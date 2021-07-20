Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей. ВИДЕО регистратора
В оккупированном Крыму на трассе Севастополь-Ялта произошла жуткая авария, в результате которой 5 человек погибло, включая двух несовершеннолетних, и 9 пострадало.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации оккупационных властей, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Дэу", затем с автомобилем "Рено", который он протащил примерно 700 метров. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями "Хюндай" и "Ниссан". Далее грузовик совершил наезд на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лес.
Топ комментарии
+23 Рома Маестро
показать весь комментарий20.07.2021 10:48 Ответить Ссылка
+6 Serge Coalminer #405169
показать весь комментарий20.07.2021 10:51 Ответить Ссылка
+5 Igor Budnik #285429
показать весь комментарий20.07.2021 10:55 Ответить Ссылка
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Иногда едешь по нашим дорогам, автобусы или грузовики несутся 110-130
В тот момент, когда вырезают тела..
рузкие во всей "красе"..