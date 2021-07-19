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"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси. ВИДЕО

Нардеп Евгений Шевченко и украинский композитор Николо Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в белорусском Витебске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись совместного выступления опубликована в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко

Автор: 

Беларусь (7919) фестиваль (298) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+48
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 8943
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19.07.2021 15:57 Ответить
+43
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1506
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19.07.2021 16:01 Ответить
+42
Искусство вне политики !!!!!!
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2564
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19.07.2021 15:55 Ответить
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"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 4948
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19.07.2021 15:55 Ответить
Цензор не сделал важное уточнение:
"...нардеп от "слуги урода" Шевченко .."
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19.07.2021 16:17 Ответить
а то зенбилы не обладают памятью и уже забыли кого привели к власти..
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19.07.2021 16:18 Ответить
Клоуны ушли в парламент, а парламент в клоуны (с)
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19.07.2021 18:48 Ответить
Искусство вне политики !!!!!!
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2564
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19.07.2021 15:55 Ответить
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center ретвітнув(ла)

https://twitter.com/AbdulaAzizKazan
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АбдульАзиз Казанлы

@AbdulaAzizKazan
"При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей." Шейх Абдулла Аззам, да смилуется над ним Аллах.
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19.07.2021 16:28 Ответить
фрик, даже комментировать нечего.
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19.07.2021 15:55 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 636
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19.07.2021 15:56 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 8943
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19.07.2021 15:57 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1506
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19.07.2021 16:01 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 9977
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19.07.2021 20:04 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 3596
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19.07.2021 15:56 Ответить
гейславяне
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19.07.2021 15:57 Ответить
То есть "депутату" Шевченко нечем заниматься в Украине и видимо надо отправить его в "парламент" Бульбофюрера, естественно со снятием с довольствия тут
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19.07.2021 15:57 Ответить
Ключевые слова - ,,со снятием с довольствия,,
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19.07.2021 22:23 Ответить
Звиздец...
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19.07.2021 15:58 Ответить
з 2019 року президент
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19.07.2021 15:59 Ответить
а я сяогодня прекрасно прапаносил..а где новасть аб этам??
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19.07.2021 15:58 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1335
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19.07.2021 16:01 Ответить
и при этом чтобы тоже в лифт зашел
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19.07.2021 16:04 Ответить
Шо... два гомика?! Опять непропаганда!
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19.07.2021 16:02 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1011
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19.07.2021 16:02 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1365
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19.07.2021 16:02 Ответить
А в это время ЗЕнедоразумение шакалило деньги на Батумской конференции у ЕС, а Агрохимия вырезало очередную "валентинку" для Си Цзиньпина. "Все смешалось в доме у Облонских", полный позор во внешней политике.
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19.07.2021 16:03 Ответить
Треба прокатити Київом на мусорном баке з шановним єскортом.
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19.07.2021 16:05 Ответить
так это же славянин шевченко таки еврей...посмотрите на морду
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19.07.2021 16:09 Ответить
ну мама русская, а папа юрист ...этого откровения жириновского еще никто не переплюнул
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19.07.2021 16:25 Ответить
Сором,сором,соромічний....після того ,що там під наглядом психчно хворого, катували людей.....збиратись на концерт????
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19.07.2021 16:14 Ответить
дует Пітор і ******)
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19.07.2021 16:20 Ответить
Уж соснули, так соснули. Так даже сосны во фракции "слуг урода" не умеют. Завтра беременный и трижды сумчатый Корниенко заявит, что это была их инициатива и , вообще, это выдернули из контекста.
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19.07.2021 16:26 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26988558.html А потом они статейки про "один народ" будут писать

"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 856

1.Привлекать на должности учителей по возможности только великороссов.

2.На должности инспекторов и директоров народных училищ назначать исключительно великороссов.

3.Всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять.

4.Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разъяснить, что "Украина" - это "окраина" государства в былые времена.

…14.За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства.

…17.Разъяснить, что "Украина" - означает окраину Польши и России и что никогда украинского народа не было.

18.Доказывать необходимость великорусского языка как общегосударственного и литературного и что малорусский, как простонародный, не имеет ни литературы, ни будущности.

19.Всеми способами искоренять употребление названий "Украина", "украинский".

Автор - полтавский губернатор Александр Карлович фон Багговут (1861 - после 1917).

Хранение - Харьковский Литературный музей

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2506582102737880&id=100001583456961 Володимир Закидальський
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19.07.2021 16:34 Ответить
В Киеве улица была (есть ???) с именем этого деятеля
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19.07.2021 16:36 Ответить
Є. Але не цього діяча Олександра Карловича Багговута, а його рідного дядька - Олександра Федоровича.
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19.07.2021 17:05 Ответить
Два позорника, и один из них из ближайшего окружения Шлемы, и такое и таких поддонков в окружении набрано больше половины, отмыться Зе сможет только через повешение.
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19.07.2021 16:37 Ответить
т.е. СБУ этот трешак опять не заинтересует ...
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19.07.2021 16:38 Ответить
СБУ-не до цього! Треба бити й чморити погранців! Бакашка-промакашка обгадився знову!
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19.07.2021 16:50 Ответить
Я бы их лишил гражданства Украины и пожизненный запрет в Украину
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19.07.2021 16:41 Ответить
делитесь личным опытом?
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19.07.2021 20:15 Ответить
Шевченко-это проект зеленых кукловодов. К следующим парламентским выборам его долепят для оттягивания голосов у ОПЗЖятины и других пророссийских партий.
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19.07.2021 16:44 Ответить
Дивно, як ці два довбо*оби ще з хором Алєксандрова ОПою у повному складі не заспівали.
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19.07.2021 16:45 Ответить
Женя сцена это твое, почему время уходящее тратишь на зраду а не искусство?
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19.07.2021 16:54 Ответить
Два українця ( але це не точно ) , поїхали на фестиваль в Білорусь , щоб прогавкати пісню на - собачьйем ізикє . .. Не українською , не білоруською мовою , а кацапсячою .!! Це ж треба !!
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19.07.2021 16:56 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3277941/to_solntse_m_razdelym_s_toboyu_bez_tebya_jyt_ne_mogu_ne_umeyu_nardep_shevchenko_i_kompozytor_petrash
італійсько-угорський мутант може співати..
це похвально
не українською?
ну.. як може ..
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19.07.2021 20:01 Ответить
В Запорожье его выбрали
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19.07.2021 17:18 Ответить
Людину з квартала можна викинути, квартал з людини - ніяк.
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19.07.2021 17:57 Ответить
Тобто:
депутат ВР от пропрезидентской партии, партии монобольшинства - принимает активное участие в медийном мероприятии, организованном при полном содействии властей страны, легитимность избрания президента которой Украина не признала???
Всё верно?
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19.07.2021 17:58 Ответить
24 мая был исключён из фракции «Слуга народа» после его встречи с Лукашенко. Так что он вольный орел.(
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19.07.2021 18:17 Ответить
выгоните этого придурка шевченко нахй из депутатов, граждан и страны!
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19.07.2021 18:27 Ответить
да как же его выгонишь, он же "душонка" всей этой ЗЕленой шоблы... в нашем клиническом случае это лысый шут при ЗЕленом клоуне
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19.07.2021 23:42 Ответить
не так . должно быть трио с ************* дианой панченко из закрытого помойного кремлевского ведра ---- саюзь нерушимий сплотила навеки .........
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19.07.2021 18:57 Ответить
Грьобаний стид!!!... Най би там і лишився той, з дозволу сказати, народний депутат. (((
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19.07.2021 19:15 Ответить
Виборці 76 округу, вам не соромно?
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19.07.2021 19:17 Ответить
он шел под брендом))) а вам 73%м не стыдно?
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19.07.2021 19:40 Ответить
Я не з тої пісочниці у 73 %.
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19.07.2021 19:54 Ответить
сейчас это модно, быть не из той песочницы))))
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20.07.2021 17:49 Ответить
зміни вивіску зеледебіл
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20.07.2021 10:31 Ответить
сопли с бороды вытри чушка малолетняя)))
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20.07.2021 17:49 Ответить
дришню зелену витри членосос ватний
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20.07.2021 19:54 Ответить
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 4461
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20.07.2021 19:58 Ответить
Мабуть, не соромно. Вангую, що вони на през. виборах за Зе голосували.
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20.07.2021 12:36 Ответить
какой народ, такие и депутаты))))
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19.07.2021 19:39 Ответить
Нардеп Евгений Шевченко и украинский композитор Николо Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в белорусском Витебске Источник: https://censor.net/ru/v3277941

Коли у цього совкодрочера анулюють громадянство України.
Мене просто дата цікавить
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19.07.2021 19:41 Ответить
напевно що ніколи,на 7 році війни у нас країна і досі беззуба.
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20.07.2021 10:30 Ответить
Молодец, Шевченко, мужик со стержнем, респект. И спели красиво классную песню, молодцы.
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19.07.2021 20:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/478465,прекращай бояру мухаморами закусывать-так и до психушки недалеко!
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19.07.2021 21:37 Ответить
очередная ваЗЕлиновская совковая Падаль...
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19.07.2021 20:11 Ответить
Только вдумайтесь в слова, которые со сцены поют эти два "голубца" : "замираем,обнявшись с тобою, все четыре времени года..." это ж надо, прямо филиал "голубой устрицы" в исполнении "слуги кремля" Жени Шевченко и какого-то Николо Петараш...
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19.07.2021 21:42 Ответить
есть люди с гомосексуальными наклонностями и люди явные ********. эта новость о вторых)))
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19.07.2021 23:04 Ответить
Эти самчики не нюхали пороха и не знают,что такое война,зачем защищаться,если можно просто здаться -и т.д.из кагорты мальчиков для битья,,,хохлы,,,но не Украинцы....
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19.07.2021 22:30 Ответить
Чем красивее фамилия -тем паскудней персонаж....
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19.07.2021 22:31 Ответить
Олігархи та їх прихильники будуть викинуті з політики. Власне, їх вже викидають громадяни України, як це відбулося з Порошенком. Повернутися в політику хоч ворітьми, хоч городами йому вже не вдасться ніколи. Хоча ви і так це знаєте.
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20.07.2021 01:05 Ответить
Ідіот
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20.07.2021 01:56 Ответить
Ну, представився ти -ОК. А щось по суті - нічого. По суті того, що медведчуки, порошенки, ахметови, коломойські, фірташі, інші та їх лоббісти тощо повинні бути викинуті з медіа, з влади і т.д., а їх імперії повинні бути демонополізовані або націоналізовані.
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20.07.2021 04:59 Ответить
Придурок.
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20.07.2021 08:51 Ответить
Кто эти люди?
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20.07.2021 08:50 Ответить
цей шевченко схожий на співаючий пеніс
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20.07.2021 09:42 Ответить
"Без тебя жить не могу, не умею" - підери признаються в ....
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20.07.2021 09:43 Ответить
до тих пір доки це бидло сєпарське буде жити в Україні та ще й бути на посаді українського депутата то немає ніякого сенсу щось чекати в цій країні на її майбутнє,сором цьому "нарідові" які це до влади обирають.
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20.07.2021 10:27 Ответить
 
 