"Буки" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение зенитно ракетных комплексов совершило многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район, передает Цензор.НЕТ.

- Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, - подчеркнул командующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

В завершение тренировки личный состав зенитных ракетных комплексов выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

- Подразделение с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.











