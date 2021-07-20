Украина действительно имела общее прошлое с РФ, но ее будущее находится в Европе. Россия себя дискредитировала, мы не можем ей верить, - Кулеба. ВИДЕО
Украина и Россия действительно имели общее прошлое. Однако будущее нашей страны находится в Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она "остается политической реальностью".
"Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить... Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба.
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+19 Myroslav Hrabovsky
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+13 Русский Алкаш
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+6 Панас Стець
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новое название калбасы
которая была по 2.20
у всех 15 рыспубликах
при царе горохе...
в конце месяца ?
Риторика патріотична зате реальні справи чисто малороські.
По данным издания, в числе возможных кандидатов также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Сейчас альянс возглавляет бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Он занимает этот пост с октября 2014 года. В последний раз союзники продлили срок его полномочий до сентября 2022 года. Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались. Ожидается, что претендентов представят в конце весны или в начале лета 2022 на саммите НАТО в Мадриде.
* * *
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3640708.html НАТО може очолити жінка, яка симпатизує Україні
▪️Генсек НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Наразі у штаб-квартирі Альянсу триває обговорення кандидатури на цю посаду. Як повідомляє видання Politico, наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни наступного року.
▪️Більшість чиновників впевнені, що через 72 роки Альянсу треба призначити першу жінку на вищий цивільний пост. До того ж, враховуючи тривале протистояння з Росією, це повинна бути східноєвропейка.
▪️У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президентки Литви Даля Грібаускайте і Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
▪️Деякі спостерігачі за НАТО кажуть, що вибір генерального секретаря з країн Балтії, зокрема Далі Грібаускайте, може бути сприйнятий як занадто вороже ставлення до Москви, в той час, як президент США Джо Байден намагається стабілізувати відносини між Росією і Заходом.
▪️При цьому шанси президентки Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити та обставина, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення двох відсотків ВВП на оборону. Виходячи з цієї логіки, удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.
▪️Перевага Грабар-Кітарович, яка була першою жінкою-президентом Хорватії з 2015 по 2020 рік, в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 по 2014 рік. Вона також працювала послом країни в США з 2008 по 2011 рік, що буде мати вирішальне значення при прийнятті рішення стосовно НАТО.
▪️ Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.
Головне, щоб не Верещук. І щоб до того часу ми не увійшли до Тайожного союзу.
Sharp`s
В насильника та жертви теж спільне минуле...
Якщо не буде виконанний поклик "Геть від Москви!", наша нація, країна буде поглинута і знищена.