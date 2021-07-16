Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО

Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об написал на своей странице в соцсети написал журналист Ян Доброносов. Очевидцы утверждают, что Ивченко сильно ударил кулаком в лицо своего коллегу по парламенту. Почти сразу драку разняли другие нардепы.

Видео Апостроф

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков о драках в Раде: Хотелось бы верить, что главным "оружием" нардепов являются убеждения, а не физкультура и спорт. ВИДЕО