Парашютиста, унесенного ветром из-за аварии катера в Киеве, спасли очевидцы, - СМИ. ВИДЕО
Мужчину, которого на парашюте унесло ветром после неудачного парасейлинга на столичной Оболони, спасли прохожие.
Об этом пишут местные интернет-сообщества со ссылкой на очевидцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Во время парасейлинга на Оболони в Киеве 17 июля перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Его унесло ветром над сушей. Позже в пабликах написали, что с ним все хорошо.
"10 человек мужчин натягивали этот трос изо всех сил и прикладывали под кусты и деревья - таким макаром спасли парашютиста, а тем временем лодка была перевернута и люди, которые были в ней, держались за трос и плыли к берегу из-за ветра и натяжки троса. Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все норм. Благо, весь берег был в людях", - цитирует издание слова очевидца.
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Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
В прямом смысле - с уродливыми не только лицами, но и душами.
Перевернулся катер, который оказывал услуги парасейлинга.
Мужчину с парашютом, который был пристегнут к катеру, унесло в воздух.
Сейчас его пытаются как-то поймать.
Оболонь.
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(я хмыкнул так, что разбудил замученного зноем кота)))) кот недоволен ))))
а мужику повезло! и полетал больше запланированного...и жив остался))) адреналин шкалил ))
Тут основной риск был в ПОРЫВАХ ветра... даже не в самом ветре , а в порывах... Они опасны даже для ОПЫТНЫХ спортцменов парашютистов...
Так как потоки его могла сначала поднять на высоту, а дальше унести очень далек...
От якби ні - тоді інша річ
пс. А мнс так і не виїхало ?
ты точно дура.
. А взагалi який довбень в такий вiтер піднімає людину в повітря з парашутом ?
Парашютным спортом я профессионально занимаюсь уже лет 30 (ТРИДЦАТЬ)... приыгал на разных системах и типах... парашютов и л/а, в том числе и разного рода баловства (типа того, что на видео... как с катера так и за машиной, а иногда и с земли при хорошем ветре...) .
Я нарочно указал, про АНАЛОГ, так как на таком качестве и удаленности видео - что то по куполу утверждать не реально...
Что касается УТ-15 - он совершенно не сложный ни для каких движух...Кроме его раскрытия при задержке - ТОЛЬКО ТАМ есть своя серьездна особенность... Но она никак не касается данной истории...
- Тища.
- Бизнесмен ипучий...