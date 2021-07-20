"Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300", - годовщина успешного боя украинских добровольцев против армии РФ возле грузинского села Шрома в 1993 году. ВИДЕО

В июле 1993 года украинские добровольцы подразделения УНСО смогли дать достойный отпор российским военным возле грузинского поселка Шрома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 17 июля подразделение УНСО в составе батальона морской пехоты вышла по направлению этого поселка, который имел стратегическое значение в обороне Сухуми, захваченного российскими войсками и террористами. Гарнизон состоял из так называемых российских казаков. Добровольцы из Украины штурмом взяли село и три дня вели бои с россиянами. По информации грузинской разведки, за три дня боев под Шромой российские военные и их наемники потеряли 58 человек убитыми. Украинским бойцам удалось также сжечь российский танк .

Об этом бое пишет на свое странице в соцсети учасник тех событий Игорь Мазур:

"В 1993 році 19 липня був один з чорних днів мого життя. Ми, 25 унсовців і десь стільки ж грузинів з боєм відступали з селища Шрома, що за кілька десятків кілометрів від Сухумі. Ми гідно тримали оборону і відходили останніми. В тому бою ми, українці, втратили 7 бійців пораненими і 2 вбитими. Ті хто залишився в строю виносили 300 і 200-х. Йшов дощ, але треба було підніматися вгору, ворог ( а це були не абхази , а ті ж понаєхавшиє " р@ссіянє") атакував нас по всьому шляху відступу. Я, "Тополя" (цей позивний ще з тих часів) тоді 20-ній стрілець 1 рою якраз і закрив очі двом своїм друзям Сергію "Діброві" і Олексій "Цвяху". Після того дня ніколи в житті не доводилося більше це робити. А тоді ми з боєм відступили, винесли всіх наших і по радіоперехвату почули від казацьево сотника "Сухого", який нас атакував : "Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300"". Славні сторінки історії Української зброї, які политі українською кров'ю!".

По словам Мазура, именно после этого боя к украинским бойцам приехал тогда еще неизвестный журналист Георгий Гонгадзе и снял видеоматериал, который позже был использован в фильме "Тени войны", который посвящен украинцам, воевавшим за целостность Грузии с российскими оккупантами.

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