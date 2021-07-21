"Прапори донизу! Слава!", - в Кривом Роге встретили кортеж с телом умершего от ран бойца ВСУ Александра Горбенко. ВИДЕО

При въезде в Кривой Рог горожане поздно вечером встретили кортеж с телом солдата, военнослужащего 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александра Горбенко, умершего от ожогов, полученных в ходе боя на Донбассе в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 0564.ua, после 22:00 десятки горожан у въезда в город со стороны Днепра на коленях встречали погибшего Героя. Они приспустили флаги и встречали автомобиль с телом защитника Украины словами: "Слава! Слава! Слава!".

29-летний солдат, военнослужащий 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Кривого Рога Александр Горбенко умер на рассвете 19 июля. Он получил тяжелые ожоги на Донбассе во время вражеского обстрела 15 июля около 21:30 в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса. Сначала он был доставлен в больницу Торецка, затем его эвакуировали в харьковскую больницу на военном вертолете.

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