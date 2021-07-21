17 лет вместе: под Киевом мужчина пытался убить жену, чтобы "встретиться на том свете". ВИДЕО
В поселке Гостомель вблизи столицы мужчина пытался убить жену, с которой прожил вместе 17 лет, а потом планировал покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
19 июля около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей сожительнице. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли наряды группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители обнаружили окровавленную 50-летнюю женщину у подъезда дома. Вслед за правоохранителями прибыла скорая медицинская помощь. Женщина объяснила, что телесные повреждения ей нанес сожитель и в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством.
46-летнего злоумышленника правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Криминалного процессуального кодекса Украины Украины.
Сейчас женщина находится в реанимационном отделении местной больницы.
Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Меру пресечения изберет суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
Придурок якийсь... 17 років з придурком прожила. Жах.
к чему вообще такие новости никакой информации не несут что у какого то придурка давно и серьезно упала планка и баба в 50 лет не могла увидеть или НЕ ХОТЕЛА?? видеть странности у мужика...??!!