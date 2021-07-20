Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят?. ВИДЕО

Почему США хотят перенести визит Зеленского и при чем здесь Китай и Арестович? И почему внешнеполитические поражения власти не означают провал Украины?

Оптимистический для Украины, но не для ЗЕ-команды обзор от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".

Почему мы об этом говорим? Дело в том, что США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

По данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести встречу в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Все это происходит на фоне показательного игнорирования реформ, на которые указывают западные партнеры, заигрывания Офиса Президента с Китаем и демонстративных заявлений советника главы ОП Андрея Ермака - Алексея Арестовича - о необходимости тесной дружбы с Пекином.

Что это может означать для Украины и ее руководителей? И кому на самом деле стоит волноваться?

Также смотрите: Украина без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует юмористический проект "Легко-шоу". ВИДЕО