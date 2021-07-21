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"Буки" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение зенитно ракетных комплексов совершило многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район, передает Цензор.НЕТ.

- Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, - подчеркнул командующий.

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В завершение тренировки личный состав зенитных ракетных комплексов выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

- Подразделение с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Буки отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 01
Буки отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 02
Буки отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 03
Буки отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 04

Автор: 

Крым (26425) военные учения (3462) Бук (658) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
З Бука по Орлану це з гармати по горобцям.
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21.07.2021 09:42 Ответить
+13
Умовний пуск - це відпрацювання навичок і автоматизму дій від команди "Батарея, підйом!" до команди "пуск".
А для таких навичок треба не один десяток умовних пусків.
Навіть розрахунки ЗУ-23-2 і стрільців-зенітників ПЗРК треба щоденно тренувати для салабонів і регулярно для уже досвідчених.
Для відпрацювання бойових пусків призначені інші умови і полігони.

До речі, в армії не дають (і правильно роблять) стріляти із автомата без вивчення матчастини, ТТХ, відпрацювання навичок поводження як зі зброєю взагалі, так і конкретно із автоматом, гранатою і т.д..
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21.07.2021 10:16 Ответить
+11
это потому что ты на бутылке сидишь
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21.07.2021 10:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це коли вони на цілодобовому чергуванні, а не стоять в ангарах.
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21.07.2021 09:32 Ответить
Красавцы... Единственный классный комплекс, хотя и совдепия, проверенный в боевых условиях... работает...дальность маловата..до 30 км..а так конечно бомба..20 орланов10 точно зашкварили в небе Донбасса.. это минимум беру.
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21.07.2021 09:33 Ответить
З Бука по Орлану це з гармати по горобцям.
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21.07.2021 09:42 Ответить
А в яких роках буки по горобцях працювали??😂😂😂
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21.07.2021 12:31 Ответить
Молодці!!!
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21.07.2021 09:33 Ответить
Условный пуск это тоже самое, шо стрелять из автомата без патронов, ата-та-та-та, тра-та-та-та, пиф-паф. Но оно и не дывно, зебил же запретил стрелять
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21.07.2021 09:47 Ответить
Умовний пуск - це відпрацювання навичок і автоматизму дій від команди "Батарея, підйом!" до команди "пуск".
А для таких навичок треба не один десяток умовних пусків.
Навіть розрахунки ЗУ-23-2 і стрільців-зенітників ПЗРК треба щоденно тренувати для салабонів і регулярно для уже досвідчених.
Для відпрацювання бойових пусків призначені інші умови і полігони.

До речі, в армії не дають (і правильно роблять) стріляти із автомата без вивчення матчастини, ТТХ, відпрацювання навичок поводження як зі зброєю взагалі, так і конкретно із автоматом, гранатою і т.д..
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21.07.2021 10:16 Ответить
А детальніше про щоденні тренування ЗУ?? А самому слабо буде перекат зробити щоденно? А два короба по 34 кг не важко буде заряджати щоденно?? І так разів з 100
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21.07.2021 12:35 Ответить
Васю, що значить "зараджати щоденно"?
Короба перезаряджати при деяких розкладах треба кожні 10 секунд.
І так разів із стільки, скільки є заряджених коробів.
А потім черга доходить до АКС.
Я пишу про те, що знаю.
І були не просто щоденні тренування, а ще й добові чергування на ЗУшці в режимі 2 чергують на сидіннях, 2 відпочивають в окопі для стволів (бо належний за статутом бліндаж для розрахунку запаришся довбати на вершині кам'яної гори, куди ЗУшку витягували вручну).
Я умію не те, що стріляти із ЗУшки, а й спати на її, рідненької, стволах.
Васю, Ви ще забули нагадати про зушечний автомат, заміну стволів, два колеса і розказати як знімати із ЗУшки кліренс.
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21.07.2021 15:32 Ответить
Надіюсь коли звучить "Правий пустий" також знаєш що робити?
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21.07.2021 15:49 Ответить
Знаю.
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26.07.2021 15:39 Ответить
Кожні 10 секунд??? Так то ви весь БК, тобто 5*2*32 відстрілювали за 2 хвилини???😂😂
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21.07.2021 15:52 Ответить
Дивлячись яка "заваруха" і скільки взято коробів.
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26.07.2021 15:41 Ответить
Я б хотів побачити як ти спиш на стволах після трьох пар коробів😂😂😎😎
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21.07.2021 15:54 Ответить
Стволи змінні.
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26.07.2021 15:42 Ответить
В тебе весь час звучить спати, то в люлці, то на стволах. Зрозуміло чим займались. Так ось бери 2*34 кг і заряджай, при тому всьому як ти сказав, використовується АКМТК
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21.07.2021 16:03 Ответить
Про сон у мене не "весь час", а тільки один раз.
До речі, сон - це мінімум 1/4 частина служби.
І так само важливо його забезпечити, як і воду, б/к, пайок, обмундирування.
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26.07.2021 15:52 Ответить
Так я зрозумів! Що ще???
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26.07.2021 16:48 Ответить
Короба не перезаряджать. Їх заряджають. А ЗУ 23 також заряджають коробами😉
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21.07.2021 16:06 Ответить
А ще буває клімакс і клітор😂😂😂😂😂. Дякую за хороший вечір. Сміюсь зі сльозами😂😂😂😂
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21.07.2021 16:21 Ответить
Мені більше подобається "перезарадяка".
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26.07.2021 15:43 Ответить
А про кліренс це взагалі шедевр. Напевно для навідника є каліматор😂😂😂
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21.07.2021 16:11 Ответить
Цей шедевр придумав комбат Григорій Дудник для не дуже кмітливих солдатиків.
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26.07.2021 15:44 Ответить
ну это ты загнул про матчасть автомата прям совком понесло чуть чаем не поперхнулся . ттх это понятно - дальность прямого . скорострельность. действительный но скажи нахрена знать вес пули . вес магазина . сколько пружин . сколько нарезов . расстояние их от края . разборка сборка на время и только после того как тебя задолбают идиотскими вопросами \ с оценкой\ . а по другому не бывает ведь проверяющим надо показать свою значимость с необходимостью а так же и зависимость от них всех остальных идёшь сдавать итоговую стрельбу
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21.07.2021 13:53 Ответить
Всмысле, нафига знать вес магазина? Ты хоть раз в снаряге ползал или хотя бы в поход ходил? Или максимум ранец с учебниками?) "Сколько пружин" и "сколько нарезов", это не ттх, а обкурыш изучает автомат так))) Не "сколько нарезов", а какая длина нарезного ствола - и это уже играет роль, т.к. габариты в том числе. Количество пружин к ттх ты тоже приплёл не по теме.
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21.07.2021 14:10 Ответить
жара действует ? я вроде как написал . что с ттх согласен а вот матчасть с пружинами нахрена так же как и вес магазина - ну если тебе их по весу выдавали на килограммы в поход ползучий то ладно . и сколько нарезов и в какую сторону и какое расстояние между ними и сколько рёбер жёсткости на магазине автомата и количество насечек на пистолете . у нас были любители коллекционировали вопросы\записывали на память \ которые задают на итоговой проверки
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21.07.2021 14:31 Ответить
Тому що вага кулі, тип патрона, калібр, тип магазину - це все потрібно знати як для бою, так і для розрахунку сил при переміщенні в пустелі, горах, в погодних умовах.
Також, наприклад, щоб не помилитись при підборі патрону для АКМСа із ПБСом, або не всунути патрони із важкими кулями в РПК, або не намагатися пробити перешкоду трасером.
Матчастину до пружини не вивчають. Вивчають тільки для неповної розборки і шептало, що відповідає за автоматичний вогонь.
Розборкою-зборкою АКМа із заплющеними очима в армії не займалися і перевіряючих ця тема не цікавила, тому що це тема шкільної НВП (ПВП) і хлопців, які б цього не вміли у школах не було. В усякому разі у нашій школі. І ці навички звикання до зброї дуже згодилися тим, хто два роки (дехто і більше) із цим автоматом і спав, і їв.
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21.07.2021 15:09 Ответить
то что вы перечислили я отношу к ттх а про матчасть с пружинами и количеством витков на ней так же и количеством насечек на пистолете и разборкой сборкой на время я из своего опыта каждый год в конце учебного периода на итоговой проверке во времени большем чем четверть века . для чего то ведь нужно было содержать штат дармоедов от замполита роты до инспекции генштаба и практически разницы в подходе к этому от древнего совка до 2008 г нашей независимой эры я не заметил
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21.07.2021 17:15 Ответить
Я розказую за ту службу, яку пройшов.
Звичайно, в інших місцях було по-іншому.
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26.07.2021 15:46 Ответить
Для реальных пусков нужен специальный полигон. К тому же БК у нас тоже ограничен. А учения в любом случае нужны. Хотя бы такие.
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21.07.2021 09:55 Ответить
это потому что ты на бутылке сидишь
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21.07.2021 10:15 Ответить
У совку так само реготали перед нападом на Польщу, Фінляндію у 1939.
І над середньовічним Афганістаном іржали.
А воно он як повернулось.
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21.07.2021 10:20 Ответить
А ракеты так и не запустили, что ли? Типа, сэкономили?
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21.07.2021 10:20 Ответить
Ни разу не видел чтобы стреляли. Насколько реальна польза от такой отработки-пантомимы?
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21.07.2021 10:25 Ответить
На сколько я (диванный эксперт) знаю. На таких учениях отрабатывают все действия экипажей, кроме непосредственно нажатия на кнопку «пуск». По идеи эти действия самое важное. Дальше дело за техникой.
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21.07.2021 10:55 Ответить
почему так кучно стоим?
ага , понятно, ради селфи...
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21.07.2021 10:39 Ответить
красавцы!
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21.07.2021 10:43 Ответить
уникальные технологии защищали сраное величие совка, в то время когда ты стоял в конце месяца в километровой очереди в магазине белград в мацкве, чтобы купить хорошие югославские ботинки, потому что свои уникальные - разлезлись...а потом надо было быстро ехать отмечаться в мебельный, на чешский гарнитур, чтобы очередь на потерять
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21.07.2021 11:38 Ответить
Ты путаешь страну и людей, которые создавали это оружие, с каннибальским совковым государством и оккупационной номенклатурой, которая этих людей эксплуатировала.
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21.07.2021 14:12 Ответить
Как там у вас Курбан-байрам? Вся маскве жопами к верху стоит или только половина?
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21.07.2021 15:24 Ответить
"вероятность поражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-86 ALCM - не менее 40 %, вертолёты «https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra ХьюКобра » сбиваются с вероятностью от 60 до 70 %, зависшие вертолёты на дальностях от 3,5 до 10 км могут быть поражены с вероятностью от 30 до 40 %. "
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21.07.2021 16:50 Ответить
Зачем кучность такая , все в одном месте . Одной ракетой все три установки можно уничтожить .
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21.07.2021 18:21 Ответить
ракеты уже сгнили с 1987го
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21.07.2021 20:48 Ответить
 
 