Гармаш о количестве российских паспортов у граждан Украины на оккупированном Донбассе: Цифра не критическая. ВИДЕО
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал заявление Козака.
"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Часто люди их получают из экономических соображений, либо под принуждением. Остается около 400 тыс., понятно, что за 4 года многие едут туда (в Россию. - Ред.) работать, многие уехали раньше и сейчас хотят официально работать в Российской Федерации", - отметил Гармаш.
По его словам, он не считает эту цифру критической.
"Учитывая, что у нас война, и многие с того же Донбасса выехали на территорию России. Цифра вполне объективная", - добавил он.
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Особа набула громадянства іншої держави
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Так что, дело тут не в критичности или не критичности цифры, а в том, что это делает невозможным , проведение там выборов, без украинской власти, да и с украинской, тоже понадобится довольно большое время, что-то решить с нью- кацапами.
Кстати, у росии было много механизмов и без предоставления гражданства сепарам позволить им жить и работать в своей параше.
" А, в остальном, прекрасная Маркиза,...все хорошо, все хорошо"
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@tZEinform
Молчание украинской власти по поводу раздачи российских паспортов и проведения выборов в Госдуму РФ на Донбассе очень хорошо демонстрирует всю трусость и предательство этой "власти".
В одной стране я жить с ними не хочу и не буду. Мне на них плевать.
Таке враження,, шо ішак дістає з ...ОПи все нових і нових розумово опущених.