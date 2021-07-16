Рада прекратила депутатские полномочия Монастырского. На его место в ВР зайдет айтишник из Сум Швачко. ВИДЕО
Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Дениса Монастырского в связи с избранием министром.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовало 340 депутатов. После этого Монастырский с парламентской трибуны зачитал присягу на верность украинскому народу.
В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поскольку Монастырский победил на парламентских выборах по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии - Антон Швачко.
Как рассказал глава партии, Антон Швачко является активистом сумской организации "Слуги Народа".
"Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - Айти-менеджер, Айти-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе. Это - наша команда, региональная Зе!Команда", - сообщил он.
Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 включен в избирательный список "Слуги Народа" под № 139.
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