Бывший гендиректор Amazon Безос и еще трое туристов провели успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard. ВИДЕО

Бизнесмен Джефф Безос вместе с тремя другими космическими туристами вернулся на Землю после суборбитального полета в космос на борту корабля New Shepard своей компании Blue Origin.

20 июля Безос и еще трое членов экипажа вылетели в космос с космодрома Blue Origin на западе Техаса, что стало новой вехой на пути к началу новой эры частных космических путешествий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

57-летний американский миллиардер, в настоящее время являющийся самым богатым человеком в мире, совершил полет длительностью около 11 минут на высоту 100 км. Это первый пилотируемый полет Blue Origin в космос.

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Вместе с Безосом и его братом Марком в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник средней школы Оливер Дэймен, ставшие самым пожилым и самым молодым человеком в космосе соответственно.

Фанк входила в команду "Меркурий 13" - первую группу женщин, прошедших подготовку для космической программы США в 1960-х, однако им так и не дали возможности стать астронавтами из-за гендерной принадлежности.

Полет Безоса совпал с годовщиной первой высадки на Луну, которую совершили 20 июля 1969 года американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Космический корабль New Shepard назван в честь Алана Шепарда, который в 1961 году стал первым американцем, побывавшим в космосе.

New Shepard - полностью автономный ракетно-капсульный комплекс высотой 18,3 метра, которым нельзя управлять изнутри космического корабля. Он полностью управляется компьютером, и на его борту не было ни штатных астронавтов Blue Origin, ни другого специально обученного персонала. Корабль может развивать скорость более 3540 км/ч.

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После отделения капсулы от ракеты-носителя экипаж отстегнулся и провел несколько минут в невесомости, наслаждаясь видами из иллюминаторов, которые отличаются самым большим размером из всех летательных аппаратов, когда-либо отправлявшихся в космос.

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Затем капсула опустилась на Землю под парашютами, используя систему ретро-тяги, которая выбросила "воздушную подушку" для мягкого приземления. Ракета вернулась на космодром и совершила вертикальную посадку в нескольких километрах от места взлета.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Напомним, ранее британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный полет из Нью-Мексико на борту аппарата своей космической компании Virgin Galactic. Он поднялся на высоту 86 км.

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По определению Международной авиационной федерации, граница между атмосферой Земли и космосом (линия Кармана) находится в 100 км над уровнем моря.