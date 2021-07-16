РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5594 посетителя онлайн
Новости Видео
8 168 5

Проект "Без цензуры": Почему Украина не проиграет и выборов на Донбассе на условиях России не будет?. ВИДЕО

Как надо было встречаться с Ангелой Меркель? Мастер-класс для Владимира Зеленского по итогам встречи Меркель с Джо Байденом - в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

В начале недели мы рассказывали вам, как Зеленский оконфузился с Меркель, и был настолько не подготовлен к встрече, что едва не согласился на реализацию "формулы Штайнмайера"

Однако паниковать не стоит - если мы сами не захотим, чтобы нас кто-то сдал, никто и никому Украину не сдаст. Почему так – объясняем в оптимистическом и жизнеутверждающем "Без цензуры".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Ватопитеки Новинского против США. У канала "НАШ" - истерика из-за "Си Бриз" и закона о языке. ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20734) Меркель Ангела (2125) Донбасс (26956) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? - Цензор.НЕТ 7872
показать весь комментарий
16.07.2021 15:55 Ответить
Тому що кацапня дуже себе переоцінює . А Україну навпаки . . Смішно читати їх у соцмережах , таке мелють ,, жах ..!! Вони зовсім не мають ніякого - адекватного уявлення про те що тут відбувається .

Знають про Україну , лише зі слів скабєйчихи і соловья .
Ще мене завжди смішить те , що вони вважають що , живучи хз де - за парєбріком , в сусідній державі , десь аж у чорта на кулічках ( як от один олух , аж з Омська ) , вони краще знають все про Україну , ніж я - житель самої України . !! .
показать весь комментарий
16.07.2021 16:11 Ответить
это не переоценка, а пропаганда. реальных возможностей там на один аэропорт и одну забытую богом станцию
показать весь комментарий
16.07.2021 17:07 Ответить
Судя по реакции Арестовича , Зеленский таки не ожидал от Маруськи фуфлятины про математика Штанмухера
показать весь комментарий
16.07.2021 16:22 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
16.07.2021 20:35 Ответить
 
 