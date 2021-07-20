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Бывший гендиректор Amazon Безос и еще трое туристов провели успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard. ВИДЕО

Бизнесмен Джефф Безос вместе с тремя другими космическими туристами вернулся на Землю после суборбитального полета в космос на борту корабля New Shepard своей компании Blue Origin.

20 июля Безос и еще трое членов экипажа вылетели в космос с космодрома Blue Origin на западе Техаса, что стало новой вехой на пути к началу новой эры частных космических путешествий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

57-летний американский миллиардер, в настоящее время являющийся самым богатым человеком в мире, совершил полет длительностью около 11 минут на высоту 100 км. Это первый пилотируемый полет Blue Origin в космос.

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Вместе с Безосом и его братом Марком в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник средней школы Оливер Дэймен, ставшие самым пожилым и самым молодым человеком в космосе соответственно.

Фанк входила в команду "Меркурий 13" - первую группу женщин, прошедших подготовку для космической программы США в 1960-х, однако им так и не дали возможности стать астронавтами из-за гендерной принадлежности.

Полет Безоса совпал с годовщиной первой высадки на Луну, которую совершили 20 июля 1969 года американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Космический корабль New Shepard назван в честь Алана Шепарда, который в 1961 году стал первым американцем, побывавшим в космосе.

New Shepard - полностью автономный ракетно-капсульный комплекс высотой 18,3 метра, которым нельзя управлять изнутри космического корабля. Он полностью управляется компьютером, и на его борту не было ни штатных астронавтов Blue Origin, ни другого специально обученного персонала. Корабль может развивать скорость более 3540 км/ч.

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После отделения капсулы от ракеты-носителя экипаж отстегнулся и провел несколько минут в невесомости, наслаждаясь видами из иллюминаторов, которые отличаются самым большим размером из всех летательных аппаратов, когда-либо отправлявшихся в космос.

 
 
 
 
 
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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Затем капсула опустилась на Землю под парашютами, используя систему ретро-тяги, которая выбросила "воздушную подушку" для мягкого приземления. Ракета вернулась на космодром и совершила вертикальную посадку в нескольких километрах от места взлета.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Напомним, ранее британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный полет из Нью-Мексико на борту аппарата своей космической компании Virgin Galactic. Он поднялся на высоту 86 км.

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По определению Международной авиационной федерации, граница между атмосферой Земли и космосом (линия Кармана) находится в 100 км над уровнем моря.

Автор: 

космос (787) Безос (4)


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Топ комментарии
+9
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 1720
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21.07.2021 03:46 Ответить
+7
я так тобі співчуваю з твоїм жопоболем по роскосмосу, ватнік
мишебраття, мишеадіннарот!
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21.07.2021 00:52 Ответить
+6
где-то сейчас трещит батут под лишним весом рогозинской хохломы..
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20.07.2021 23:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що він там забув?
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20.07.2021 23:18 Ответить
деревня!
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20.07.2021 23:39 Ответить
Лапоть.
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20.07.2021 23:52 Ответить
где-то сейчас трещит батут под лишним весом рогозинской хохломы..
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20.07.2021 23:25 Ответить
Если завтра в 17:58 кацапский модуль МКС "Наука" проследует в Тихий океан, а он проследует, Рогозину будет не до батутов
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 5289
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20.07.2021 23:40 Ответить
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 9887
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20.07.2021 23:41 Ответить
Бывший гендиректор Amazon Безос и еще трое туристов провели успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard - Цензор.НЕТ 5766
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20.07.2021 23:30 Ответить
Я бы тоже слетал, но наверное билеты там дорогие.
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20.07.2021 23:32 Ответить
Забавно что очень старая с виду бабушка кричит "привет мама".
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20.07.2021 23:35 Ответить
круто! могу только позавидовать!
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20.07.2021 23:39 Ответить
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 23:41 Ответить
Игрушка. Вот ракеты Спес Х - это да.
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20.07.2021 23:46 Ответить
вітаю американців із третім батутом у космос... "Скачіть" у своє задоволення та на "радість" кацапам...
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20.07.2021 23:53 Ответить
хто ще не вмочив "Роскосмос" мордякою у гівно?
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21.07.2021 00:01 Ответить
как это жалко за неимением своей хвастаться чужой бальшой пипиской
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21.07.2021 00:36 Ответить
я так тобі співчуваю з твоїм жопоболем по роскосмосу, ватнік
мишебраття, мишеадіннарот!
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21.07.2021 00:52 Ответить
Розкажи, о великий гуру, як піндосам рептілоїди відзняли висадку на Місяці в Сонорській пустелі.
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 9391
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21.07.2021 02:06 Ответить
Я б відосік першого польоту гагаріна або першого виходу в космос леонова подивився б, бл...
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21.07.2021 07:28 Ответить
да уж лучше никакой не иметь и не хвастаться чем иметь такое повисшее жалкое недоразумение как у вас... и выть что вы одна из ведущих стран.. давай про Чебурашку влупи.. про достижения роскосмоса.. про Сколково что открывали с такой помпой на весь мир... уже и не упоминают .. они там что лягушек режут лучше всех?
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21.07.2021 08:02 Ответить
Почему этот космоплан так похож на пенис ?
Теперь ясно, куда деваются те, кого послали на три буквы.
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21.07.2021 00:18 Ответить
Ой... Ой! Ой-ой-ой!
До чого настоянка глоду та спутнік-V доводять!.. Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 4046
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21.07.2021 00:52 Ответить


Щойно нагадався цікавий епізод. Років так десять тому на одному політфорумі один чоловік розважався з того, що прославляв тодішнього Сонцеликого Шапкокрада Президента в найкращих традиціях чу-чхе, дуполизів Брєжнєва, а також цитат Мао. Виходило доволі дико і люто, коли не знати, що Іван (так звали того гумориста) грубо стібеться.
...А якщо тут ми маємо справу з чимось подібним?
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21.07.2021 01:56 Ответить
Та щось і у мене підозра, що це стьоб на тему антивакцинаторів та інших мракобісів.
Бо якщо він це на повному серйозі...
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21.07.2021 02:18 Ответить
...якщо це серйозно, то в їхньому Задупинську останнього і, певно, єдиного мозкоправа-психіатра спалили на вогнищі як злісного єретика.
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21.07.2021 02:41 Ответить
Воістину амінь!
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21.07.2021 01:59 Ответить
Жена Безоса после развода получила от мужа 53 миллиарда долларов, и вышла замуж за школьного учителя который похож на Шрека.

Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 8641
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21.07.2021 01:13 Ответить
жесть. брак - это вообще безумие.
только раздельное владение имуществом.
детей содержать 50 на 50.
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21.07.2021 07:00 Ответить
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 1720
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21.07.2021 03:46 Ответить
Полет был бы успешным если бы Безос не вернулся. Но не с нашим счастьем.
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21.07.2021 04:37 Ответить
Димочка, Рогозин, перезайди со своего аккаунта.
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21.07.2021 07:44 Ответить
ага.. если кремлевскую крысу засунуть в рагозинскую ракету...
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21.07.2021 08:07 Ответить
...покрашенную в хохлому и окропленную гундяевским сектантом, тогда да.
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21.07.2021 08:21 Ответить
Почему? Ты в его завещании?
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21.07.2021 11:52 Ответить
От жиру бесится !!!
Просто это люди без чести и совести транжирят ...
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21.07.2021 05:52 Ответить
А когда будет у этих новоявленых пассажиров большая прессконференция о плоскости Земли?!
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21.07.2021 08:32 Ответить
 
 