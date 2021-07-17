На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета "Владимир Великий", который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Части корвета "Владимир Великий", на строительство которого было выделено из госбюджета как минимум в $20 миллионов, ржавеет на судостроительном заводе в Николаеве, который обанкротил олигарх-депутат Владимир Новинский.

Об этом, как пишет в Facebook Денис Казанский, ему сообщили на заводе, передает Цензор.НЕТ.

"Российский олигарх Новинский, который при Януковиче получил украинское гражданство, обанкротил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. После выхода этого видео на меня вышли сотрудники ЧСЗ, и рассказали, что все на самом деле еще печальнее.

На уничтоженном заводе остается недостроенный корвет "Владимир Великий", который строился много лет, и теперь неясно, что с ним будет дальше. То есть, Новинский не просто уничтожил украинский завод. Он еще и остановил строительство украинского военного судна", - пишет медийщик.

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По его информации, корвет заложили в 2011 году. На его строительство было потрачено несколько сотен миллионов гривен.

"В какой-то момент деньги выделять перестали, и строительство остановилось. Когда Владимир Зеленский стал президентом, он пообещал что корвет достроят к 2023 году. Но после того, как Новинский обанкротил ЧСЗ неясно, как это будет происходить дальше. По информации ресурса Defense Express судно должны переместить на другое судостроительное предприятие в Николаеве, которое способно достроить корвет. По информации журналистов это судостроительный завод "Океан".

Но есть проблема. Переместить части этого судна с ЧСЗ на другое судостроительное предприятие - не такая простая задача. Это крупногабаритный груз, для перемещения которого необходимо специальное крановое оборудование. По информации от сотрудников Черноморского судостроительного завода, которые мне написали, завод сейчас активно пилят на металл и это оборудование уже фактически уничтожено собственником. То есть на данный момент вообще не понятно, как будут перевозить и достраивать корвет. И все идет к тому, что проект просто спишут и похоронят", - предполагает Казанский.

К посту он приложил присланные ему сотрудниками завода фотографии. На них - пустые цеха, а части недостроенного корвета просто валяются. Казанский предполагает, что это может остаться ржаветь или будет распилено на металл "вслед за заводом ЧСЗ".

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"Недостроенный корвет, который уже обошелся налогоплательщикам как минимум в 20 миллионов долларов, находится на балансе Министерства обороны. В связи с этим к этому министерству есть ряд логичных вопросов.

Что конкретно планирует делать министерство, чтобы переместить недостроенный корвет с разрушенного завода Новинского на другой завод?

Когда и в какие сроки это будет сделано?

Могут ли в министерстве обороны подтвердить, что для этого все еще есть технические возможности?", - задает вопросы Казанский.





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Также он попросил комментарий СНБО.

"Мне кажется, Новинский очень просится в компанию к Медведчуку, Фирташу и Фуксу, и давно заслужил живительные санкции за свою разрушительную деятельность в Украине", - отметил медийщик.

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