Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят?. ВИДЕО
Почему США хотят перенести визит Зеленского и при чем здесь Китай и Арестович? И почему внешнеполитические поражения власти не означают провал Украины?
Оптимистический для Украины, но не для ЗЕ-команды обзор от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".
Почему мы об этом говорим? Дело в том, что США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.
По данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести встречу в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.
Все это происходит на фоне показательного игнорирования реформ, на которые указывают западные партнеры, заигрывания Офиса Президента с Китаем и демонстративных заявлений советника главы ОП Андрея Ермака - Алексея Арестовича - о необходимости тесной дружбы с Пекином.
Что это может означать для Украины и ее руководителей? И кому на самом деле стоит волноваться?
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те важно что делаешь ты.....
ты нашёл чем себя отвлечь от себя..... каждый отвечает за себя и ни ты ни я
его не изменим..... не нравится не слушай не смотри..... я с ним тоже далеко
не всегда согласен.
хотя писало шо русне дают в пару раз чаще чем тут
Канада закрытая?
********* худо-бедно криво-косо но провалил.... за водород нет ааабсолютно никаких гаран-
тий что именно у нас разместят значительные мощности - их можно разместить как в парашке
так и в Белоруси так что это не козырь и пока что не проходная пешка мы и тут нииичегошень
ки по традиции не решаем можем заглядывать в глаза и падать на коленки.... и самое самое
для нас малоприятное - давайте обратим взоры на технику поглощения евросоюзом (а по су-
ти треугольником Рим/Париж/Берлин) бывшей Югославии... примерно то же самое хотят зде-
лать, и уже делают, с нами а цена за вступления в звёздный круг - Крым......
рисками в той же Польше.....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
- я не мастер получения водорода но я так понимаю что ты ещё больший немастер.... то есть
окоянный водород можно получать даже из морской или океанической воды.... я не знаю зачем на лепят этого горбатого на счёт размещения у нас глобальных мощностей по этой
теме думаю это просто очередная дурёжка.... такая же как и сп-2 с компенсациями....