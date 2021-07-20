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В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны, - Бутусов. ВИДЕО

Спецоперации Главного управления разведки Минобороны против РФ были сорваны. В течение июля-декабря 2020 года их было семь. В результате их срыва есть погибшие граждане Украины.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью "Апострофу".

"1 июля провал операции по поставке клистронов. 8 июля - попытка фактически убить Шведа - командира диверсионной группы в Киеве. 24 июля - провал операции с "вагнеровцами". 30 июля, мы об этом не говорим, но я просто читаю российские новости, задержание украинской агентурной группы в РФ", - отметил журналист.

По его словам, потом произошли еще несколько операций, о которых Бутусов пока-что не может говорить публично.

"Но это тоже были операции ГУР Минобороны. Как минимум, три о которых мне известно. Которые были провалены, в результате которых есть погибшие граждане Украины. Значительное количество людей были задержаны противником и находятся в российских тюрмах. Это не был один случай, это не было два случая", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Бутусов добавил, что произошел срыв всех секретных операций Главного управления разведки Минобороны против РФ.

"Мне известно сейчас про семь операций. Все это произошло в течение июля-декабря 2020 года", - подчеркнул журналист.

Также читайте: Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Автор: 

Бутусов Юрий (4383) ЧВК Вагнер (1333) Демченко Руслан (39) Ермак Андрей (1271) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+57
За то у нас есть минимум два больших успеха ГУР РФ и ФСБ РФ: Зеленский и Ермак
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20.07.2021 11:16 Ответить
+57
В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4463
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20.07.2021 11:16 Ответить
+31
І хто ж це зробив разом?
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20.07.2021 11:16 Ответить
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У кого ще є дурні питання, чому Байден не бажає зустрічі з нашим керівництвом?
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20.07.2021 15:52 Ответить
Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Зєля з шоблою - довічне з конфіскацією
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20.07.2021 16:28 Ответить
а Сулима - премьер?
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20.07.2021 18:31 Ответить
нет, министр обороны!!!!
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20.07.2021 18:34 Ответить
На игрени пациентом место этому слабоумному
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20.07.2021 20:52 Ответить
Зеркаль неоднократно отказалась. Твоя воровка жулька пусть и дальше с рыгами голосует,она не интересна уже никому. А зеля с шоблой пусть еще тебя посношают,что бы думал где галочку ставить в бюллетени
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20.07.2021 20:51 Ответить
в сбу, прокуратуре и рнбо заявили что не могут по закону и конституции возбудить уголовное производство против действующего президента за слив секретной спецоперации по вагнеровцам, хотя он в этом чистосердечно признался. а никто не настаивает нарушать законы. но по закону о измене, а по другому это не називаеться, нужно было возбудить дело по факту преступления. ведь в ОП "НЕ ЗНАЛИ" об этом вааще.
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20.07.2021 16:30 Ответить
Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 171
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20.07.2021 16:48 Ответить
Нитка тягнеться до 73%, що віддали державу в руки ворогів України.
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20.07.2021 19:49 Ответить
Українська політична ломка
https://www.youtube.com/watch?v=ow5P9IUh1KE
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20.07.2021 20:18 Ответить
Я гадаю, що яйця лохдауна і Єрмака треба вивісити на вході до будівлі Закладу Президента. А самих цих двох негідників, які вже юбудуть без яєць, потрібно обміняти на всіх полонених українських розвідників.
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20.07.2021 20:22 Ответить
А я подумав, що яйця вивісити на ВХОДІ, самих негідників ВИВІСИТИ на ВИХОДІ.
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20.07.2021 22:39 Ответить
а звідки ноги ростуть ? операції не злили а продали. Цензор повідомляв, що в лютому затримали паршивця з податкової, іван мовчить досі, так після арешту оформили заднім числом 39 проникненнь цього перця в базу даних податкової. Раніше там ловили паршивця який теж продавав базу ГУР. і були вбиті офіцери. А хто ці паршивці, які прикривають досі зрадника. Невже ці "персони" претендуцють на найвищі пости в податковій. таке реформування вкрай підозріле - шпигуни були в старій структурі, а ми вже в новій і за минуле не відповідаєм. Сліди замітають просто, поставили на комісію "Северюгу ", особу "без определенних занятий" в минулому, Єрмак дав указівку не пущать от і все. В кращих традиціях містечкового балагану К95. Цензору слід побажати тримати тему запроданства на постійному контролі.
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20.07.2021 20:31 Ответить
Вы сделали это вместе,тупорылые избиратели зеленского
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20.07.2021 20:54 Ответить
Агенты РФ во власти, а Зеля слепой баклан.
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20.07.2021 21:01 Ответить
зеля теж зрадник
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20.07.2021 22:14 Ответить
За БАКЛАНА, атвєтіш.
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20.07.2021 22:41 Ответить
ФСБ vs Моссад?
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21.07.2021 17:59 Ответить
Ішак розважається. Герої - гинуть.
Ви зробили це стадом, зебидло.
Будьте ви прокляті!
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21.07.2021 00:08 Ответить
Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1341
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21.07.2021 00:33 Ответить
Дело каждого верить этому или нет. Просто возникает вопрос, зачем якобы "пророссийскому" руководству страны терпеть "проукраинский" ГУР МО, если начальник ГУР назначается и снимается Указом Президента? Достаточно сменить командование ГУР на лояльное, а не затевать странные игры с СБУ, после которых появляются такие публикации... Тут, видимо, в чем-то другом дело...
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21.07.2021 09:15 Ответить
Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шевченко.
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21.07.2021 11:21 Ответить
Цікаво,коли ЗЕлупа буде відповідати за всі свої протиправні дії та за нанесену шкоду країні??????
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21.07.2021 12:40 Ответить
я не повірю що ті 73% що за це лайно голосували не знали політичних поглядів цюцюркограя)))навіть я який ніколи не дивився кв95 знав як воно гнида криворіжська ганьбило Україну.
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21.07.2021 12:45 Ответить
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