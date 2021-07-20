Выплаты пенсий на временно оккупированных территориях и расходы по безработице обходятся Украине в более чем 2 млрд евро в год, - Любченко. ВИДЕО
В Украине происходит процесс возвращения трудовых мигрантов; уровень официального трудоустройства за последние полгода вырос почти на 15%.
Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, сейчас страны - соседи Украины заявляют о проблеме нехватки рабочих рук, однако в Украине уровень официального трудоустройства растет.
"Я общаюсь с председателями областных государственных администраций - очень многие вернулись домой и работают. Подтверждением также является официальная статистика. Мы имеем в этом году почти на 15% за первое полугодие больше сообщений об официальном трудоустройстве. Я говорю только об официальной части, из которой платятся налоги", - добавил чиновник.
Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год.
Однако, по подсчетам Минэкономики точек роста, драйверами увеличения количества рабочих мест может быть то, что делает в первую очередь государство, - это инфраструктурные проекты, развитие территориальных громад, децентрализация, которая открывает неограниченные возможности для развития громад и благосостояния украинцев.
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Какие налоги поступают из ОРДЛО?
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
Закрытие границ нифига не повлияло.ага.
Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления -
1-ое направление - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов.
2-ое направление - расходы по безработице в Украине.
И в Киеве дядька Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год. Источник: https://censor.net/ru/v3278208
Для весомости можно добавить расходы на приобретение ноутбуков для учителей
я не согласен содержать сепарню за свои налоги!
При чому з гідністю.
где был Порох,когда решался этот вопрос?ладно Бубочка с его цирковой труппой,тут все понятно,но "попередники" вменяемыми были???
А ведь с наших налогов эти деньги...
Трудный это вопрос.Но если б вначале решили его правильно-возможно быстрей люди там протрезвели бы.Без украинских денег.