"Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ привела нас сегодня к окресностям Донецка, где наши воины "рубятся" с московским агрессором. Один из наших защитников с псевдонимом Архитектор рассказал о своем боевом пути.

Сергей родился в Одесской области, именно там его застала новость о начале войны с российским оккупантом, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Как только началась мобилизация, он решил идти воевать, хотя большинство его знакомых и родных не поддержали такого порыва.

Со своим братом Сергей не разговаривал два года после этой ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Во время штурма поселка Пески было страшно. Мы не понимали, кто тебя может убить - сепаратисты или псковский десантник", - доброволец Назар Сарабун. ВИДЕО

На данный момент у Архитектора есть мечта: отомстить за своих убитых побратимов и отпраздновать нашу победу в центре Москвы, глядя, как горит логово оккупантов.

О чем еще мечтает боец ​​Вооруженных сил Украины? Смотрите рубрику "Окопная война", и вы узнаете первыми.