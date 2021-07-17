РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10087 посетителей онлайн
Новости Видео
34 259 337

На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета "Владимир Великий", который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Части корвета "Владимир Великий", на строительство которого было выделено из госбюджета как минимум в $20 миллионов, ржавеет на судостроительном заводе в Николаеве, который обанкротил олигарх-депутат Владимир Новинский.

Об этом, как пишет в Facebook Денис Казанский, ему сообщили на заводе, передает Цензор.НЕТ.

"Российский олигарх Новинский, который при Януковиче получил украинское гражданство, обанкротил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. После выхода этого видео на меня вышли сотрудники ЧСЗ, и рассказали, что все на самом деле еще печальнее.

На уничтоженном заводе остается недостроенный корвет "Владимир Великий", который строился много лет, и теперь неясно, что с ним будет дальше. То есть, Новинский не просто уничтожил украинский завод. Он еще и остановил строительство украинского военного судна", - пишет медийщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корветную программу для ВМС Украины будут реализовывать на судостроительном заводе "Океан"

По его информации, корвет заложили в 2011 году. На его строительство было потрачено несколько сотен миллионов гривен.

"В какой-то момент деньги выделять перестали, и строительство остановилось. Когда Владимир Зеленский стал президентом, он пообещал что корвет достроят к 2023 году. Но после того, как Новинский обанкротил ЧСЗ неясно, как это будет происходить дальше. По информации ресурса Defense Express судно должны переместить на другое судостроительное предприятие в Николаеве, которое способно достроить корвет. По информации журналистов это судостроительный завод "Океан".

Но есть проблема. Переместить части этого судна с ЧСЗ на другое судостроительное предприятие - не такая простая задача. Это крупногабаритный груз, для перемещения которого необходимо специальное крановое оборудование. По информации от сотрудников Черноморского судостроительного завода, которые мне написали, завод сейчас активно пилят на металл и это оборудование уже фактически уничтожено собственником. То есть на данный момент вообще не понятно, как будут перевозить и достраивать корвет. И все идет к тому, что проект просто спишут и похоронят", - предполагает Казанский.

К посту он приложил присланные ему сотрудниками завода фотографии. На них - пустые цеха, а части недостроенного корвета просто валяются. Казанский предполагает, что это может остаться ржаветь или будет распилено на металл "вслед за заводом ЧСЗ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ. ФОТО

На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета Владимир Великий, который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский 01
На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета Владимир Великий, который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский 02На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета Владимир Великий, который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский 03

Читайте: Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов

"Недостроенный корвет, который уже обошелся налогоплательщикам как минимум в 20 миллионов долларов, находится на балансе Министерства обороны. В связи с этим к этому министерству есть ряд логичных вопросов.

Что конкретно планирует делать министерство, чтобы переместить недостроенный корвет с разрушенного завода Новинского на другой завод?

Когда и в какие сроки это будет сделано?

Могут ли в министерстве обороны подтвердить, что для этого все еще есть технические возможности?", - задает вопросы Казанский.

На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета Владимир Великий, который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский 04
На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета Владимир Великий, который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский 05

Также смотрите: "Он организовал в Донецке непризнаваемую нами вертикаль власти", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 году вел переговоры с российским террористом Бородаем для "определения будущего Донбасса". ВИДЕО

Также он попросил комментарий СНБО.

"Мне кажется, Новинский очень просится в компанию к Медведчуку, Фирташу и Фуксу, и давно заслужил живительные санкции за свою разрушительную деятельность в Украине", - отметил медийщик.

Читайте также: ГБР расследует дело против Новинского по завладению имуществом сети супермаркетов, - Офис генпрокурора

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Новинский Вадим (439) СНБО (4440) Казанский Денис (311) Судостроительный завод Океан (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+103
На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета "Владимир Великий", который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский - Цензор.НЕТ 5286
показать весь комментарий
17.07.2021 21:26
+80
Вам зебилам не надоело?
Уже более двух лет ваш наркоман на посту президента, а у вас только и разговоров что о Порошенко!
Или у вас мозги, как у коматозника: не одной извилины нет?
показать весь комментарий
17.07.2021 21:23
+53
новинський-то "православна ****" чи "**** православна"…Коротше-на гиляку.
показать весь комментарий
17.07.2021 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Суть изложили верно, хотя все посылы неверные
Новинский покупал завод дабы фонд держ-майна не мог вернуть его обратно из-за невыполненых инвест обязательств.
Процедура Банкротства завода - окончательное закрепляет невозврат завода государству.
Технопарк на месте завода - очередной бред, что бы не платить даже налог на землю.
показать весь комментарий
18.07.2021 11:10 Ответить
если не ошибаюсь, то Хозяйственный процессуальный кодекс Украины позволяет обжалование процессуальных актов процедуры банкротства, с последующим введением внешнего управления.
показать весь комментарий
18.07.2021 17:40 Ответить
Може й дозволяє. За 20 років держмайно мав кільканадцять приводів повернути завод, але так і не зробив.
показать весь комментарий
18.07.2021 18:43 Ответить
как бы здесь важна ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля руководства государства. но, к сожалению, таковой сейчас нет, ибо у власти, походу, временщики, которым надо урвать побольше и запрятать подальше.
показать весь комментарий
18.07.2021 22:50 Ответить
Увы, отношение к судпрому изначально негативное. Тридцать лет принимали программу, приняли, но ни кто не собирается исполнять. В прошлой Раде было своеобразное лобби,но это тоже не помогло - малочисленное.
Судостроение это длинные деньги поэтому не хотят связываться.
показать весь комментарий
18.07.2021 23:30 Ответить
как по мне, то дело не столько в судпроме/кораблестроении, сколько в индустриализации страны. деньги может быть и длинные, но это прежде всего независимость и обороноспособность государства.
показать весь комментарий
19.07.2021 23:06 Ответить
Скажу крамольну реч - отакі застарілі підприємства і повинні були здохнути. Набагато гірше, що продали кацапам і єврейським нуворишам цілком новітні підприємства, наприклад завод "Океан" чи шинний завод "Росава", які були знищені цілком свідомо, грабували, крали, прибирали або конкурентів, або військове виробництво, що мало аналоги в Росії. За це відповідальні Кучма, Ющенко (як не дивно), Янукович, Порошенко, всі вони сприяли входженню кацапського гебешного "бізнесу" в Україну, а тепер і Зеленський, який майже нічого не робить для виправлення ситуації, а в дечому і сам робить послугу кацапській гебні.
показать весь комментарий
18.07.2021 09:35 Ответить
правильно, навіщо в Україні потрібні кораблі і взагалі якесь виробництво. В Україні мають сіяти пшеницю і соняшник, і більш нічого не потрібно.
показать весь комментарий
18.07.2021 11:38 Ответить
В чому ви бачили застарілість ЧСЗ? На момент продажу підприємство повного циклу виготовлення суден водотоннажністю до 60 тис. тонн.
показать весь комментарий
18.07.2021 18:47 Ответить
Нынче это даже новостью назвать нельзя, не говоря уже о какой-то сенсации, потому что такого в нашей стране, теперь на каждом углу.
показать весь комментарий
18.07.2021 09:45 Ответить
Новинский це засланый диверсант для зныщення нашои экономики и нашои державы а такых деверсантив ого го
показать весь комментарий
18.07.2021 09:57 Ответить
когда же эту **** православную схватят за бороду и пинками под зад отправят на родину в Сибирь?
показать весь комментарий
18.07.2021 10:31 Ответить
И завод уничтожил, и проєкт запорол и корвет недоделаний уничтожил и гражданство не понятно как получил и ведет антиукраинскую деятельность и никто его не трогает, ПИ.ДЕЦ
показать весь комментарий
18.07.2021 11:19 Ответить
А что https://www.rbc.ua/rus/news/novinskiy-zayavil-poluchil-grazhdanstvo-ukrainy-1481187951.html не понятно насчет гражданства ?
показать весь комментарий
18.07.2021 18:32 Ответить
Ничего страшного, это же все совковое тоталитарное наследие, демократической олигархической Украине это не нужно.
показать весь комментарий
18.07.2021 11:36 Ответить
Я розумію бажання зяти православну суку за бороденьку й випіздюлити з країни, але, задля справедливості- ЧСЗ вбили при попередних власника, братах Чуркіних. Писав про це Казанському на ютубі, але...
показать весь комментарий
18.07.2021 11:49 Ответить
Ну Чуркіни не вбили, а важко поранили. Новинський свідомо добив.
Ще два роки тому завод зробив два судна. Зробив досить якісно та й у строки вклалися.
показать весь комментарий
18.07.2021 12:03 Ответить
Так расскажите всю историю! Петя, крыголам ты наш, как так вышло, что черноморский судостроительный завод оказался в руках новинского вместе с недостроеным корветом?
показать весь комментарий
18.07.2021 12:35 Ответить
Что еще раз подчеркивает, что санкции против Медведчука были введены не из-за его прокремлевскости, а из-за того что стал поперек дороги Ротшильдам в деле захвата украинской земли. Мураева, Бойка и Новинского не трогают, т.к. они не трогают земельную аферу. Кроме того банкротство завода в целях строительства порта это Ротшильдовско-Китайский проект. Трансконтинентальная глобализация Ротшильдам очевидно важнее, чем военный потенциал Украины в вопросе защиты дымократических ценностей.
На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета "Володимир Великий", який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 2897
показать весь комментарий
18.07.2021 13:44 Ответить
Что здесь стоит подчеркнуть, так это роль скрепоносца Новинского в деле продвижения китайских экономических интересов, включенных в логику Ротшильдовской иудоглобализации.
показать весь комментарий
18.07.2021 13:55 Ответить
Местные СМИ заявляют, что Китай проявляет интерес к глубоководной гавани Бар. Взяв у Китая кредит на миллиард долларов, Черногория согласилась на специфические условия. Например, в случае финансовых затруднений, страна готова отказаться от суверенитета над частью своей территории. Арбитражная процедура будет проходить в Китае, по китайским законам. Возможность долгосрочной концессии в отношении порта вписывается в китайскую инициативу «Один пояс и один путь» - глобальный инфраструктурный проект, обеспечивающий доступ к крупным рынкам.
ru.euronews.com/2021/05/07/montenegro-in-chinese-trap
показать весь комментарий
18.07.2021 14:24 Ответить
А что этот ***** новинский делает в Украине!! ЕГО МЕСТО у ПАРАШИ, ВОЗЛЕ ПУЙЛА-*****!!
показать весь комментарий
18.07.2021 14:16 Ответить
Хомякам чего то наобещали , а они и верят . Там корпус собрать копейки стоит , outfitting и содержание такого судна это колоссальные деньги .
показать весь комментарий
18.07.2021 15:45 Ответить
все эти новинские разбогатели здесь в 90-х на...утюгах,
которые ставили на живот, если была розетка...
а кремлёвские паханы такую экономику Украины -
всячески одабривали, брили и подбадривали
показать весь комментарий
18.07.2021 15:58 Ответить
Мне кажется, Новинский очень просится в компанию к Медведчуку, Фирташу и Фуксу, и давно заслужил живительные санкции за свою разрушительную деятельность в Украине", - отметил медийщик. Источник: https://censor.net/ru/v3277754
Хххххххххххххххххх
Если кажется, надо молиться. Судя по "новости" то Новинского не к Медведчуку в компанию следует определить, а ко всяким Моторолам с Гиви и Захарченками.
Ето будет отражать справедливость реакции на происходящие процессьі
показать весь комментарий
18.07.2021 16:07 Ответить
А агента ФСБ Новинского просто списать и расстрелять. Он уже давно наработал на высшую меру...
показать весь комментарий
18.07.2021 16:35 Ответить
новинский помолится . потом подрочит на портрет путина и все заработает как там -- славься отечество наше убогое -- тюрьма народов -- надежный оплот -- да здравствует бензоколонка международная и вечный ***** на престоле ее.........
показать весь комментарий
18.07.2021 18:06 Ответить
там історія так круто замішана, ну просто детектив. Коли Дімон був презом, та ця кампашка навіть обманула Меркель, коли вони в рідному виборчому окрузі фрау взяли такий же завод, а Дімон освячував угоду. Мали робити корпуси в Миколаєві, добудовувати в німців, і продавати по світу. Завод фрау довели до банкрутства, вивели гроші, робітників звільнили. Не вдалось, пробачте. так і в Миколаєві. Когось вбили, акціонером була навіть перша дружина Ігоря Івановича .А ідея затухла, тепер хочуть зробити то технопарк, по порт, скоріш за все побудують ньюВасюки або город Глупов (по російські) і будуть давати необикновенні концерти. Щасти Вам, пане Новінський
показать весь комментарий
18.07.2021 18:16 Ответить
Новинский https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/ рассказал , как Порошенко просил дать ему украинский паспорт.
показать весь комментарий
18.07.2021 18:28 Ответить
Новинский https://www.rbc.ua/rus/news/novinskiy-zayavil-poluchil-grazhdanstvo-ukrainy-1481187951.html заявил, что получил гражданство Украины по просьбе Порошенко
показать весь комментарий
18.07.2021 18:31 Ответить
кожен кацапський капiтал та бiзнес в Українi це насамперед диверсiя
показать весь комментарий
19.07.2021 01:08 Ответить
Дебіли в першу чергу на гівно зиходять від згадки Петровського, який допомогав і допомогає українській армії та церкві. Новінський їй тупо не обходить.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:36 Ответить
вот эти три куска ржавого железа стоят 20 млн. долларов?
вы что, издеваетесь?
показать весь комментарий
19.07.2021 09:41 Ответить
Проектная стоимость в районе 260 лимонов баксов, так шо да, отети три куска железа ето 20 лимонов.
показать весь комментарий
19.07.2021 14:58 Ответить
Такий завод був дежава в держави цей деверсат новинский прыватызував завод и прицьому брав прыватызацийни зобовязення чому воны не выконани сам же довив завод до бпнкруцтва рнбо чому санкции проты деверсанта новинського не застосовують
показать весь комментарий
19.07.2021 10:23 Ответить
Страница 4 из 4
 
 