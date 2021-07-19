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"Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ привела нас сегодня к окресностям Донецка, где наши воины "рубятся" с московским агрессором. Один из наших защитников с псевдонимом Архитектор рассказал о своем боевом пути.

Сергей родился в Одесской области, именно там его застала новость о начале войны с российским оккупантом, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Как только началась мобилизация, он решил идти воевать, хотя большинство его знакомых и родных не поддержали такого порыва.
Со своим братом Сергей не разговаривал два года после этой ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Во время штурма поселка Пески было страшно. Мы не понимали, кто тебя может убить - сепаратисты или псковский десантник", - доброволец Назар Сарабун. ВИДЕО

На данный момент у Архитектора есть мечта: отомстить за своих убитых побратимов и отпраздновать нашу победу в центре Москвы, глядя, как горит логово оккупантов.

О чем еще мечтает боец ​​Вооруженных сил Украины? Смотрите рубрику "Окопная война", и вы узнаете первыми.

Автор: 

Донбасс (26957) военнослужащие (6179) Антитеррористическая операция (18284) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+19
Убивать захватчиков и коллаборантов-богоугодное дело!
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19.07.2021 11:01
+15
Блин, больше бы таких парней. Но их мало.
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19.07.2021 10:58
+10
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса." (Голда Меир)
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Актуально для нас? Думаю, да...
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19.07.2021 13:50
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"Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор - Цензор.НЕТ 5755
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19.07.2021 10:54 Ответить
Блин, больше бы таких парней. Но их мало.
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19.07.2021 10:58 Ответить
их более чем достаточно
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19.07.2021 15:59 Ответить
Убивать захватчиков и коллаборантов-богоугодное дело!
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19.07.2021 11:01 Ответить
, как такое можно было не понимать после 99го, ну ладно, после 2003, ну ладно после 2008го ??? как ?
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19.07.2021 11:41 Ответить
благослови Господь наших Воинов Защитников Украины! и дай им 100 лет здоровья
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19.07.2021 12:32 Ответить
Колись завезуть.. чернігівське..по 15грн.в гум.....
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19.07.2021 13:19 Ответить
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса." (Голда Меир)
-----------------------------------------------------------------------
Актуально для нас? Думаю, да...
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19.07.2021 13:50 Ответить
в военкомате был со школы?
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19.07.2021 16:00 Ответить
Не только ваши. Пока есть совки в Украине не будет порядка, а путлер будет лезть их спасать.
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20.07.2021 08:38 Ответить
На сто человек /один два люди без царя в голове /
В России 150 млн.
Значит таких примерно 2-3 млн.
Они готовы деньги зарабатывать даже на крови
Даже своих родственниках
Патриоты всегда были и будут их всегда
больше этой нечисти .
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20.07.2021 09:58 Ответить
 
 