"Буки" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.
По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение зенитно ракетных комплексов совершило многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район, передает Цензор.НЕТ.
- Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, - подчеркнул командующий.
В завершение тренировки личный состав зенитных ракетных комплексов выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.
- Подразделение с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
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А для таких навичок треба не один десяток умовних пусків.
Навіть розрахунки ЗУ-23-2 і стрільців-зенітників ПЗРК треба щоденно тренувати для салабонів і регулярно для уже досвідчених.
Для відпрацювання бойових пусків призначені інші умови і полігони.
До речі, в армії не дають (і правильно роблять) стріляти із автомата без вивчення матчастини, ТТХ, відпрацювання навичок поводження як зі зброєю взагалі, так і конкретно із автоматом, гранатою і т.д..
Короба перезаряджати при деяких розкладах треба кожні 10 секунд.
І так разів із стільки, скільки є заряджених коробів.
А потім черга доходить до АКС.
Я пишу про те, що знаю.
І були не просто щоденні тренування, а ще й добові чергування на ЗУшці в режимі 2 чергують на сидіннях, 2 відпочивають в окопі для стволів (бо належний за статутом бліндаж для розрахунку запаришся довбати на вершині кам'яної гори, куди ЗУшку витягували вручну).
Я умію не те, що стріляти із ЗУшки, а й спати на її, рідненької, стволах.
Васю, Ви ще забули нагадати про зушечний автомат, заміну стволів, два колеса і розказати як знімати із ЗУшки кліренс.
До речі, сон - це мінімум 1/4 частина служби.
І так само важливо його забезпечити, як і воду, б/к, пайок, обмундирування.
Також, наприклад, щоб не помилитись при підборі патрону для АКМСа із ПБСом, або не всунути патрони із важкими кулями в РПК, або не намагатися пробити перешкоду трасером.
Матчастину до пружини не вивчають. Вивчають тільки для неповної розборки і шептало, що відповідає за автоматичний вогонь.
Розборкою-зборкою АКМа із заплющеними очима в армії не займалися і перевіряючих ця тема не цікавила, тому що це тема шкільної НВП (ПВП) і хлопців, які б цього не вміли у школах не було. В усякому разі у нашій школі. І ці навички звикання до зброї дуже згодилися тим, хто два роки (дехто і більше) із цим автоматом і спав, і їв.
Звичайно, в інших місцях було по-іншому.
І над середньовічним Афганістаном іржали.
А воно он як повернулось.
ага , понятно, ради селфи...