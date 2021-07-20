В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны, - Бутусов. ВИДЕО

Спецоперации Главного управления разведки Минобороны против РФ были сорваны. В течение июля-декабря 2020 года их было семь. В результате их срыва есть погибшие граждане Украины.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью "Апострофу".

"1 июля провал операции по поставке клистронов. 8 июля - попытка фактически убить Шведа - командира диверсионной группы в Киеве. 24 июля - провал операции с "вагнеровцами". 30 июля, мы об этом не говорим, но я просто читаю российские новости, задержание украинской агентурной группы в РФ", - отметил журналист.

По его словам, потом произошли еще несколько операций, о которых Бутусов пока-что не может говорить публично.

"Но это тоже были операции ГУР Минобороны. Как минимум, три о которых мне известно. Которые были провалены, в результате которых есть погибшие граждане Украины. Значительное количество людей были задержаны противником и находятся в российских тюрмах. Это не был один случай, это не было два случая", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Бутусов добавил, что произошел срыв всех секретных операций Главного управления разведки Минобороны против РФ.

"Мне известно сейчас про семь операций. Все это произошло в течение июля-декабря 2020 года", - подчеркнул журналист.

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