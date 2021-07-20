Грузия отменила судимость двум украинским яхтсменам, которых обвиняли в незаконном пересечении границы, - Кулеба. ВИДЕО
Двух украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к 4 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, освободили и даже отменили судимость.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД рассказал, что Украина вела с Грузией непростые переговоры и взаимодействие "на грани с борьбой" за их освобождение.
"Очень важно: людей освободили, даже отменив их судимость. Это значит, что они могут просто забыть эти месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон, дальше жить нормальной полноценной жизнью и к ним нет никаких претензий", - добавил Кулеба.
Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.
Перед визитом Зеленского яхтсменов освободили.
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Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
Грузини - он, навіть прохід яхти територіальними водами, коли самі яхтсмени не знали, що порушують - до буцегарні засудили...
ЗІ: цю статтю декриміналізували в ході портновської реформи судів та кодексів в 2011-му році!
10 февраля 2021 года: МИД делает все возможное по освобождению яхтсменом, которые НЕЗАКОННО пересекли границу Грузии.
Хочу услышать от нашей власти, от МИД, от арестовина с кучмою, а самое главное у зеленского: где наши освобождённые пленные, где те сыны и мужья о которых кричат матери и жены.
Кого ты, падла гнилостная, освободил? Ты же кричали, что все будут на свободе, урод.
А что самое печальное, люди забывают о обещаниях недоумка, то что у нас война и люди гибнут в подвалах недореспублик.
А тут, освободили хз кого и аплодисменты найвеличнешому.
Смерти нельзя желать никому, но я верю что настанет день и это зекодло будет висеть на тех миллиардах деревьев, которые посадил зеурод.