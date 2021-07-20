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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выплаты пенсий на временно оккупированных территориях и расходы по безработице обходятся Украине в более чем 2 млрд евро в год, - Любченко. ВИДЕО

В Украине происходит процесс возвращения трудовых мигрантов; уровень официального трудоустройства за последние полгода вырос почти на 15%.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас страны - соседи Украины заявляют о проблеме нехватки рабочих рук, однако в Украине уровень официального трудоустройства растет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко

"Я общаюсь с председателями областных государственных администраций - очень многие вернулись домой и работают. Подтверждением также является официальная статистика. Мы имеем в этом году почти на 15% за первое полугодие больше сообщений об официальном трудоустройстве. Я говорю только об официальной части, из которой платятся налоги", - добавил чиновник.

Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 40% граждан в Украине работают в госсекторе. Это не заслуга, а недостаток, - Любченко

Однако, по подсчетам Минэкономики точек роста, драйверами увеличения количества рабочих мест может быть то, что делает в первую очередь государство, - это инфраструктурные проекты, развитие территориальных громад, децентрализация, которая открывает неограниченные возможности для развития громад и благосостояния украинцев.

Автор: 

безработица (451) Крым (26425) пенсия (2161) Любченко Алексей (80) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+19
и даже тем, кто уже поменял паспорт на руцкий все равно Украина навязывает свою помощь?
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20.07.2021 17:17 Ответить
+18
Платит не Украина, платит каждый работающий в Украине, каждый, создающий товар или услугу.
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
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20.07.2021 17:18 Ответить
+16
что они на нее содержали сепаров...
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20.07.2021 17:17 Ответить
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Да бросьте! Как так можно ? Даунбас -кормилец Украины ! Если они против -совсем пропадем!
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20.07.2021 17:15 Ответить
Пенсии для ОРДЛО это понятно, хотя наверняка имеются ввиду переселенцы, а как понимать пособия по безработице, они разве в ОРДЛО Украиной выплачиваются? Бред какой-то недостоверный написан.
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20.07.2021 17:16 Ответить
Солнышко ,читай : - " на временно оккупированных территориях!"
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20.07.2021 17:18 Ответить
Во время выплат пенсии в населенных пунктах близ линии разграничения жуткие очереди у банкоматов из сепарья.
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20.07.2021 17:25 Ответить
Солидарная система - когда из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров.

Какие налоги поступают из ОРДЛО?
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20.07.2021 17:30 Ответить
хрен да нихрена
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20.07.2021 20:44 Ответить
оттуда только пули и снаряды летят
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20.07.2021 21:14 Ответить
І це тим, з мільйону, хто став громадянином РФ...?Бред ...?
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20.07.2021 17:41 Ответить
ну виплати пeсiй так. а бeзробiття яким боком?
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20.07.2021 17:16 Ответить
А зачем Украина платит им пенсии ?
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20.07.2021 17:17 Ответить
что они на нее содержали сепаров...
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20.07.2021 17:17 Ответить
чтоБ* (пардон)
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20.07.2021 17:53 Ответить
и даже тем, кто уже поменял паспорт на руцкий все равно Украина навязывает свою помощь?
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20.07.2021 17:17 Ответить
Ох, как дорого обходится популизм зеленого черта среди пенсов лугандона! Т.е если выгнать клоуна, то бюджет дополнительно получит 2 млрд 💶!
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20.07.2021 17:17 Ответить
Тогда уж сначала подякуйте ПП за то, что не объявил ОРДЛО официально окупированными территориями, где за все (и за пенсии) отвечает оккупант
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20.07.2021 21:39 Ответить
Платит не Украина, платит каждый работающий в Украине, каждый, создающий товар или услугу.
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
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20.07.2021 17:18 Ответить
В Украине происходит процесс возвращения трудовых мигрантов; уровень официального трудоустройства за последние полгода вырос почти на 15%.Источник: https://censor.net/ru/n3278208
Закрытие границ нифига не повлияло.ага.
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20.07.2021 17:21 Ответить
Локдаунты как бы ни при чем 😃
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20.07.2021 19:10 Ответить
предприятия ывезли в рашу, шахты затопили, ж.д. сами орки разобрали на металлолом а мы им пособия по безработице когда у самих старики по мусоркам картон выбирают и живут на 58грн в сутки.
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20.07.2021 17:26 Ответить
Сепарюгам-предателям еще и пособия и пенсии по безработице платят. Любченко деньги передает на Донбабве отребью, в тех паузах, которые они делают, когда они не обстреливают неоккупированную часть Донбасса и убивают украинских военнослужащих? 2 млрд. евро в год? Однако. Любой украинец, который любит Украину и предан ей, давно с территории, оккупированной Ордой, уже уехал бы. В конце концов это элементарный вопрос безопасности. Так кому ты платишь кукольный министр, "украинским гражданам", "там теж наші люди"?.
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20.07.2021 17:27 Ответить
пресечь
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20.07.2021 17:29 Ответить
"яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад і добробуту українців." Джерело: https://censor.net/ua/v3278208. Угу... Я стоял на ветру, ох.ев от своих переспектив.
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20.07.2021 17:30 Ответить
Эти деньги просто разворовуют, а нам вешают лапшу. Кто может проверить кто и сколько получил.это уже целая индустрия в котором повязаны и работники пенсионного фонда и соц работники а в приграничных районах Донбасса это вообще Клондайк.
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20.07.2021 17:32 Ответить
Как то по дибильному заголовок написан. Юрий Евгеньевич, - вам никто денег не даст.

Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления -

1-ое направление - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов.

2-ое направление - расходы по безработице в Украине.

И в Киеве дядька Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год. Источник: https://censor.net/ru/v3278208
Для весомости можно добавить расходы на приобретение ноутбуков для учителей
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20.07.2021 17:39 Ответить
Пенсионеров на кацапофашистской резервации ОРДЛО должны кормить их детки наркоманы вооюющие с Украиной. Всю ответственность должны нести оккупанты и местная коллаборантская шваль.
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20.07.2021 17:41 Ответить
так вы этим ....дарасам еще и пособие по безработице платите? тогда снабжайте их оружием. это же наши соотечествинники. они тоже родину защищают. а что против нас воюют, это же вас не смущает. оно когда идет за пособием автомат там оставляет или гонца посилает
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20.07.2021 18:14 Ответить
оккупант должен это делать, а не Украина...
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20.07.2021 18:26 Ответить
Украина должна отказаться от выплаты пенсий оккупированным территориям, потому что оккупант должен нести всю ответственность за оккупированную территорию! Почему Украина помогает России в оккупации и содержании этих территорий??? Это просто сюреализм какой-то!
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20.07.2021 18:27 Ответить
Нужно вообще отгородиться от них стеной и все! Война убивает Украину по всем статистическим данным - все показатели падают! И не только из за войны, а еще из за организованной преступности по большему счету, но и война влияет на падение показателей. Нужно остановить войну! Санкции надо вводить против РФ жесткие! Эмбарго на нефть надо ввести!!!
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20.07.2021 18:32 Ответить
Заборгованість по зарплатах ВСУ близько 1 млрд гривень.
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20.07.2021 18:56 Ответить
Ого!
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20.07.2021 19:11 Ответить
Выходит,что Украина ежегодно платит пости 65 млд. грн. на финансирование деятельности оккупантов, террористов и бандитов, что несомненно является государственным преступлением руководителей Украины перед своим народом,которому очень бы эти деньги пригодились бы. Если бы не платили, то террористам и оккупантам пришлось бы эти деньги искать, иначе лугандоны стали бы возбухать против Кремля. К сожалению, в украинском руокводстве об интересах Украины, как государства, вообще не думают, они думают исключительно о своей заднице.
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20.07.2021 19:30 Ответить
Нужно обьявить экономику лженаукой поразганять этих професоров, которые втирают про солидарную пенсионную систему. Хоть какая-то экономия будет.
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20.07.2021 19:37 Ответить
огородиться наглухо от лугандона и пусть они сами варятся в собственном соку!
я не согласен содержать сепарню за свои налоги!
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20.07.2021 20:07 Ответить
На оккупированных территориях почти все оформили ДВЕ пенсии и в принципе их сейчас все устраивает. Платят коммуналку по ценам до 2014 года. Оформили все и проукраинские, каких там меньшинство и лютые упоротые ватники.
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20.07.2021 21:16 Ответить
Єсть шо піліть...
При чому з гідністю.
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20.07.2021 22:33 Ответить
Ришуче та потужна. Since 2014. Барыга начал, паяц подхватил знамя. Блевота.
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20.07.2021 23:31 Ответить
Оккупант несет ответственность за захваченные территории.Смешно слышать-угнали машину,а ты перечисляешь ворам деньги на ремонт и обслуживание.Если б повесили всех пенсионеров на Кацапию-двойная польза:и Мордор бы быстрей худел,и любители руцкого мира прочувствовали бы последствия своего выбора.Нет,Украина платит.Так может и воду в Крым дать?
где был Порох,когда решался этот вопрос?ладно Бубочка с его цирковой труппой,тут все понятно,но "попередники" вменяемыми были???
А ведь с наших налогов эти деньги...
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21.07.2021 09:19 Ответить
Я понимаю,есть там и нормальные,проукраинские.Их жалко,но так вопрос не решить.У меня 2сестры,пенсионерки,проукраинские,там живут,выехать не могут.Отец жив был,ездил до последнего через посты за пенсией.56 лет трудового стажа,с 16 до 72 лет в шахте,отдал здоровье,проукраинский.Больной,уже не ходил,в августе под руки вели к машине,чтоб сьездить через блокпосты за пенсией,в сентябре умер.Вот так,имея стаж 52года,добывал себе деньги на пропитание и лечение.И рядом уроды,ненавидящие Украину,и везущие оттуда бабло.
Трудный это вопрос.Но если б вначале решили его правильно-возможно быстрей люди там протрезвели бы.Без украинских денег.
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21.07.2021 09:29 Ответить
по международным законом: ответственность за людей несут оккупанты
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21.07.2021 09:36 Ответить
 
 