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Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО

Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об написал на своей странице в соцсети написал журналист Ян Доброносов. Очевидцы утверждают, что Ивченко сильно ударил кулаком в лицо своего коллегу по парламенту. Почти сразу драку разняли другие нардепы.

Видео Апостроф

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков о драках в Раде: Хотелось бы верить, что главным "оружием" нардепов являются убеждения, а не физкультура и спорт. ВИДЕО

Автор: 

драка (2027) Ивченко Вадим (50) парламент (893) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+23
Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля - Цензор.НЕТ 8074
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16.07.2021 11:34
+20
До речі - шуфріч досі не битий.
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16.07.2021 11:46
+15
коли б'ють зажопів, уродів та зе-мразь - я завжди "за". Незалежно, з якого приводу, і без.
Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
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16.07.2021 11:35
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блин лень смотреть на этих уродов.. нет что бы сразу написать кто победил
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16.07.2021 11:32 Ответить
Корову делят животные... конец эпохи бедности жеж.
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16.07.2021 11:32 Ответить
не .. друг у друга вымя ищут
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16.07.2021 11:34 Ответить
Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля - Цензор.НЕТ 8074
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16.07.2021 11:34 Ответить
коли б'ють зажопів, уродів та зе-мразь - я завжди "за". Незалежно, з якого приводу, і без.
Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
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16.07.2021 11:35 Ответить
Ну и какая разница между Зе- уродами и теми , кто поддерживать земльную "реформу" не европейского , а латиноамериканского и африканского типа по продаже государством и насеоением своих паев латифундистам по 10 тыс.га в одни руки в место того, что бы власти хотя бы не мешали народу зарабатывать, а значит стране и капитализировать свою землю хотябы до Польской цены 15 тыс.евро. Продажа земли это уже последний этап земельной реформы, главная же задача это условия занятием бизнеса населением на своей земле , а не для олигархической власти - это отсутствие рейдерства со стороны власти и доступность кредитов , которые уходят на велике будівництво и владельцам банков.
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16.07.2021 12:20 Ответить
відволікали увагу від тої херні, яку ніс Шмигаль
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16.07.2021 11:36 Ответить
так хто ж кого? де кров?
нічого незрозуміло
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16.07.2021 11:38 Ответить
з крові у них там тільки місячні))
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16.07.2021 14:43 Ответить
Сольского пора повесить
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16.07.2021 11:39 Ответить
пишите, когда убьют друг друга. эта схватка ватных петушков уныла, как сама моника
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16.07.2021 11:39 Ответить
Если бы они лизались то было бы эпотажнее.
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16.07.2021 11:45 Ответить
До речі - шуфріч досі не битий.
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16.07.2021 11:46 Ответить
він ще й живий, падло, крім того)
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16.07.2021 12:45 Ответить
Єто очень правильное событие, можно даже сказать знаковое. Сначала этих ЗЕбанутых в ВР бьют, а скоро и по всей стране. По морде лица. ЗЕленой.
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16.07.2021 11:59 Ответить
В Раду вернулась демократия. Как при Яныке, каждый день драки.)
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16.07.2021 12:04 Ответить
Цензор, тема не раскрыта? Где бокс?)))
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16.07.2021 12:08 Ответить
Чекаю на "поєдинок" Вірастюка та Беленюка.
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16.07.2021 12:14 Ответить
Ой, Вірастюка тільки Кличко подужає...може і то той, що був 20 років тому.
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16.07.2021 15:26 Ответить
Да.но Вирастюк тоже не тот шо был 20 лет назад.
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16.07.2021 22:17 Ответить
Та нехай хоч всі повбивають одне одного.....
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16.07.2021 12:20 Ответить
одним словом - ПЕТУШКИ....
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16.07.2021 12:26 Ответить
Подрались отвергнутые любовники-гомосексуалисты))
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16.07.2021 12:51 Ответить
любиш мелодрами?
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16.07.2021 16:04 Ответить
Хоч "Батьківщина" пи*де "Слуг народу" і це є добре.
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16.07.2021 13:00 Ответить
пора, пора... допомагати, одним депутатам бити інших депутатів... на вулицях. Вони навіть і не будуть питати за що? бо знають за що!
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16.07.2021 15:44 Ответить
а де нормальне відео?
чи епоха гласності вже закінчилась?
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16.07.2021 16:02 Ответить
Поверніть нормальні бійки в зад!!!

http://www.radikal.ru Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 3197

http://www.radikal.ru Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 7792
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16.07.2021 16:28 Ответить
и где собственно драка?
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16.07.2021 16:41 Ответить
"Бис! Дайка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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16.07.2021 18:07 Ответить
Хорошо но мало. Кстати можно отметить змеиную фактуру кожи некоторых геноцидщиков.
Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 5673
Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 7142
Когда говорят про рептилоидов, это наверно недалеко от истины.
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16.07.2021 23:57 Ответить
подейкують, що зрощена мочка вуха - прикмета ящірок
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17.07.2021 13:29 Ответить
 
 