"Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300", - годовщина успешного боя украинских добровольцев против армии РФ возле грузинского села Шрома в 1993 году. ВИДЕО
В июле 1993 года украинские добровольцы подразделения УНСО смогли дать достойный отпор российским военным возле грузинского поселка Шрома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 17 июля подразделение УНСО в составе батальона морской пехоты вышла по направлению этого поселка, который имел стратегическое значение в обороне Сухуми, захваченного российскими войсками и террористами. Гарнизон состоял из так называемых российских казаков. Добровольцы из Украины штурмом взяли село и три дня вели бои с россиянами. По информации грузинской разведки, за три дня боев под Шромой российские военные и их наемники потеряли 58 человек убитыми. Украинским бойцам удалось также сжечь российский танк .
Об этом бое пишет на свое странице в соцсети учасник тех событий Игорь Мазур:
"В 1993 році 19 липня був один з чорних днів мого життя. Ми, 25 унсовців і десь стільки ж грузинів з боєм відступали з селища Шрома, що за кілька десятків кілометрів від Сухумі. Ми гідно тримали оборону і відходили останніми. В тому бою ми, українці, втратили 7 бійців пораненими і 2 вбитими. Ті хто залишився в строю виносили 300 і 200-х. Йшов дощ, але треба було підніматися вгору, ворог ( а це були не абхази , а ті ж понаєхавшиє " р@ссіянє") атакував нас по всьому шляху відступу. Я, "Тополя" (цей позивний ще з тих часів) тоді 20-ній стрілець 1 рою якраз і закрив очі двом своїм друзям Сергію "Діброві" і Олексій "Цвяху". Після того дня ніколи в житті не доводилося більше це робити. А тоді ми з боєм відступили, винесли всіх наших і по радіоперехвату почули від казацьево сотника "Сухого", який нас атакував : "Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300"". Славні сторінки історії Української зброї, які политі українською кров'ю!".
По словам Мазура, именно после этого боя к украинским бойцам приехал тогда еще неизвестный журналист Георгий Гонгадзе и снял видеоматериал, который позже был использован в фильме "Тени войны", который посвящен украинцам, воевавшим за целостность Грузии с российскими оккупантами.
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Абхазія - багатонаціональна. Ніхто там ні за що не голосував, а просто окупована московсько-фашистьскими військами.
Але "пабєди" фашистів у Чечні і Абхазії - це тимчасово, як "арцах-шмарцах".
І взагалі чому ти виправдовуєш геноцид чеченського народу?
Безперервним величезним потоком в фашистську паРашу
йдуть труни з дохлим кацапським падлом. Домовини с
клятими москалями окупантами які окупували суверенні
території багатьох країн в тому числі і в Україні. (Крим, Донбас).
Герой Роисси Ахмат Кадыров (старший):
Я никогда не говорил: "Убивайте русских как можно больше". Я говорил: "Убивайте столько русских, сколько сможете." (Было https://www.youtube.com/watch?v=aISiCt64PPQ&t=116s здесь . Сейчас проверил - уже заблокировали. Наверное, за правду.)
Герой Роисси Рамзан Кадыров (младший):
Но сами унсовцы сейчас раскаиваются что воевали там
Это геополитический просчет. Я тоже так думаю. Кацапский анклав там теперь не стоил того.