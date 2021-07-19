"Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор. ВИДЕО
Рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ привела нас сегодня к окресностям Донецка, где наши воины "рубятся" с московским агрессором. Один из наших защитников с псевдонимом Архитектор рассказал о своем боевом пути.
Сергей родился в Одесской области, именно там его застала новость о начале войны с российским оккупантом, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Как только началась мобилизация, он решил идти воевать, хотя большинство его знакомых и родных не поддержали такого порыва.
Со своим братом Сергей не разговаривал два года после этой ситуации.
На данный момент у Архитектора есть мечта: отомстить за своих убитых побратимов и отпраздновать нашу победу в центре Москвы, глядя, как горит логово оккупантов.
О чем еще мечтает боец Вооруженных сил Украины? Смотрите рубрику "Окопная война", и вы узнаете первыми.
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Актуально для нас? Думаю, да...
В России 150 млн.
Значит таких примерно 2-3 млн.
Они готовы деньги зарабатывать даже на крови
Даже своих родственниках
Патриоты всегда были и будут их всегда
больше этой нечисти .