Если ЕС не демонстрирует поддержку Украины, Грузии и Молдовы, то кто-то "демонстрирует железные мышцы" возле наших границ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе Батумской международной конференции, которая проходит в Грузии.

"Если Брюссель и ЕС не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы. - Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, не понятно, почему на конференции о будущем Европы сегодня не звучить голос Украины, Грузии и Молдовы.

"Разве они не являются частью ее будущего. На мой взгляд, если кто-то их стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего", - подчеркнул президент Украины.

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