Я бы объявил люстрацию для всех силовиков в портовой отрасли, им здесь категорически делать нечего, - президент Transship Group Иванов. ВИДЕО

Силовики идут в портовую отрасль для того, чтобы набивать собственные карманы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов.

"Я бы, если бы кто-то прислушался к моему мнению, объявил бы люстрацию всех силовиков в отрасли. Им здесь категорически делать нечего. Они приносят только глупость, тупость, коррупцию и негатив. И ничего другого не может быть", - отметил он.

"Возьмите любого силовика, я с ним сяду один на один. Задам ему 5 вопросов - на 4 из них он не ответит. Как эти люди могут приходить в нашу отрасль и командовать?" - подчеркнул Иванов.

По его словам, силовики идут в портовую отрасль не для того, чтобы улучшать результаты работы отрасли.

"Они работают всегда с негативной частью населения. То есть с ворами, преступниками. Они сами потихоньку или умышленно от них заражаются. Они приходят сюдя для того, чтобы набивать собственные карманы. У них цели совершенно другие", - добавил Иванов.

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