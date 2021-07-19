"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси. ВИДЕО
Нардеп Евгений Шевченко и украинский композитор Николо Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в белорусском Витебске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись совместного выступления опубликована в соцсетях.
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+48 Підлога Маккартні
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"...нардеп от "слуги урода" Шевченко .."
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АбдульАзиз Казанлы
@AbdulaAzizKazan
"При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей." Шейх Абдулла Аззам, да смилуется над ним Аллах.
1.Привлекать на должности учителей по возможности только великороссов.
2.На должности инспекторов и директоров народных училищ назначать исключительно великороссов.
3.Всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять.
4.Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разъяснить, что "Украина" - это "окраина" государства в былые времена.
…14.За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства.
…17.Разъяснить, что "Украина" - означает окраину Польши и России и что никогда украинского народа не было.
18.Доказывать необходимость великорусского языка как общегосударственного и литературного и что малорусский, как простонародный, не имеет ни литературы, ни будущности.
19.Всеми способами искоренять употребление названий "Украина", "украинский".
Автор - полтавский губернатор Александр Карлович фон Багговут (1861 - после 1917).
Хранение - Харьковский Литературный музей
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2506582102737880&id=100001583456961 Володимир Закидальський
хором АлєксандроваОПою у повному складі не заспівали.
італійсько-угорський мутант може співати..
це похвально
не українською?
ну.. як може ..
депутат ВР от пропрезидентской партии, партии монобольшинства - принимает активное участие в медийном мероприятии, организованном при полном содействии властей страны, легитимность избрания президента которой Украина не признала???
Всё верно?
Коли у цього совкодрочера анулюють громадянство України.
Мене просто дата цікавить