Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей. ВИДЕО регистратора

В оккупированном Крыму на трассе Севастополь-Ялта произошла жуткая авария, в результате которой 5 человек погибло, включая двух несовершеннолетних, и 9 пострадало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации оккупационных властей, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Дэу", затем с автомобилем "Рено", который он протащил примерно 700 метров. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями "Хюндай" и "Ниссан". Далее грузовик совершил наезд на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лес.

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