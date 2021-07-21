17 лет вместе: под Киевом мужчина пытался убить жену, чтобы "встретиться на том свете". ВИДЕО

В поселке Гостомель вблизи столицы мужчина пытался убить жену, с которой прожил вместе 17 лет, а потом планировал покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

19 июля около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей сожительнице. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли наряды группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители обнаружили окровавленную 50-летнюю женщину у подъезда дома. Вслед за правоохранителями прибыла скорая медицинская помощь. Женщина объяснила, что телесные повреждения ей нанес сожитель и в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством.

46-летнего злоумышленника правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Криминалного процессуального кодекса Украины Украины.

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Сейчас женщина находится в реанимационном отделении местной больницы.

Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Меру пресечения изберет суд.