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Уволенные после аттестации прокуроры возвращаются на работу в ГБР и Офис Генпрокурора, - СМИ. ВИДЕО

Уволенные после аттестации в 2019 году "недоброчестные" прокуроры Генеральной прокуратуры сегодня продолжают работать в правоохранительных органах: Офисе Генпрокурора, Государственном бюро расследований и других органах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Так, экс-прокурор ГПУ Максим Сотченко в 2018 году потерял удостоверение. В объяснении он рассказал, что находясь в вагоне пригородной электрички распивал с неустановленным лицом спиртные напитки, потерял сознание и пришел в себя уже на вокзале. Без документов и охотничьего ружья.

Спустя год после этой истории он поехал на охоту. Охота была неудачной и, возвращаясь домой, он за городом Кагарлык увидел на высоковольтных проводах горлиц. И решил в них пострелять. После стрельбы его задержала полиция.

Комиссия решила, что Максим Сотченко таким поведением дискредитировал органы прокуратуры, и поэтому подлежит увольнению. Однако, уже в августе 2020 Сотченко взяли в Офис Генпрокурора на должность заместителя начальника отдела в Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией.

Еще один бывший прокурор, которую уволили во время аттестации, но потом взяли на работу в аппарат - Оксана Стретович. Кадровая комиссия №6 решила, что Стретович не соответствует требованиям этики и добродетели, потому что "слила" посторонним лицам информацию из Единого реестра досудебных расследований. Несмотря на это, уже в сентябре 2020 Оксану Стретович взяли в Офис Генпрокурора на работу главным специалистом в отдел информационного обеспечения одного из департаментов.

Среди прокуроров также упоминают Ярослава Бородия. Так, у прокурора обнаружили подарок от неустановленных лиц на 359 тыс. гривен деньгами, невозврат изъятого в ходе расследования имущества, а также наличие сомнительной научной степени. Кроме того, в июне 2012 года он на автомобиле сбил насмерть пешехода. Сейчас Бородий работает в ГБР и занимается расследованием дел Майдана.

Читайте также: В отношении замгенпрокурора Мамедова открыли уголовное производство, - адвокаты

Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции.

Журналисты Bihus.Info попросили у Офиса Генпрокурора и ГБР прокомментировать трудоустройство лиц, которых "очистили" на аттестации прокуроров ГПУ в 2019 году. В Офисе Генпрокурора на запрос не предоставили никакого ответа. В ГБР тем временем ответили, что не владеют информацией о результатах предыдущих конкурсов и аттестаций своих работников.

"Выиграл дело о восстановлении в должности отсеянный во время аттестации прокурор Рустам Сутко - брат народного депутата ОПЗЖ Суто Мамояна. В 2019 году Кадровая комиссия №1 приняла отрицательное решение по Сутко, считая, что он использовал свои полномочия в пользу своей семьи. Сутко успешно обжаловал решение Комиссии и свое увольнение. Решение в его пользу вынес Окружной административный суд. Киева, а затем его подтвердил Шестой апелляционный административный суд. В этом году он уже подал декларацию работника Офиса Генпрокурора.

Журналист Даниил Мокрик в Facebook  отметил: "Можно, конечно, говорить, что в этом виноваты коррумпированные суды, плохая Венедиктова, Зеленский, Ермак и вечно предвзятый Мокрик. А можно прочитать решение о восстановлении - и понять, что дыр аттестация оставила вагон. Но когда об этих "дырах" говорилось в том же октябре 2019 года, слушать этого никто не хотел".

Читайте: Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

увольнение (2685) прокурор (1132) ГБР (3043) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+10
бигусня с гордостью рассказывает, что "вона зробила разом"
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20.07.2021 14:29 Ответить
+8
ибо уже два года царствования галабародьки... вся суета-возня происходит понарошку... невзаправду... киношно-показательно для лохтората ... только тырят вагонными нормами по-настоящему ))))
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20.07.2021 14:31 Ответить
+8
Жесть...

"Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции."
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20.07.2021 14:38 Ответить
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бигусня с гордостью рассказывает, что "вона зробила разом"
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20.07.2021 14:29 Ответить
ибо уже два года царствования галабародьки... вся суета-возня происходит понарошку... невзаправду... киношно-показательно для лохтората ... только тырят вагонными нормами по-настоящему ))))
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20.07.2021 14:31 Ответить
Ану-ка пригадайте, при кому ота атестація проводилась? А при кому реформи в генпрокуратурі відкочуються?
Хто ще буде в'якати про дипломи? І наскльки вони важливі, для проведення демократичних реформ?
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20.07.2021 14:31 Ответить
Онижедети им очень нуна...
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20.07.2021 14:34 Ответить
Де зараз зебілоїди, які мені тринділи 2,5 років тому, що не буде реваншу риго-аналів? Де ви, інтєлєктуали з трускавецькими корочками?)))
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20.07.2021 14:37 Ответить
Уволенные после аттестации прокуроры возвращаются на работу в ГБР и Офис Генпрокурора, - СМИ - Цензор.НЕТ 9296
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20.07.2021 14:40 Ответить
Зеленський віднерестився калом.
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20.07.2021 14:46 Ответить
Жесть...

"Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции."
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20.07.2021 14:38 Ответить
почему жесть?
Не скромничай!
Все это сделали возможным ты и тебе подобные.
Аттестация была при "барыге", косо-криво, но была, и эту гниду уволили.
А "новые лица", которыми вы решили заменить "надоевших и неоправдавших", взяли эту суку обратно, на должность по охране закона и госзарплату.
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20.07.2021 15:24 Ответить
а я и не говорил, что ты голосовал, ты был среди тех, кому "лишь бы не Порошенко".
Думаю, даже ты понимаешь, что без твоей помощи нынешние судьи этих решений принять бы не посмели.
Так что, не скромничай, гордись.
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20.07.2021 16:28 Ответить
а навіщо ще потрібна зевлада?
тарифи знизити?
доходи підвищити?
обороноздатність підвищити?
хуже нє будєт!
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20.07.2021 14:38 Ответить
та то чесні, а головне професійні та надійні кадри
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20.07.2021 14:41 Ответить
Сначала избирают идиота презедентом, а потом им не нравится, что коррупционеры возвращатся. Может хватит ходить на выборы по-приколу?!!
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20.07.2021 14:53 Ответить
зе дно
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20.07.2021 15:14 Ответить
Зелохи считают, что хуже не будет
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20.07.2021 16:54 Ответить
Треба швидше гнати Осла...
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20.07.2021 16:57 Ответить
Надо открывать новую прокуратуру- Прокуратура имени Зеленского.
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20.07.2021 17:56 Ответить
да. гбр это свалка всего отребья....
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20.07.2021 18:32 Ответить
Посади
25 лютого 2010 - 22 лютого 2014
Президент України
4 серпня 2006 - 18 грудня 2007
прем'єр-міністр
21 листопада 2002 - 5 січня 2005
Прем'єр-міністр
Ці посади займав не "клоун", це було дно чи покращення життя по новому?
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21.07.2021 04:22 Ответить
 
 