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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 066 32

Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей. ВИДЕО регистратора

В оккупированном Крыму на трассе Севастополь-Ялта произошла жуткая авария, в результате которой 5 человек погибло, включая двух несовершеннолетних, и 9 пострадало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации оккупационных властей, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Дэу", затем с автомобилем "Рено", который он протащил примерно 700 метров. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями "Хюндай" и "Ниссан". Далее грузовик совершил наезд на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лес.

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ДТП (7685) Крым (26424) оккупация (10193) смерть (9250)


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Топ комментарии
+23
Полоса для торможения? - Нет, не слышали!!!!!!!!!!!
Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей - Цензор.НЕТ 1894
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20.07.2021 10:48 Ответить
+6
Судя из видео... грузовик пер так ..будто бы у него отказали тормоза..или пьяный
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20.07.2021 10:51 Ответить
+5
Так на участке Севастополь-Ялта я что-то больших перепадов по высоте не помню. Там где спуск - после ангарского перевала есть несколько уловителей (не таких красивых). Грузовик же летит по почти горизонтальной дороге, какого он там разгонялся? Русиш швайн захотела острых ощущений?
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20.07.2021 10:55 Ответить
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20.07.2021 10:46 Ответить
Полоса для торможения? - Нет, не слышали!!!!!!!!!!!
Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей - Цензор.НЕТ 1894
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20.07.2021 10:48 Ответить
Так на участке Севастополь-Ялта я что-то больших перепадов по высоте не помню. Там где спуск - после ангарского перевала есть несколько уловителей (не таких красивых). Грузовик же летит по почти горизонтальной дороге, какого он там разгонялся? Русиш швайн захотела острых ощущений?
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20.07.2021 10:55 Ответить
ну не горизонтальной .. спуск... может и думал дотянуть до уловителя... но спуск не такой крутой там его могло и не быть...
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20.07.2021 11:11 Ответить
Рюзіш швайн було,як і всі рюзіше швайне п"яне в дим і показало цапорилим рюзіже удаль!
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20.07.2021 13:29 Ответить
от симфера до ялты точно были такие.
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20.07.2021 10:55 Ответить
Там є схожі, якщо будяками не заросли.
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20.07.2021 10:55 Ответить
ох уж ці європейці! Витрачають марно кошти на якісь тупіки, а могли б краще танків накупити!
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20.07.2021 15:04 Ответить
А мог водитель грузовика умереть за рулем и потом так ехать?
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20.07.2021 10:48 Ответить
на видео видно что он рулил
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20.07.2021 11:34 Ответить
Мабуть, шось пороблено...
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20.07.2021 10:49 Ответить
ага, камази з неба...
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20.07.2021 12:15 Ответить
Судя из видео... грузовик пер так ..будто бы у него отказали тормоза..или пьяный
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20.07.2021 10:51 Ответить
вiн нe просто пeр а по зустрiчнiй
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20.07.2021 16:24 Ответить
Тормоза.
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20.07.2021 10:51 Ответить
И что в таких случаях делать?
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20.07.2021 10:56 Ответить
А-А-А-А!!!!! (та гальмувати коробкою/притератися до відбійника)
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20.07.2021 11:00 Ответить
Ну краще в зад переднім вїхати ніж на зустрічку
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20.07.2021 11:20 Ответить
снєсла курочка дєдушкє яічко...
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20.07.2021 10:53 Ответить
так справа стена была, че он об нее не тормозил а поубивал людей на встречке
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20.07.2021 11:24 Ответить
Отказали тормоза. Тормозить коробкой не каждый умеет. Притераться к отбойнику можно но для грузовика тот отбойник это мелочь.
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20.07.2021 11:29 Ответить
Была стена справа, об нее тормозить можно было попробовать.
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20.07.2021 11:31 Ответить
Що там вміти? Затягнув ручника та перемикайся послідовно з однієї передачі на іншу
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20.07.2021 15:01 Ответить
для грузовиков должна быть установлена максимальная скорость в 90 км/ч и без +23. Водиле надо было пробить отбойник и улететь в кювет.
Иногда едешь по нашим дорогам, автобусы или грузовики несутся 110-130
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20.07.2021 11:30 Ответить
КОМАЗ...
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20.07.2021 11:41 Ответить
Хорошо, что люди не пострадали. А грузовик молодец - сам подыхай и кацапов забирай
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20.07.2021 11:46 Ответить
Мне кажется ил чувак на последних секундах улыбается...
В тот момент, когда вырезают тела..
рузкие во всей "красе"..
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20.07.2021 11:59 Ответить
мужик дивиться нe на вирiзання а кудись упeрeд
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20.07.2021 16:29 Ответить
Мертвые,так в повороты,не вписываются.Отдохнули люди...
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20.07.2021 12:36 Ответить
Сдава всевышнему! Если бы это не сделал расеянский грузовик, то это сделал бы солдат НАТО!П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів - Цензор.НЕТ 1117
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20.07.2021 14:06 Ответить
Не зрозумів, до чого тут, на українському вебресурсі, новини про загиблих росіян?.. Чи це - просто статистичні відомості?..
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20.07.2021 14:34 Ответить
ну може хтось КАМАЗ розмірковує купляти чи ні
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20.07.2021 15:02 Ответить
 
 