Гармаш о количестве российских паспортов у граждан Украины на оккупированном Донбассе: Цифра не критическая. ВИДЕО

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал заявление Козака.

"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Часто люди их получают из экономических соображений, либо под принуждением. Остается около 400 тыс., понятно, что за 4 года многие едут туда (в Россию. - Ред.) работать, многие уехали раньше и сейчас хотят официально работать в Российской Федерации", - отметил Гармаш.

По его словам, он не считает эту цифру критической.

"Учитывая, что у нас война, и многие с того же Донбасса выехали на территорию России. Цифра вполне объективная", - добавил он.

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