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Если ЕС не демонстрирует поддержку Украины, Грузии и Молдовы, то кто-то "демонстрирует железные мышцы" возле наших границ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе Батумской международной конференции, которая проходит в Грузии.

"Если Брюссель и ЕС не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы. - Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, не понятно, почему на конференции о будущем Европы сегодня не звучить голос Украины, Грузии и Молдовы.

"Разве они не являются частью ее будущего. На мой взгляд, если кто-то их стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего", - подчеркнул президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: "Военное присутствие РФ наращивается". ФОТОрепортаж

Автор: 

Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794) Молдова (1884) россия (96107)


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Топ комментарии
+14
вовочко, а ***** - вбивця чи ще ні?
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19.07.2021 15:17 Ответить
+10
И от тебя, жаба зеленая, тоже ничего хорошего ждать не приходится
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19.07.2021 15:19 Ответить
+10
Та хватить вже тролити. Находимось в чорній дирі всі. Нації треба єднатись. Загроза відМордору нависає над усією Европою. Ось тільки стара **** меркель потягла свого воза до московії а тепер поїхала мерику вмовляти. Ми -наодинці зі страшним агресором.
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19.07.2021 15:23 Ответить
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вовочко, а ***** - вбивця чи ще ні?
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19.07.2021 15:17 Ответить
***** набагато гірший на просто "вбивцю".
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19.07.2021 16:36 Ответить
Президент Зеленський молодець, треба єднатись, консолідуватись всім проти ворога..! Це вже не один голос а три! Правильно!
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19.07.2021 20:47 Ответить
Сказал бы просто "Дайте денег"
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19.07.2021 15:18 Ответить
Та ти шо!
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19.07.2021 15:19 Ответить
Росія - це загроза не тільки для України, Грузії та Молдови, а й для всього континенту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1241
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19.07.2021 15:40 Ответить
И от тебя, жаба зеленая, тоже ничего хорошего ждать не приходится
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19.07.2021 15:19 Ответить
Не знаю что от ЗЕ а от А. Ве кидание навозом и ждать. Живущим в навозе более не чем.
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19.07.2021 15:57 Ответить
_Это правда. Вот это - да? - правда! Ваторейх - угроза вообще для всего человечества ввиду обладания ипанутыми фашистами ОМП и готовности его применить.
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19.07.2021 15:20 Ответить
Бубучка,астановись, дядя путя на коленки не пустит.
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19.07.2021 15:21 Ответить
китайским товарисчам теперь будешь это рассказывать.... как коммунисты они тебя поймут.
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19.07.2021 15:23 Ответить
Та хватить вже тролити. Находимось в чорній дирі всі. Нації треба єднатись. Загроза відМордору нависає над усією Европою. Ось тільки стара **** меркель потягла свого воза до московії а тепер поїхала мерику вмовляти. Ми -наодинці зі страшним агресором.
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19.07.2021 15:23 Ответить
Ми на одинці зі страшним агресором,тому що під час війнни обрали не того хто відновив армію,а того хто ухилявся від армії, граючи х..ем на піаніно перед страшним агресором
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19.07.2021 15:28 Ответить
ЗЕ меньше надо было гадить на голову Меркель.

Неблагодарных нищебродов с понтами послали лесом - и правильно сделали.
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19.07.2021 15:43 Ответить
ГЕРХАРД,ты здесь гадишь больше,поменял флажок,ботик!!!!
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19.07.2021 16:29 Ответить
интересно...за Михуила кто-то ему ...припомнит? мож хоть двойную норму чили в чахохбили подкинут )))
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19.07.2021 15:23 Ответить
И снова - "кто-то". Кто же этот секретный "кто-то"??
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19.07.2021 15:23 Ответить
Он разве сказал , что россия - угроза ? Название статьи неверное . Он сказал , что " кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ " .Источник: https://censor.net/ru/n3277930
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19.07.2021 15:24 Ответить
ЗЕ еще ни разу не обвинил прямо Роисю и *****.

Потому что ЗЕ сцыкло.
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19.07.2021 15:41 Ответить
Росія - це загроза не тільки для України, Грузії та Молдови, а й для всього континенту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4359
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19.07.2021 15:44 Ответить
Сказал! Как-то робко,неуверенно выдавил из себя,но сказал
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19.07.2021 16:27 Ответить
судя по тому, как возбудились ********** тролли-Зеленский все правильно сказал!
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19.07.2021 15:27 Ответить
Говорил он всегда красиво ,только делает некрасиво..,как правило дело только разговорами и заканчивается так не начавшись.
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19.07.2021 15:45 Ответить
ЗЕля, путин убийца? Только не обосцысь от страха. Завтра же будешь извиняться, как перед кадыркой.
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19.07.2021 15:31 Ответить
А попробуйте в заявлении ЗЕлюпы к годовщине МН-17 найти слова "россия" и "путин".

У ЗЕ все еще очень не однозначно.
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19.07.2021 15:39 Ответить
кто то текст написал?
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19.07.2021 15:40 Ответить
А ничего, что ты этой угрозе платишь исправно деньги за квартиру в Крыму?
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19.07.2021 15:52 Ответить
Ти глянь який бандєровєц прямо.
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19.07.2021 15:54 Ответить
Зовсім не чути могутній рик бувшого міністра економікі епохи донецького завгара.Та то таке!Ностальгія.
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19.07.2021 15:57 Ответить
"непонятно" - ОДНО слово!
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19.07.2021 16:18 Ответить
Бери песиголовця і втікайте в Ізраїль.
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19.07.2021 16:35 Ответить
вот это сморчку путенину на любимый мозоль наступили...
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20.07.2021 05:04 Ответить
 
 