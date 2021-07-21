РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9964 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
10 372 20

"Прапори донизу! Слава!", - в Кривом Роге встретили кортеж с телом умершего от ран бойца ВСУ Александра Горбенко. ВИДЕО

При въезде в Кривой Рог горожане поздно вечером встретили кортеж с телом солдата, военнослужащего 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александра Горбенко, умершего от ожогов, полученных в ходе боя на Донбассе в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 0564.ua, после 22:00 десятки горожан у въезда в город со стороны Днепра на коленях встречали погибшего Героя. Они приспустили флаги и встречали автомобиль с телом защитника Украины словами: "Слава! Слава! Слава!".

29-летний солдат, военнослужащий 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Кривого Рога Александр Горбенко умер на рассвете 19 июля. Он получил тяжелые ожоги на Донбассе во время вражеского обстрела 15 июля около 21:30 в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса. Сначала он был доставлен в больницу Торецка, затем его эвакуировали в харьковскую больницу на военном вертолете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

Автор: 

Кривой Рог (1406) смерть (9250) Донбасс (26957) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+50
Одні жителі Кривого Рогу, стоячи під обстрілами, ціною життя, захищають країну, інший забороняє стріляти у відповідь.

Вічна пам"ять герою
показать весь комментарий
21.07.2021 10:37 Ответить
+33
Респект Криворіжцям, що віддали шану полеглому за Матір-Україну земляку. Вони теж млжутьвважати себе гідними її дітьми. Сумно, що їх не так багато, як на Заході України, де всі села по всій дорозі виходять віддати шану загиблим Захисникам Вітчизни. З відео видно, що це активісти аолонтерського руху і можливо громад ьких організацій, яким не байдужі справи на фронті. Тим більший респект їм від нас. Українському воїну - вічна Слава і добра Пам'ять.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:54 Ответить
+23
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1254
показать весь комментарий
21.07.2021 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одні жителі Кривого Рогу, стоячи під обстрілами, ціною життя, захищають країну, інший забороняє стріляти у відповідь.

Вічна пам"ять герою
показать весь комментарий
21.07.2021 10:37 Ответить
......Герої не вмирають..(
..Зєля така собі криворожка, вона - інкубаторсько-совкова, вилупилася та й одразу до "Бога за пазуху": дід НКВДшник (як мінімум - перший закос від армії), папа-учОний (синок - заочник на днівному), мама Рімма (синок у шапці), КВН-Масляков та зацікавлені грошовиті контори Мокші, опікуни Фірташи-Бєні-Йєрмаки та т.і. - от і увесь Кривий Ріг..
Зєля - ганьба славного козацького краю
показать весь комментарий
21.07.2021 15:32 Ответить
Плач Україно!
показать весь комментарий
21.07.2021 10:46 Ответить
и сама природа тоже плачет за Воином (идет дождь)
показать весь комментарий
21.07.2021 11:15 Ответить
Неможливо дивитись без слiз...Серце болить в грудях...Зовсiм молодий...
Рiдним сил здолати це горе i дякую батькам, що виховали Героя!
Храни вас Господи! 🙏🙏🙏
А Герою
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 3682
показать весь комментарий
21.07.2021 12:45 Ответить
Респект Криворіжцям, що віддали шану полеглому за Матір-Україну земляку. Вони теж млжутьвважати себе гідними її дітьми. Сумно, що їх не так багато, як на Заході України, де всі села по всій дорозі виходять віддати шану загиблим Захисникам Вітчизни. З відео видно, що це активісти аолонтерського руху і можливо громад ьких організацій, яким не байдужі справи на фронті. Тим більший респект їм від нас. Українському воїну - вічна Слава і добра Пам'ять.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:54 Ответить
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1254
показать весь комментарий
21.07.2021 11:12 Ответить
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 8875
показать весь комментарий
21.07.2021 11:17 Ответить

__________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним і в землі
не гнеться! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю -
знов до війська стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули
як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
показать весь комментарий
21.07.2021 11:18 Ответить
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 6924

...
показать весь комментарий
21.07.2021 11:31 Ответить
😪😪😪
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 5976
показать весь комментарий
21.07.2021 12:48 Ответить
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 765
показать весь комментарий
21.07.2021 12:38 Ответить
Хоч слово, на сторінці припіздєнта є??? Це ж його земляк...
Зате вчора написав, що призначив нове свято - день тренера...
показать весь комментарий
21.07.2021 15:25 Ответить
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1589
показать весь комментарий
21.07.2021 16:02 Ответить
Страшенно боляче.
Спочивай у кращому світі, Воїне.
показать весь комментарий
22.07.2021 02:29 Ответить
 
 