Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону: В хранилищах уже более 16 млрд куб. м газа. Идет работа по обеспечению углем. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль держит на личном контроле вопрос подготовки к отопительному сезону.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВРУ.

По словам премьера, на конец июня объём газа в подземных газовых хранилищах превысил 16 миллиардов кубов.

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"Это больше, чем было, например, в 2019 году", - подчеркнул глава правительства.

Он рассказал, что также оптимизируется работа по обеспечению Украины необходимых количеством угля.

Шмыгаль заверил, что такая подготовка идёт ежедневно.