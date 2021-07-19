Украина без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует юмористический проект "Легко-шоу". ВИДЕО

Зрители смогут проводить уходящую неделю и встретить новую с ведущим Богданом Буткевичем и резидентами шоу - лучшими сатириками страны Юрком Косминой, Николаем Воськало и Богданом Процишиным. А в авторской рубрике "Шоубісики" Марина Данилюк-Ярмолаева будет остро иронизировать о главной политической теме недели.

Кроме резидентов, в "Легко-шоу" примут участие приглашенные гости. "Ко мне будут приходить люди, которых я искренне уважаю и симпатизирую, а я попробую поделиться этой симпатией с нашими зрителями", - отмечает ведущий Богдан Буткевич.

Первым гостем "Легко-шоу" стал актер и режиссер театра и кино, ведущий телепрограммы "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко.

Премьера первого выпуска состоится на Youtube-канале Цензор.НЕТ в понедельник, 19 июля, поэтому подписывайтесь и проверяйте звонок для уведомлений.

Проект реализуется при поддержке "Украинского культурного фонда" совместно с телеканалом "Киев".



