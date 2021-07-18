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Парашютиста, унесенного ветром из-за аварии катера в Киеве, спасли очевидцы, - СМИ. ВИДЕО

Мужчину, которого на парашюте унесло ветром после неудачного парасейлинга на столичной Оболони, спасли прохожие.

Об этом пишут местные интернет-сообщества со ссылкой на очевидцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время парасейлинга на Оболони в Киеве 17 июля перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Его унесло ветром над сушей. Позже в пабликах написали, что с ним все хорошо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ходе Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море, его спасли, - ГПСУ. ВИДЕО

"10 человек мужчин натягивали этот трос изо всех сил и прикладывали под кусты и деревья - таким макаром спасли парашютиста, а тем временем лодка была перевернута и люди, которые были в ней, держались за трос и плыли к берегу из-за ветра и натяжки троса. Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все норм. Благо, весь берег был в людях", - цитирует издание слова очевидца.

Автор: 

Киев (25663) Оболонь (28) ЧП (300) парашют (39)


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Топ комментарии
+18
...его опустили, лодку позже перевернули и все норм..., - цитирует издание слова очевидца.
...
Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
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18.07.2021 01:00
+17
Много лишних неоплачиваеміх минут нависел)))
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18.07.2021 01:13
+14
Поражаюсь идиотским каментам. Человек явно был не профи, если бы его унесло, закончилось бы трагедией, но туповатый народишко нашел причину для поржать.
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18.07.2021 07:01
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...его опустили, лодку позже перевернули и все норм..., - цитирует издание слова очевидца.
...
Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
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18.07.2021 01:00 Ответить
Они "Унесённые ветром" не читали, остальное - косяк...
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18.07.2021 01:26 Ответить
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18.07.2021 08:50 Ответить
как хорошо, что на берегу оказались ЛЮДИ. Жаль, что в комментариях не люди - а сплошные ТРОЛЛИ.
В прямом смысле - с уродливыми не только лицами, но и душами.
Парашутиста, якого віднесло вітром через аварію катера в Києві, врятували очевидці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7393
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18.07.2021 10:39 Ответить
ща прям расплАчусь
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19.07.2021 18:25 Ответить
а сама подпись под видео??? ))))
Перевернулся катер, который оказывал услуги парасейлинга.
Мужчину с парашютом, который был пристегнут к катеру, унесло в воздух.
Сейчас его пытаются как-то поймать.
Оболонь.
...
(я хмыкнул так, что разбудил замученного зноем кота)))) кот недоволен ))))
а мужику повезло! и полетал больше запланированного...и жив остался))) адреналин шкалил ))
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18.07.2021 12:48 Ответить
До космоса долетел, не?)
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18.07.2021 01:02 Ответить
Второй космической не хватило...
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18.07.2021 01:27 Ответить
Так в чем проблема? Ну полетал бы вокруг затопленной лодки, пока ветер не устаканился
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18.07.2021 01:06 Ответить
А парашют? ))
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18.07.2021 01:29 Ответить
Ти хоч раз "під куполом висів"? Та ще й при "нештатці"? Чи ти думаєш що там був "професіонал"? Професіонали на аеродромах стрибають - подалі від людей! А тут прийшов черговий "пляжний герой", що про парашут знає стільки ж як ти -про електрику! Тебе навчили розеткою користуваться і виключателем, і його за п"ять хвилин - "на пальцях"! Та там "очко з мишиний глаз" було!" Там не до "витримки"! Я льотчика бачив на тренувальних стрибках з "мокрими штаньми", коли його поривом вітру кидонуло неочікувано! І скидали на голий степ - ні дерев, ні води, ні будівель з горами! А тут один парашут і той на прив"язі! І людину під ним теліпає як ляльку!
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18.07.2021 07:43 Ответить
Всё верно...Особенно про летчика... )))
Тут основной риск был в ПОРЫВАХ ветра... даже не в самом ветре , а в порывах... Они опасны даже для ОПЫТНЫХ спортцменов парашютистов...
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18.07.2021 09:58 Ответить
Много лишних неоплачиваеміх минут нависел)))
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18.07.2021 01:13 Ответить
Страдалец... ))
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18.07.2021 01:30 Ответить
Теперь должен компенсировать кеш, который из за него потеряли бизнесмены
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18.07.2021 10:15 Ответить
а ще несплачені податки для бубачки
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18.07.2021 19:46 Ответить
Это чтобы втянулся , теперь будет постоянным клиентом аттракциона.
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18.07.2021 12:11 Ответить
Вот видите, за экстримом в виде полета на парашюте за катером совсем не обязательно ехать в Шарм Эль-шейх как сделала недавно одна барышня.
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18.07.2021 02:12 Ответить
Хто шарить - якби відірвався - далеко б занесло? І як би приземлявся?
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18.07.2021 02:51 Ответить
Скорее всего, приземлился бы на кладбище.
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18.07.2021 07:00 Ответить
Известный факты - сотня км !
Так как потоки его могла сначала поднять на высоту, а дальше унести очень далек...
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18.07.2021 10:00 Ответить
Мог в восходящий поток попасть и улететь очень далеко. А так и перевернуть могло.
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18.07.2021 14:07 Ответить
От чего спасли, от отдыха. Он был угрозой кому-то грохнутся на голову.
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18.07.2021 05:59 Ответить
Поражаюсь идиотским каментам. Человек явно был не профи, если бы его унесло, закончилось бы трагедией, но туповатый народишко нашел причину для поржать.
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18.07.2021 07:01 Ответить
Это Украина.
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18.07.2021 08:43 Ответить
думаю, тут всякое говно пишут не украинцы. А тролли.
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18.07.2021 10:40 Ответить
сомневаюсь что в иностраных пабликах так же ржут над несчастными. Надо почитать Фигаро или Таймс.
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18.07.2021 08:53 Ответить
там быдла столько же
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18.07.2021 10:01 Ответить
читал каменты в Таймс?
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18.07.2021 10:08 Ответить
пришлось несколько месяцев прожить в Британии
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18.07.2021 10:25 Ответить
Так тиж жив 100% серед своїх Иван Иван 31509с93 , як рюсскі їде з Британії так бидла зразу стає меньше.
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18.07.2021 11:16 Ответить
"-Точно такой же случай был со мной в Рио-де-Жанейро.."
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18.07.2021 11:25 Ответить
американські форуми читав, там всі дуже співчутливі і ввічливі, злі коменти мінусять
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18.07.2021 11:04 Ответить
чорний гумор завжди існував, тим більше Слава Богу людина жива. а от мене більше вражають люди, які бездумно своїм життям готові ризикнути незрозуміло для чого.
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18.07.2021 12:29 Ответить
Это не злорадство, просто подобные "экстремалы" должны осознавать все риски, связанные с подобными аттракционами. А форс-мажор может в любой ситуации и стране произойти, не только в Украине.
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18.07.2021 17:06 Ответить
Ну все ж закінчилось нібито добре - чому б тепер і не поржать?
От якби ні - тоді інша річ
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18.07.2021 19:48 Ответить
Молодці люди.
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18.07.2021 07:05 Ответить
Небайдужість врятує цю країну.
пс. А мнс так і не виїхало ?
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18.07.2021 08:14 Ответить
за пару минут узнать, приехать и спасти?
ты точно дура.
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18.07.2021 10:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/413192, а мы тебя ,тупого,злобного, дурковатого тролля-в спам пендалями!
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18.07.2021 11:06 Ответить
Уже ничего не спасёт, поезд ушел...
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18.07.2021 15:54 Ответить
А цей парашут взагалі некерований ?клевантiв там немає?
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18.07.2021 08:27 Ответить
Ну скорее всего, это или аналог Т-4 или УТ-15... Клеванты наверняка срезали из-за ненадобности...
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18.07.2021 10:01 Ответить
Ну на купол Т 4 не дуже схожий, УТ 15 занадто складний для таких примітивних двіжух як катання за катером, хоча хз ... в Україні все можливо) Але о то пару слів б могли сказати перед вильотом як себе вести в ситуації якщо що (! ) хоча б базові якісь знання повина мати людина натягуючи ранець на себе
. А взагалi який довбень в такий вiтер піднімає людину в повітря з парашутом ?
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18.07.2021 10:20 Ответить
Ну для начала кратко о том, на основании чего я написал о тех типах куполов, о которых я писал...
Парашютным спортом я профессионально занимаюсь уже лет 30 (ТРИДЦАТЬ)... приыгал на разных системах и типах... парашютов и л/а, в том числе и разного рода баловства (типа того, что на видео... как с катера так и за машиной, а иногда и с земли при хорошем ветре...) .

Я нарочно указал, про АНАЛОГ, так как на таком качестве и удаленности видео - что то по куполу утверждать не реально...
Что касается УТ-15 - он совершенно не сложный ни для каких движух...Кроме его раскрытия при задержке - ТОЛЬКО ТАМ есть своя серьездна особенность... Но она никак не касается данной истории...
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18.07.2021 11:18 Ответить
Я теж пройшов у свій час усі парашутні сістеми починаючи з «дуба» - Д 1-8 , вашу інформованість і знання в цій темі не піддавав жодним сумнівам, просто вважаю що маю право на своє імхо
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18.07.2021 12:21 Ответить
Ого Д 1-8 - так это же динозавр... )))
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18.07.2021 12:27 Ответить
Так й яа вже далеко не хлопчик ) ( на жаль)
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18.07.2021 12:34 Ответить
- На парашуті буду наче змій летючий, скількі стоїть?
- Тища.
- Бизнесмен ипучий...
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18.07.2021 09:02 Ответить
В лыжах на асфальте спокойнее, интереснее и дешевле.
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18.07.2021 16:32 Ответить
Саня! Ламповая ты голова! Питербурхъ? Москуа?
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18.07.2021 16:42 Ответить
молодцы украинцы! помогли несчастному и в очередной раз доказали что мы-Нация
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18.07.2021 11:08 Ответить
Не користуйтеся екстрим атраціонами у країнах 3го світу. Тому що ці атракціони потребують професіонального підходу а не *************. Бережіть себе.
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18.07.2021 11:13 Ответить
Професійного, без ..онального..
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18.07.2021 11:39 Ответить
ну при чём тут навальный?
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18.07.2021 16:42 Ответить
Верх дебилизма кататься под мощно-кучевыми (грозовыми облаками), где восходящие потоки могут достигать сотен метров в секунду. Хорошо добром закончилось.
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18.07.2021 13:21 Ответить
надо было его из Бука "спасти".
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18.07.2021 20:13 Ответить
 
 