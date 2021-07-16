Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО
Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об написал на своей странице в соцсети написал журналист Ян Доброносов. Очевидцы утверждают, что Ивченко сильно ударил кулаком в лицо своего коллегу по парламенту. Почти сразу драку разняли другие нардепы.
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Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
нічого незрозуміло
чи епоха гласності вже закінчилась?
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru
Когда говорят про рептилоидов, это наверно недалеко от истины.