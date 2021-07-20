С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко. ВИДЕО
С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.
Об этом сегодня во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.
"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.
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На данный момент, в Украине с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 2 дозы - 1 461 875 человек.
Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в 5 этапов:
1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .
2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).
3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).
4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .
5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек).
На данный момент вакцинацию от коронавируса в Украине проводят следюущими препаратами: Covishield и AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и CoronaVac (Sinovac).
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... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1YbF8SVMUa3zn429ZekdMy444GyXdA1KMM29YJiwsrjEEgsl3jYd-9sEQ#_blank https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину
. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#_blank https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
Вымрут либо те, кто прививку сделал, либо те, кто отказался.
В любом случае планета в профите.