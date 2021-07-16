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Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону: В хранилищах уже более 16 млрд куб. м газа. Идет работа по обеспечению углем. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль держит на личном контроле вопрос подготовки к отопительному сезону.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВРУ.

По словам премьера, на конец июня объём газа в подземных газовых хранилищах превысил 16 миллиардов кубов.

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"Это больше, чем было, например, в 2019 году", - подчеркнул глава правительства.

Он рассказал, что также оптимизируется работа по обеспечению Украины необходимых количеством угля.

Шмыгаль заверил, что такая подготовка идёт ежедневно.

Автор: 

ВР (29272) Газ (10236) уголь (1001) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2721)


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Давайте порежем ГТС на металл и роздадим деньги зебилам!!! Хуже не будет
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16.07.2021 10:38 Ответить
А давай тебя порежем на запчасти
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16.07.2021 12:48 Ответить
Не надо так сильно изображать ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ.
Лучше дайте спокойно отключиться от центрального отопления.
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16.07.2021 10:39 Ответить
если все отключаться так они впердолят цену на газ выше небес эти свое не потеряют. Плюсвырастет спрос, а значит и цена
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16.07.2021 10:40 Ответить
Тут я с вами согласен,навязанная дорогостоящая некачественная услуга
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16.07.2021 11:19 Ответить
как правило,после громких летних заявлений,все становится координально наоборот, ждем осень/зиму - газа нет,уголь закончился, делаем цены донебес.При чем ,из годавгод одно и тоже, уже даже скучно коментировать подобную хрень.
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16.07.2021 11:13 Ответить
 
 