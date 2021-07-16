С начала суток войска РФ на Донбассе не проявляли огневой активности, зафиксирован пролет вражеского БПЛА на Луганщине, - штаб ООС. ВИДЕО

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска не открывали огонь. Зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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