Бывший гендиректор Amazon Безос и еще трое туристов провели успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard. ВИДЕО
Бизнесмен Джефф Безос вместе с тремя другими космическими туристами вернулся на Землю после суборбитального полета в космос на борту корабля New Shepard своей компании Blue Origin.
20 июля Безос и еще трое членов экипажа вылетели в космос с космодрома Blue Origin на западе Техаса, что стало новой вехой на пути к началу новой эры частных космических путешествий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021
57-летний американский миллиардер, в настоящее время являющийся самым богатым человеком в мире, совершил полет длительностью около 11 минут на высоту 100 км. Это первый пилотируемый полет Blue Origin в космос.
Вместе с Безосом и его братом Марком в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник средней школы Оливер Дэймен, ставшие самым пожилым и самым молодым человеком в космосе соответственно.
Фанк входила в команду "Меркурий 13" - первую группу женщин, прошедших подготовку для космической программы США в 1960-х, однако им так и не дали возможности стать астронавтами из-за гендерной принадлежности.
Полет Безоса совпал с годовщиной первой высадки на Луну, которую совершили 20 июля 1969 года американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Космический корабль New Shepard назван в честь Алана Шепарда, который в 1961 году стал первым американцем, побывавшим в космосе.
New Shepard - полностью автономный ракетно-капсульный комплекс высотой 18,3 метра, которым нельзя управлять изнутри космического корабля. Он полностью управляется компьютером, и на его борту не было ни штатных астронавтов Blue Origin, ни другого специально обученного персонала. Корабль может развивать скорость более 3540 км/ч.
После отделения капсулы от ракеты-носителя экипаж отстегнулся и провел несколько минут в невесомости, наслаждаясь видами из иллюминаторов, которые отличаются самым большим размером из всех летательных аппаратов, когда-либо отправлявшихся в космос.
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Затем капсула опустилась на Землю под парашютами, используя систему ретро-тяги, которая выбросила "воздушную подушку" для мягкого приземления. Ракета вернулась на космодром и совершила вертикальную посадку в нескольких километрах от места взлета.
Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021
Напомним, ранее британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный полет из Нью-Мексико на борту аппарата своей космической компании Virgin Galactic. Он поднялся на высоту 86 км.
По определению Международной авиационной федерации, граница между атмосферой Земли и космосом (линия Кармана) находится в 100 км над уровнем моря.
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мишебраття, мишеадіннарот!
Теперь ясно, куда деваются те, кого послали на три буквы.
До чого настоянка глоду та спутнік-V доводять!..
Щойно нагадався цікавий епізод. Років так десять тому на одному політфорумі один чоловік розважався з того, що прославляв тодішнього Сонцеликого
ШапкокрадаПрезидента в найкращих традиціях чу-чхе, дуполизів Брєжнєва, а також цитат Мао. Виходило доволі дико і люто, коли не знати, що Іван (так звали того гумориста) грубо стібеться.
...А якщо тут ми маємо справу з чимось подібним?
Бо якщо він це на повному серйозі...
только раздельное владение имуществом.
детей содержать 50 на 50.
Просто это люди без чести и совести транжирят ...