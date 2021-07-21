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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Гармаш о количестве российских паспортов у граждан Украины на оккупированном Донбассе: Цифра не критическая. ВИДЕО

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал заявление Козака.

"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Часто люди их получают из экономических соображений, либо под принуждением. Остается около 400 тыс., понятно, что за 4 года многие едут туда (в Россию. - Ред.) работать, многие уехали раньше и сейчас хотят официально работать в Российской Федерации", - отметил Гармаш.

По его словам, он не считает эту цифру критической.

"Учитывая, что у нас война, и многие с того же Донбасса выехали на территорию России. Цифра вполне объективная", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн

Автор: 

оккупация (10199) паспорт (1182) россия (96184) Донбасс (26957) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+17
Просто треба вже зараз прийняти Закон про те, що всі носії громадянства запорєбріка автоматично позбуваються Громадянства України і після деокупації ОРДЛО становляться "негромадянами", а особи, що приїхали в Україну в обхід наших законів - мають залишити територію і позбуваються нерухомості на безоплатній основі (без будь-якої компенсації).
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21.07.2021 10:08 Ответить
+9
Афигеть. И вашим и нашим и вечнром дома. Гармаш, ты с дуба навернулся?
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21.07.2021 09:53 Ответить
+8
"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Ну и чё! "Какая разница.." Итак сойдёт. Ау! Кулеба! Проснись! Совсем мозги простудил с ************ напару?!
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21.07.2021 10:15 Ответить
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Афигеть. И вашим и нашим и вечнром дома. Гармаш, ты с дуба навернулся?
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21.07.2021 09:53 Ответить
какаяразница
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21.07.2021 10:51 Ответить
Просто треба вже зараз прийняти Закон про те, що всі носії громадянства запорєбріка автоматично позбуваються Громадянства України і після деокупації ОРДЛО становляться "негромадянами", а особи, що приїхали в Україну в обхід наших законів - мають залишити територію і позбуваються нерухомості на безоплатній основі (без будь-якої компенсації).
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21.07.2021 10:08 Ответить
Половина депутатів ВР мають як мінімум подвійне громадянство, тому голосувати проти себе не будуть.
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21.07.2021 10:42 Ответить
При сьомому , який був п'ятим , приймуть цей закон
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21.07.2021 16:03 Ответить
"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Ну и чё! "Какая разница.." Итак сойдёт. Ау! Кулеба! Проснись! Совсем мозги простудил с ************ напару?!
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21.07.2021 10:15 Ответить
Донецк и Луганск уже потеряны. Как и Крым. Не для того им раздавали паспорта, чтобы голоса на выборах добавить. Не для того туда РФ миллиарды влила. Нет механизма их вернуть без сильной армии и ядерного оружия. РФ не отстанет от нас, и не развалится сама по себе. Никто за нас воевать не будет. А с агентурой РФ у власти и мы не будем.
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21.07.2021 10:26 Ответить
Територія не втрачена--повернемо, але без істот .
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21.07.2021 16:04 Ответить
Для чого НЕ критична? Для того, щоб влити бидломасу в Україну? Щоб до аксьонова у ВР приєдналась ще сотня друга колоборантів? Щоб в "соцопитуванні" і "голосуванні" більшість проголосувала за "тайожний союз"?
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21.07.2021 10:28 Ответить
Закон об уголовной ответственности за получение паспортов страны агрессора надо принять
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21.07.2021 10:34 Ответить
Згідно зі статтею 17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:
Особа набула громадянства іншої держави
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21.07.2021 11:18 Ответить
Сейчас там такого нет пункта.
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21.07.2021 14:18 Ответить
Документ 2235-III, чинний, поточна редакція - Редакція від 16.07.2021, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 2704-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
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21.07.2021 15:27 Ответить
Тут "добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави" - головна теза. Абсолютна більшість "русскопаспортних" одержали паспорти з мутантною куркою ПРИМУСОВО. Бо інакше - нах з роботи, нах з пенсійних списків, виїхати за "колючку" - теж не можна. А якщо в сім'ї ще й малі діти - то взагалі швах...
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21.07.2021 23:45 Ответить
Если бы у кого-то из них был мозг в голове - они бы повернули историю с паспортами в разрезе "как иностранные граждане в ОРДЛО будут участвовать в выборах по Штайнмаеру?"
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21.07.2021 10:39 Ответить
У 73% мозгов точно нет.
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21.07.2021 10:48 Ответить
Сам-то кто?
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21.07.2021 10:59 Ответить
Эка, какой вы карбонарий! Та, тут в Украине,...кинь палкой в собаку - попадешь в депутата с двойным (тройным, и.т.д) гражданством. Вы на СВЯТОЕ решили замахнуться????
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21.07.2021 12:20 Ответить
При чём тут депутаты?
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21.07.2021 12:23 Ответить
Я, не знал, что с сегодняшнего дня мы с вами законы принимаем!
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21.07.2021 12:27 Ответить
Депутатам кто-то должен сказать, что делать.
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21.07.2021 14:00 Ответить
Вообще то, выдача росией паспортов и более того - признание этого факта Козаком, например, делает невозможным выполнение минских, так как их понимает *********. А именно, в части проведения голосования до освобождения территории. Ведь это выборы для граждан Украины , а не росии, следовательно граждане росии к выборам допущены быть не должны, Розумеется россия откажется предоставить списки новоиспеченных своих граждан. Произвести проверку кто гражданин, а кто нет - тоже не позволят. Из- за этого мы не сможем признать выборы такие выборы. Вот и все. Если грамотно разыграть эту карту, а не стонать или не делать вид, что ничего не происходит, мы можем получить очень серьезный аргумент, перед Западным миром, Перед всякими там, Штанмайерами и Меркель, что проводить выборы до деоккупации - никак не возможно.

Так что, дело тут не в критичности или не критичности цифры, а в том, что это делает невозможным , проведение там выборов, без украинской власти, да и с украинской, тоже понадобится довольно большое время, что-то решить с нью- кацапами.
Кстати, у росии было много механизмов и без предоставления гражданства сепарам позволить им жить и работать в своей параше.
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21.07.2021 12:08 Ответить
....
" А, в остальном, прекрасная Маркиза,...все хорошо, все хорошо"
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21.07.2021 12:17 Ответить
Через 90 днів після отримання російського паспорта, як громадчнина іноземної держави потрібно депортувати до росії, як іноземця. За поребрик, коханий!
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21.07.2021 12:36 Ответить
Як ти це зробиш у Донецьку чи Луганську?
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21.07.2021 15:54 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Молчание украинской власти по поводу раздачи российских паспортов и проведения выборов в Госдуму РФ на Донбассе очень хорошо демонстрирует всю трусость и предательство этой "власти".
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21.07.2021 13:00 Ответить
оно *** не считает, население всего донбасса на момент окупации рашкой было около 3500 миллиона, около полутора только с окупированной территории уехало на подконтрольную Украине территорию, около миллиона жило и живет сейчас на территории части донбасса подконтрольной украине, путем нехитрых подсчетов приходим к цифре около миллиона и из них 600 тысяч это некритично??
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21.07.2021 15:48 Ответить
Рано или поздно все жители ЛДНР получат российские паспорта. И что мне до этого?
В одной стране я жить с ними не хочу и не буду. Мне на них плевать.
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21.07.2021 15:53 Ответить
Ах ты зелёный мудила-капитулнт. Ну жди, когда цифра станет критической. Ну да, к тому времены ты и сам наверное русским подданым станешь.
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21.07.2021 16:04 Ответить
Мільйон ватників в Україні - це бомба сповільненої дії. Лише ідіот може цього не зрозуміти.
Таке враження,, шо ішак дістає з ...ОПи все нових і нових розумово опущених.
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21.07.2021 17:05 Ответить
Пенсию получают?
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22.07.2021 07:37 Ответить
 
 