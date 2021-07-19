Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может". ВИДЕО

Сегодня государство работает против бизнеса, превратившись в репрессивную машину.

Об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, у Иванова спросили, как он оценивает сегодняшний инвестиционный климат в Украине.

"Отсюда бегут все, кто может. Мы развивались, когда я ушел с госслужбы, мы около десятка лет не появлялись в Украине. Мы ушли на рынок, работали на рынке и это дало мощный толчок развитию", - отметил он.

"Сегодня государство работает против бизнеса. Причем на всех уровнях: начиная от законодательной власти, исполнительной власти... Государство превратилось исключительно в репрессивную машину. У кого они отбирают деньги? А деньги сегодня производят только производители. ... Сегодня в мире, в развитых странах всего лишь 5-7% вовлечены в производство, все остальное - это потребители. И вот сегодня государство действует в интересах потребителей, отбирая деньги у 5-7% тех, кто производит", - подчеркнул Иванов.

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