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Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят?. ВИДЕО

Почему США хотят перенести визит Зеленского и при чем здесь Китай и Арестович? И почему внешнеполитические поражения власти не означают провал Украины?

Оптимистический для Украины, но не для ЗЕ-команды обзор от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".

Почему мы об этом говорим? Дело в том, что США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

По данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести встречу в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Все это происходит на фоне показательного игнорирования реформ, на которые указывают западные партнеры, заигрывания Офиса Президента с Китаем и демонстративных заявлений советника главы ОП Андрея Ермака - Алексея Арестовича - о необходимости тесной дружбы с Пекином.

Что это может означать для Украины и ее руководителей? И кому на самом деле стоит волноваться?

Также смотрите: Украина без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует юмористический проект "Легко-шоу". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) США (27118) Евросоюз (17267) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+24
Тупое криворогульное чмо возомнил себя величайшим политиком мира и типа может приказывать американцам, когда он с ними соизволит встретиться. По факту, квартальное ничтожество ни на что не способно, кроме как развлекать со спущенными штанами кацапских олигархов в саунах - два года его бездарного правления яркое тому доказательство.
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20.07.2021 15:36 Ответить
+22
Потому что зечмо бедоносец межгалактического масштаба, куда не ступет его нога везде начинаются катаклизьмы. Бабуся Меркель не даст соврать
Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят? - Цензор.НЕТ 2391
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20.07.2021 15:33 Ответить
+16
Переносять і переносять візит Зе нелоха і тому, що він здав ретельно підготовлену операцію під умовною назвою "вагнеровці", чим харкнув в сторону Мі-6 і ЦРУ. Така гра на користь кремлівського тхора дуже і дуже не сподобалася. Це звичайно не одна причина. Нелох лохонувся вже не раз.
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20.07.2021 16:10 Ответить
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Потому что зечмо бедоносец межгалактического масштаба, куда не ступет его нога везде начинаются катаклизьмы. Бабуся Меркель не даст соврать
Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят? - Цензор.НЕТ 2391
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20.07.2021 15:33 Ответить
Тупое криворогульное чмо возомнил себя величайшим политиком мира и типа может приказывать американцам, когда он с ними соизволит встретиться. По факту, квартальное ничтожество ни на что не способно, кроме как развлекать со спущенными штанами кацапских олигархов в саунах - два года его бездарного правления яркое тому доказательство.
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20.07.2021 15:36 Ответить
Переносять і переносять візит Зе нелоха і тому, що він здав ретельно підготовлену операцію під умовною назвою "вагнеровці", чим харкнув в сторону Мі-6 і ЦРУ. Така гра на користь кремлівського тхора дуже і дуже не сподобалася. Це звичайно не одна причина. Нелох лохонувся вже не раз.
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20.07.2021 16:10 Ответить
Потому что бубочке 43 года и он ЛОХ.
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20.07.2021 16:21 Ответить
Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? - Цензор.НЕТ 9193
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20.07.2021 16:23 Ответить
..насрано!
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20.07.2021 16:53 Ответить
ЗЕленым.
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20.07.2021 16:55 Ответить
За бугром поняли, что бубочка - кучка ЗЕленого говна, а кому охота пачкаться о говно. А Украину они правильно отделили от этих зебанутых идиотов. Уйдет квартал вместе с их говноралиссимусом от власти, выберем нормальных, вот и будут контакты между рукаводством Запада и Украиной. В Европе и штатах давно поняли, какие дебилы и предатели Украины сейчас рулят нами.
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20.07.2021 16:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? - Цензор.НЕТ 9131
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20.07.2021 16:27 Ответить
Не думаю, что бубочка уйдёт. Если Порошенко не хотел уходить, то бубочка и подавно. Этот геморой у нас надолго.
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20.07.2021 17:50 Ответить
все правильно, ця банда просто так не піде
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20.07.2021 18:31 Ответить
и выбрали его не меньшие геморои))) какое общество, такой и президент
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20.07.2021 18:43 Ответить
Уже один разворачивался на восток
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20.07.2021 20:44 Ответить
он своею сракой розветаеться
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20.07.2021 21:34 Ответить
Не слушайте разных експертов...слушайте меня, после этого я восхищаюсь этим мегамозгом. Кто вообще такой Буткевич ? Кто в теме ?
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20.07.2021 21:30 Ответить
как говорят буддисты не важно кто тот или те важно кто ты..... не важно что делает тот или
те важно что делаешь ты.....
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21.07.2021 08:11 Ответить
Буткевич буддист ? Такое лицо наесть надо хорошо питаться, у кого он столовается...кто девочку танцует ? Далай-Лама ?
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21.07.2021 09:44 Ответить
ну видишь ты явно не буддист ты всё про тех или того.... тобто про Буткевича.....
ты нашёл чем себя отвлечь от себя..... каждый отвечает за себя и ни ты ни я
его не изменим..... не нравится не слушай не смотри..... я с ним тоже далеко
не всегда согласен.
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21.07.2021 10:20 Ответить
зиленого гандона нихто видеть не хочет
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20.07.2021 21:32 Ответить
Думаю , що і 98-99% українців теж не пустять у США . Просто здеруть 160$ консульського збору , а замість візи дадуть відмову . Це реальність . Просто факт . США , на відміну від ЄС - не дуже дружня для українців країна . Така сама закрита , як і Канада , Британія чи Австралія . Візу отримати дуже важко , а гроші втратити в посольстві - 99,8 шансів зі 100 .
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20.07.2021 21:38 Ответить
если ты с улицы пришел туда за визой, с бутылкой в руках, или не в руках - то да, 99.8% шо не дадут.
хотя писало шо русне дают в пару раз чаще чем тут
Канада закрытая?
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24.07.2021 13:59 Ответить
Ну я ж можу з бутилкою в руці поїхати в Європу . Дозволено 1 літр на людину . Всі так і беруть . До чого тут бутилка ? Я говорю про те , що між дружніми країнами ніяких віз бути не може . Інакше це гамно , а не дружні країни .
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24.07.2021 17:01 Ответить
пару замечаний - заподную концепцию пояса безопасности Украина/Белорусь/страныБалтии
********* худо-бедно криво-косо но провалил.... за водород нет ааабсолютно никаких гаран-
тий что именно у нас разместят значительные мощности - их можно разместить как в парашке
так и в Белоруси так что это не козырь и пока что не проходная пешка мы и тут нииичегошень
ки по традиции не решаем можем заглядывать в глаза и падать на коленки.... и самое самое
для нас малоприятное - давайте обратим взоры на технику поглощения евросоюзом (а по су-
ти треугольником Рим/Париж/Берлин) бывшей Югославии... примерно то же самое хотят зде-
лать, и уже делают, с нами а цена за вступления в звёздный круг - Крым......
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21.07.2021 08:40 Ответить
зы. к стати мощности по получению водорода можно разместить с гораздо большими
рисками в той же Польше.....
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21.07.2021 10:22 Ответить
если допустим водород напр. добывали бы с чистой воды - то на Байкале наверное логичней добывать было бы, чем на Днепре? ну не с воздуха же добывают то это вещество то?
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24.07.2021 14:01 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

- я не мастер получения водорода но я так понимаю что ты ещё больший немастер.... то есть
окоянный водород можно получать даже из морской или океанической воды.... я не знаю зачем на лепят этого горбатого на счёт размещения у нас глобальных мощностей по этой
теме думаю это просто очередная дурёжка.... такая же как и сп-2 с компенсациями....
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24.07.2021 14:24 Ответить
скорее всего так - ибо х.з. где размещать заводы а потом это качать при угрозе шо Рашка спокойно подорвет завод и/или газопровод и скажет что это не она
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24.07.2021 18:35 Ответить
 
 