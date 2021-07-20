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Задержан житель Закарпатья, укравший из пункта обмена валют в Берегово 600 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который украл из пункта обмена валют на более полумиллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Берегово по улице Мукачевской неизвестный обокрал пункт обмена валют. Полицейские установили, что в обменник проник человек и похитил из сейфа почти 600 тыс. гривен наличных.

Полицейские провели оперативную работу и установили, что к преступлению причастен 27-летний мужчина, который приехал из соседнего Мукачевского района. Известно, что фигурант тщательно готовился к краже: в течение длительного времени следил за графиком работы и маршрутом движения кассира обменного пункта, выбрал удобное время, когда тот покинул обменник, и за считанные минуты проник внутрь. Место преступления с похищенным наличными фигурант покинул на автомобиле марки "ВАЗ-2101".

Задержан житель Закарпатья, укравший из пункта обмена валют в Берегово 600 тыс. грн, - Нацполиция 01

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По месту жительства подозреваемого полицейские уже провели санкционированный судом обыск. В ходе следственного действия в одной из комнат под кроватью полицейские обнаружили денежные средства в иностранной валюте в сумме 5600 долларов, отмычки для замков и одежду, в которой злоумышленник, вероятно, совершил преступление и в которой зафиксирован камерами наблюдения.

Задержан житель Закарпатья, укравший из пункта обмена валют в Берегово 600 тыс. грн, - Нацполиция 02
Задержан житель Закарпатья, укравший из пункта обмена валют в Берегово 600 тыс. грн, - Нацполиция 03

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Задержаному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

воровство (662) Нацполиция (16553) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) обмен валюты (54) Закарпатская область (2607)


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Топ комментарии
+9
ловко вскрыл. но купюры и отмычки дома - глупо.
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20.07.2021 03:47 Ответить
+6
73%, це ваш наступний кандідат
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20.07.2021 03:05 Ответить
+5
За пол ляма дадут 8 лет.
Надо было ему в министры идти, там можно миллиарды тырить безнаказанно.
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20.07.2021 07:20 Ответить
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73%, це ваш наступний кандідат
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20.07.2021 03:05 Ответить
і, треба визнати, він більш талановитий ніж теперішній)
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20.07.2021 03:05 Ответить
ловко вскрыл. но купюры и отмычки дома - глупо.
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20.07.2021 03:47 Ответить
Жадность фраера сгубила. Отследили по машине.
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20.07.2021 07:05 Ответить
а почему свинья на фото ?
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20.07.2021 06:37 Ответить
...27-летняя...
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20.07.2021 07:17 Ответить
За пол ляма дадут 8 лет.
Надо было ему в министры идти, там можно миллиарды тырить безнаказанно.
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20.07.2021 07:20 Ответить
в нас навіть сраний депутат міської ради може тирити безкарно
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20.07.2021 18:31 Ответить
А для чого він в кінці закрив замок?
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20.07.2021 07:39 Ответить
Ну так людина ж культурна.
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20.07.2021 09:38 Ответить
шоб достать бамп ключ, очевидно ведь.
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20.07.2021 11:34 Ответить
По ходу ви в темі )
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20.07.2021 11:37 Ответить
Щоб не одразу виявили крадіжку. Поки касирша прийде, поки всядеться, в телефон загляне, вже кілька хвилин часу.
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20.07.2021 18:33 Ответить
То есть денег нашли только четвёртую часть . . .
Правда в новости только про доллары, а на фото возье отмычек и гривни видно.
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20.07.2021 08:07 Ответить
В рапорті напишуть, що частину грошей злочинець вже встиг витратити. )
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20.07.2021 08:28 Ответить
Слава Богу що не місцевий циган чи "гражданин ближнего зарубежья", а то що не злочин то якийсь расизм чи ксенофобія
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20.07.2021 08:46 Ответить
Так професійно зайшов у відділення і так тупо підставився з грошима і відмичками....
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20.07.2021 09:12 Ответить
Нажаль, пристрої для такої "професійності" продають через інтернет у великій кількості.
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20.07.2021 10:30 Ответить
а що зробити проблема? кому треба, той знайде і без інтернета.
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20.07.2021 13:28 Ответить
Ну не скажіть. В мене немає такого "досвіду", але зробити відмичку, наскільки я знаю, то ціла наука.
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21.07.2021 06:59 Ответить
Треба було йому повчитись у Шттрліца: той перед тим,як зустрітися із контрагентом.залишав автомобіль за квартал від місця зустрічі і "піаніно" ховав не вдома,а на блатхаті у радистки Кет. Вчись,студент!
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20.07.2021 09:42 Ответить
Могли вычислить по телефону в кармане.
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20.07.2021 10:03 Ответить
Швидще по ВАЗу, певне останній в районі.
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20.07.2021 10:38 Ответить
в тот обменник пару сотен людей в день ходит, загребешься всех проверять, уже денег не останется. судя по скорости поимки и тексту - отследили по камерам.
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20.07.2021 11:36 Ответить
ніяк
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20.07.2021 18:34 Ответить
Без згоди касира бути відсутнім, він би так вільно не почувався
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20.07.2021 10:37 Ответить
касири теж люди, потреби мають фізіологічні, але всяке може бути.
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20.07.2021 13:30 Ответить
Паразитам треба давати не більше 2 шансів жити у суспільстві (після двох рецидивів примусово у поселенні, можна каторга), або не жити (розібрати на органи, продати, щоб відшкодувати збиток суспільству).
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20.07.2021 11:21 Ответить
 
 