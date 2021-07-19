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Я бы объявил люстрацию для всех силовиков в портовой отрасли, им здесь категорически делать нечего, - президент Transship Group Иванов. ВИДЕО

Силовики идут в портовую отрасль для того, чтобы набивать собственные карманы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов.

"Я бы, если бы кто-то прислушался к моему мнению, объявил бы люстрацию всех силовиков в отрасли. Им здесь категорически делать нечего. Они приносят только глупость, тупость, коррупцию и негатив. И ничего другого не может быть", - отметил он.

"Возьмите любого силовика, я с ним сяду один на один. Задам ему 5 вопросов - на 4 из них он не ответит. Как эти люди могут приходить в нашу отрасль и командовать?" - подчеркнул Иванов.

По его словам, силовики идут в портовую отрасль не для того, чтобы улучшать результаты работы отрасли.

"Они работают всегда с негативной частью населения. То есть с ворами, преступниками. Они сами потихоньку или умышленно от них заражаются. Они приходят сюдя для того, чтобы набивать собственные карманы. У них цели совершенно другие", - добавил Иванов.

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Автор: 

люстрация (979) порт (739) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
Відкрив Гамерику.
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19.07.2021 10:55
+1
Нехай приходять з пляшкою. Така-сяка закусь знайдеться.
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19.07.2021 10:57
+1
Я скажу більше , те в чому впевнений на 100% ,і про що знаю напевно ,, силовики не самі стають такими . Випадкова людина на керівну чи контролюючу посаду в силовий орган , ніколи не потрапить . Їх , найбільш корумпованих , найбільш нахабних , жадібних і т.д. , обирають навмисно , з багатьох претендентів .!! Обирають ті , хто стоїть владним щаблем вище . .
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19.07.2021 11:08
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19.07.2021 10:53 Ответить
Нехай приходять з пляшкою. Така-сяка закусь знайдеться.
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19.07.2021 10:57 Ответить
Відкрив Гамерику.
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19.07.2021 10:55 Ответить
Я всю жизнь проработал на флоте, морском порту, и в морском агентировании, а кто такие силовики в портовой области не знаю. О чём или о ком речь не пойму. О пограничниках, о таможне, о портнадзоре ?
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19.07.2021 11:04 Ответить
Таможня, пограничники, СБУ. Экологи - никак не силовики, но мрази ничуть не меньшие.
Пограничники - просто мелкие побирушки, можно принебречь. По остальным - полностью согласен с Ивановым. Вот эта фраза - "Они работают всегда с негативной частью населения. То есть с ворами, преступниками." вообще золото.
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19.07.2021 11:55 Ответить
Я скажу більше , те в чому впевнений на 100% ,і про що знаю напевно ,, силовики не самі стають такими . Випадкова людина на керівну чи контролюючу посаду в силовий орган , ніколи не потрапить . Їх , найбільш корумпованих , найбільш нахабних , жадібних і т.д. , обирають навмисно , з багатьох претендентів .!! Обирають ті , хто стоїть владним щаблем вище . .
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19.07.2021 11:08 Ответить
Экологи, таможенники- корупционеры, но это везде, не только в морской области.
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19.07.2021 11:08 Ответить
Иванов тоже является брехлом. 10 лет назад ни о нём, ни о его компании в Украине слышно не было. Схема таких быстроуспешных предприятий близость с олигархам.
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19.07.2021 11:15 Ответить
А хто олігарх Зеля ще не визначився.
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19.07.2021 11:28 Ответить
Перед тим, як звільнювати, треба завчасно набрати нових, бо буде як і усюди 90% домовляться про перехід у нову структуру
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19.07.2021 11:43 Ответить
А кто поручится что этот Иванов не жулик, которому менты сильно мешают проворачивать грязные делишки?
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19.07.2021 11:43 Ответить
А я бы люстрировал бы всех олигархов и их менеджеров , включая Иванова и Шмыгаля....Заодно и кто их развлекал на днюхах рождениях....
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19.07.2021 11:53 Ответить
 
 