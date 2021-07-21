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Новости Видео Будни полиции
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17 лет вместе: под Киевом мужчина пытался убить жену, чтобы "встретиться на том свете". ВИДЕО

В поселке Гостомель вблизи столицы мужчина пытался убить жену, с которой прожил вместе 17 лет, а потом планировал покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

19 июля около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей сожительнице. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли наряды группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители обнаружили окровавленную 50-летнюю женщину у подъезда дома. Вслед за правоохранителями прибыла скорая медицинская помощь. Женщина объяснила, что телесные повреждения ей нанес сожитель и в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством.

46-летнего злоумышленника правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Криминалного процессуального кодекса Украины Украины.

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Сейчас женщина находится в реанимационном отделении местной больницы.

Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Меру пресечения изберет суд.

покушение (1047) Нацполиция (16562) Гостомель (107)


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Топ комментарии
+7
Вони навіть не одружені.
Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
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21.07.2021 08:31 Ответить
+4
А вот и последствия религии
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21.07.2021 09:20 Ответить
+3
Вважаю , тут коменти треба вимкнути .
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21.07.2021 08:31 Ответить
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Вважаю , тут коменти треба вимкнути .
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21.07.2021 08:31 Ответить
так, це не треба коментувати, поліції треба було застрелити недоробка при затриманні
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21.07.2021 08:42 Ответить
какаяразница
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21.07.2021 10:00 Ответить
Вони навіть не одружені.
Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
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21.07.2021 08:31 Ответить
Может он ее недвижимость хотел получить ?
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21.07.2021 09:11 Ответить
Я думаю, він хотів її вбити. А себе би не наважився.
Придурок якийсь... 17 років з придурком прожила. Жах.
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21.07.2021 13:30 Ответить
Любовь зла...
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21.07.2021 08:53 Ответить
хреново то что его признают дятлом и положат на пару месяцев в психушку.
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21.07.2021 08:54 Ответить
любовницы а в тесте жену 17 лет типа в браке ?? да уж умеют набрать статью и название...
к чему вообще такие новости никакой информации не несут что у какого то придурка давно и серьезно упала планка и баба в 50 лет не могла увидеть или НЕ ХОТЕЛА?? видеть странности у мужика...??!!
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21.07.2021 08:58 Ответить
А вот и последствия религии
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21.07.2021 09:20 Ответить
Каждый день, каждая поступившая информация - говорит о том, насколько наше общество больное. Хочется очень надеяться, что оно излечится. Хотя надежды мало....
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21.07.2021 09:58 Ответить
вот уж незадача, "того света" не существует, живем один раз. Так же как живут один раз птички, насекомые, растения - мы ничем не лучше их)
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21.07.2021 10:28 Ответить
слышал про переселение?
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21.07.2021 12:49 Ответить
я много разных сказочек слышал, че с того?)
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21.07.2021 12:58 Ответить
Мабуть,кацап покусав.
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21.07.2021 13:00 Ответить
 
 