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Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может". ВИДЕО

Сегодня государство работает против бизнеса, превратившись в репрессивную машину.

Об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, у Иванова спросили, как он оценивает сегодняшний инвестиционный климат в Украине.

"Отсюда бегут все, кто может. Мы развивались, когда я ушел с госслужбы, мы около десятка лет не появлялись в Украине. Мы ушли на рынок, работали на рынке и это дало мощный толчок развитию", - отметил он.

"Сегодня государство работает против бизнеса. Причем на всех уровнях: начиная от законодательной власти, исполнительной власти... Государство превратилось исключительно в репрессивную машину. У кого они отбирают деньги? А деньги сегодня производят только производители. ... Сегодня в мире, в развитых странах всего лишь 5-7% вовлечены в производство, все остальное - это потребители. И вот сегодня государство действует в интересах потребителей, отбирая деньги у 5-7% тех, кто производит", - подчеркнул Иванов.

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Автор: 

инвестиции (1164) экономика (3884) инвесторы (333)


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+58
нічєво, хуже нє будєт!
аби не барига!
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19.07.2021 10:22
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Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може" - Цензор.НЕТ 5246
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19.07.2021 10:35
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Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може" - Цензор.НЕТ 5877
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19.07.2021 10:44
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"Государева служба" - это когда работаешь на ФСБ
И с нее не уходят
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19.07.2021 12:09 Ответить
Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може" - Цензор.НЕТ 5382
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19.07.2021 12:25 Ответить
Війна на носі…Ось і тікають.
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19.07.2021 13:16 Ответить
а это ещё что за эффективный менеджер вылез?
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19.07.2021 21:09 Ответить
Дядя мелет що попало, без всякой конкретики и вид у него весьма жуликоватый, я бы с ним в "разведку" не пошёл.
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19.07.2021 21:41 Ответить
Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може" - Цензор.НЕТ 7601
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20.07.2021 00:33 Ответить
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