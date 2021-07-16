Россияне показали, как обстреливают украинские позиции под Нью-Йорком: "Блиндаж зацепило. А они отвечают!". ВИДЕО
Российские террористы опубликовали запись обстрела позиций украинской армии вблизи пгт Нью-Йорк (Новгородское).
Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно сообщению в соцсетях, речь идет о позициях 10-й ГШБр.
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+69 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.07.2021 10:35 Ссылка
+57 Ziu Zou
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+42 Green Green Serpent
показать весь комментарий16.07.2021 10:37 Ссылка
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/18/7300896/
косяпен оптимісти,однако.))
думають,що есмінець підпустить винищувач на відстань пострілу ракетою "повітря-море"))
Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.НЕВЖЕ ПРОЕКТ 'ФАК-ПА' ВІДНОВИЛИ?