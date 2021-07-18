Парашютиста, унесенного ветром из-за аварии катера в Киеве, спасли очевидцы, - СМИ. ВИДЕО

Мужчину, которого на парашюте унесло ветром после неудачного парасейлинга на столичной Оболони, спасли прохожие.

Об этом пишут местные интернет-сообщества со ссылкой на очевидцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время парасейлинга на Оболони в Киеве 17 июля перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Его унесло ветром над сушей. Позже в пабликах написали, что с ним все хорошо.

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"10 человек мужчин натягивали этот трос изо всех сил и прикладывали под кусты и деревья - таким макаром спасли парашютиста, а тем временем лодка была перевернута и люди, которые были в ней, держались за трос и плыли к берегу из-за ветра и натяжки троса. Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все норм. Благо, весь берег был в людях", - цитирует издание слова очевидца.