помилками слово "Томос" пишуть зазвичай сценаристи Кварталу-95 та прокацапські коментатори.
Зеленський -ЧМО
Аваков - ЧМО...
Порох -ЧМО..
путин *****
Я от знаю, що з початком АТО він почав фінансувати закупівлю спорядження для Добровольчих Батальйонів та ЗСУ. Окрім того підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених.
Є меценатом ПЦУ. Зокрема, за кошти Олександра 2012 року в Дніпрі побудовано Храм Різдва пресвятої Богородиці у Покровському районі міста. Постійно бере участь у заходах ПЦУ та інших релігійних конфесій в Дніпрі. За власні кошти відремонтував будівлю Дніпровської єпархії УПЦ і т.і.
Це ж не Велике зелене крадівництво
P.S. Caps Lock мене не переконує. І, доречі, слабкі жінки, теж не переконує. Ввязалася у "неслабку" справу, то і наслідкі відповідні.
По-ходу так.
Тетяна Чорновол , Аміна Окуєва , Сергій Стернеко , Павло Шеремета ,Катя Ганзюк та інші , постраждали в свій час від рук найманців .
От і дивимось звідкіля лізе оте не чисте до людей ...
нахєр кому той тальков всрався? він сам по собі був плагіатор і рускій хам
Ни Бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро -
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо."
Чули?