С начала суток войска РФ на Донбассе не проявляли огневой активности, зафиксирован пролет вражеского БПЛА на Луганщине, - штаб ООС. ВИДЕО
С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска не открывали огонь. Зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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