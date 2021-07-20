Украина действительно имела общее прошлое с РФ, но ее будущее находится в Европе. Россия себя дискредитировала, мы не можем ей верить, - Кулеба. ВИДЕО

Украина и Россия действительно имели общее прошлое. Однако будущее нашей страны находится в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она "остается политической реальностью".

"Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить... Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба.

Читайте также: У Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро", - Кулеба