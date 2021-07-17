На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета "Владимир Великий", который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Части корвета "Владимир Великий", на строительство которого было выделено из госбюджета как минимум в $20 миллионов, ржавеет на судостроительном заводе в Николаеве, который обанкротил олигарх-депутат Владимир Новинский.
Об этом, как пишет в Facebook Денис Казанский, ему сообщили на заводе, передает Цензор.НЕТ.
"Российский олигарх Новинский, который при Януковиче получил украинское гражданство, обанкротил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. После выхода этого видео на меня вышли сотрудники ЧСЗ, и рассказали, что все на самом деле еще печальнее.
На уничтоженном заводе остается недостроенный корвет "Владимир Великий", который строился много лет, и теперь неясно, что с ним будет дальше. То есть, Новинский не просто уничтожил украинский завод. Он еще и остановил строительство украинского военного судна", - пишет медийщик.
По его информации, корвет заложили в 2011 году. На его строительство было потрачено несколько сотен миллионов гривен.
"В какой-то момент деньги выделять перестали, и строительство остановилось. Когда Владимир Зеленский стал президентом, он пообещал что корвет достроят к 2023 году. Но после того, как Новинский обанкротил ЧСЗ неясно, как это будет происходить дальше. По информации ресурса Defense Express судно должны переместить на другое судостроительное предприятие в Николаеве, которое способно достроить корвет. По информации журналистов это судостроительный завод "Океан".
Но есть проблема. Переместить части этого судна с ЧСЗ на другое судостроительное предприятие - не такая простая задача. Это крупногабаритный груз, для перемещения которого необходимо специальное крановое оборудование. По информации от сотрудников Черноморского судостроительного завода, которые мне написали, завод сейчас активно пилят на металл и это оборудование уже фактически уничтожено собственником. То есть на данный момент вообще не понятно, как будут перевозить и достраивать корвет. И все идет к тому, что проект просто спишут и похоронят", - предполагает Казанский.
К посту он приложил присланные ему сотрудниками завода фотографии. На них - пустые цеха, а части недостроенного корвета просто валяются. Казанский предполагает, что это может остаться ржаветь или будет распилено на металл "вслед за заводом ЧСЗ".
"Недостроенный корвет, который уже обошелся налогоплательщикам как минимум в 20 миллионов долларов, находится на балансе Министерства обороны. В связи с этим к этому министерству есть ряд логичных вопросов.
Что конкретно планирует делать министерство, чтобы переместить недостроенный корвет с разрушенного завода Новинского на другой завод?
Когда и в какие сроки это будет сделано?
Могут ли в министерстве обороны подтвердить, что для этого все еще есть технические возможности?", - задает вопросы Казанский.
Также он попросил комментарий СНБО.
"Мне кажется, Новинский очень просится в компанию к Медведчуку, Фирташу и Фуксу, и давно заслужил живительные санкции за свою разрушительную деятельность в Украине", - отметил медийщик.
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Новинский покупал завод дабы фонд держ-майна не мог вернуть его обратно из-за невыполненых инвест обязательств.
Процедура Банкротства завода - окончательное закрепляет невозврат завода государству.
Технопарк на месте завода - очередной бред, что бы не платить даже налог на землю.
Судостроение это длинные деньги поэтому не хотят связываться.
демократическойолигархической Украине это не нужно.
Ще два роки тому завод зробив два судна. Зробив досить якісно та й у строки вклалися.
ru.euronews.com/2021/05/07/montenegro-in-chinese-trap
которые ставили на живот, если была розетка...
а кремлёвские паханы такую экономику Украины -
всячески одабривали, брили и подбадривали
Хххххххххххххххххх
Если кажется, надо молиться. Судя по "новости" то Новинского не к Медведчуку в компанию следует определить, а ко всяким Моторолам с Гиви и Захарченками.
Ето будет отражать справедливость реакции на происходящие процессьі
вы что, издеваетесь?