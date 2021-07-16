Проект "Без цензуры": Почему Украина не проиграет и выборов на Донбассе на условиях России не будет?. ВИДЕО

Как надо было встречаться с Ангелой Меркель? Мастер-класс для Владимира Зеленского по итогам встречи Меркель с Джо Байденом - в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

В начале недели мы рассказывали вам, как Зеленский оконфузился с Меркель, и был настолько не подготовлен к встрече, что едва не согласился на реализацию "формулы Штайнмайера"

Однако паниковать не стоит - если мы сами не захотим, чтобы нас кто-то сдал, никто и никому Украину не сдаст. Почему так – объясняем в оптимистическом и жизнеутверждающем "Без цензуры".

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