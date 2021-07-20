Уволенные после аттестации прокуроры возвращаются на работу в ГБР и Офис Генпрокурора, - СМИ. ВИДЕО

Уволенные после аттестации в 2019 году "недоброчестные" прокуроры Генеральной прокуратуры сегодня продолжают работать в правоохранительных органах: Офисе Генпрокурора, Государственном бюро расследований и других органах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Так, экс-прокурор ГПУ Максим Сотченко в 2018 году потерял удостоверение. В объяснении он рассказал, что находясь в вагоне пригородной электрички распивал с неустановленным лицом спиртные напитки, потерял сознание и пришел в себя уже на вокзале. Без документов и охотничьего ружья.

Спустя год после этой истории он поехал на охоту. Охота была неудачной и, возвращаясь домой, он за городом Кагарлык увидел на высоковольтных проводах горлиц. И решил в них пострелять. После стрельбы его задержала полиция.

Комиссия решила, что Максим Сотченко таким поведением дискредитировал органы прокуратуры, и поэтому подлежит увольнению. Однако, уже в августе 2020 Сотченко взяли в Офис Генпрокурора на должность заместителя начальника отдела в Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией.

Еще один бывший прокурор, которую уволили во время аттестации, но потом взяли на работу в аппарат - Оксана Стретович. Кадровая комиссия №6 решила, что Стретович не соответствует требованиям этики и добродетели, потому что "слила" посторонним лицам информацию из Единого реестра досудебных расследований. Несмотря на это, уже в сентябре 2020 Оксану Стретович взяли в Офис Генпрокурора на работу главным специалистом в отдел информационного обеспечения одного из департаментов.

Среди прокуроров также упоминают Ярослава Бородия. Так, у прокурора обнаружили подарок от неустановленных лиц на 359 тыс. гривен деньгами, невозврат изъятого в ходе расследования имущества, а также наличие сомнительной научной степени. Кроме того, в июне 2012 года он на автомобиле сбил насмерть пешехода. Сейчас Бородий работает в ГБР и занимается расследованием дел Майдана.

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Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции.

Журналисты Bihus.Info попросили у Офиса Генпрокурора и ГБР прокомментировать трудоустройство лиц, которых "очистили" на аттестации прокуроров ГПУ в 2019 году. В Офисе Генпрокурора на запрос не предоставили никакого ответа. В ГБР тем временем ответили, что не владеют информацией о результатах предыдущих конкурсов и аттестаций своих работников.

"Выиграл дело о восстановлении в должности отсеянный во время аттестации прокурор Рустам Сутко - брат народного депутата ОПЗЖ Суто Мамояна. В 2019 году Кадровая комиссия №1 приняла отрицательное решение по Сутко, считая, что он использовал свои полномочия в пользу своей семьи. Сутко успешно обжаловал решение Комиссии и свое увольнение. Решение в его пользу вынес Окружной административный суд. Киева, а затем его подтвердил Шестой апелляционный административный суд. В этом году он уже подал декларацию работника Офиса Генпрокурора.

Журналист Даниил Мокрик в Facebook отметил: "Можно, конечно, говорить, что в этом виноваты коррумпированные суды, плохая Венедиктова, Зеленский, Ермак и вечно предвзятый Мокрик. А можно прочитать решение о восстановлении - и понять, что дыр аттестация оставила вагон. Но когда об этих "дырах" говорилось в том же октябре 2019 года, слушать этого никто не хотел".

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