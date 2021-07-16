Меркель 7 лет держалась, но все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России, - советник главы ОП. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы Украины в пользу России", а визит президента Владимира Зеленского в Германию ничего не дал.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Он назвал Меркель "уходящим политиком".

"И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", - отметил Арестович.

По его словам, визит Зеленского оказался безрезультатным.

"Когда президент сказал, что поддерживает эти кластеры (меры для урегулирования войны на Донбассе, предложенные Германией и Францией - ред.), он имел в виду, что с украинскими поправками, просто не стал делать взрывную сенсацию во время дипломатических заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес. А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", - подчеркнул Арестович.

Советник главы ОП считает, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией.

"Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией, цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", - добавил Арестович.

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