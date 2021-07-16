РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7274 посетителя онлайн
Новости Видео
2 516 10

Рада прекратила депутатские полномочия Монастырского. На его место в ВР зайдет айтишник из Сум Швачко. ВИДЕО

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Дениса Монастырского в связи с избранием министром.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовало 340 депутатов. После этого Монастырский с парламентской трибуны зачитал присягу на верность украинскому народу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Монастырского главой МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поскольку Монастырский победил на парламентских выборах по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии - Антон Швачко.

Как рассказал глава партии, Антон Швачко является активистом сумской организации "Слуги Народа".

"Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - Айти-менеджер, Айти-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе. Это - наша команда, региональная Зе!Команда", - сообщил он.

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 включен в избирательный список "Слуги Народа" под № 139.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД

ВР (29271) Монастырский Денис (335) Слуга народа (2633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
этот *айтишник* до 2019 безработным числился, имея при этом 250К в привате и нал дома....
показать весь комментарий
16.07.2021 12:39
+5
айтишник? не слишком ли громко для зебила? Торвальдс, Ритчи, Столман, даже Гейтс - это айтишники. А это что такое?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:40
+3
"Айтишник из Сум" - это тот черт, который барыгует наркотой в айти-компаниях Сумм?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бутусову пора идти в президенты
показать весь комментарий
16.07.2021 12:37 Ответить
Він не Голабаротька на лісапеті і його не оберуть.
показать весь комментарий
16.07.2021 12:39 Ответить
но идеология та же. И с бородатой бабушкой в близких отношениях, справится
показать весь комментарий
16.07.2021 12:50 Ответить
Шило на мило.
показать весь комментарий
16.07.2021 12:37 Ответить
этот *айтишник* до 2019 безработным числился, имея при этом 250К в привате и нал дома....
показать весь комментарий
16.07.2021 12:39 Ответить
Милости просим, Господин хороший
показать весь комментарий
16.07.2021 12:39 Ответить
айтишник? не слишком ли громко для зебила? Торвальдс, Ритчи, Столман, даже Гейтс - это айтишники. А это что такое?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:40 Ответить
Айтишник-клоун? Пишет индийский код в Украине?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:44 Ответить
"Айтишник из Сум" - это тот черт, который барыгует наркотой в айти-компаниях Сумм?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:48 Ответить
 
 