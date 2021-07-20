Выплаты пенсий на временно оккупированных территориях и расходы по безработице обходятся Украине в более чем 2 млрд евро в год, - Любченко. ВИДЕО

В Украине происходит процесс возвращения трудовых мигрантов; уровень официального трудоустройства за последние полгода вырос почти на 15%.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас страны - соседи Украины заявляют о проблеме нехватки рабочих рук, однако в Украине уровень официального трудоустройства растет.

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"Я общаюсь с председателями областных государственных администраций - очень многие вернулись домой и работают. Подтверждением также является официальная статистика. Мы имеем в этом году почти на 15% за первое полугодие больше сообщений об официальном трудоустройстве. Я говорю только об официальной части, из которой платятся налоги", - добавил чиновник.

Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год.

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Однако, по подсчетам Минэкономики точек роста, драйверами увеличения количества рабочих мест может быть то, что делает в первую очередь государство, - это инфраструктурные проекты, развитие территориальных громад, децентрализация, которая открывает неограниченные возможности для развития громад и благосостояния украинцев.