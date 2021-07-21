"Прапори донизу! Слава!", - в Кривом Роге встретили кортеж с телом умершего от ран бойца ВСУ Александра Горбенко. ВИДЕО
При въезде в Кривой Рог горожане поздно вечером встретили кортеж с телом солдата, военнослужащего 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александра Горбенко, умершего от ожогов, полученных в ходе боя на Донбассе в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 0564.ua, после 22:00 десятки горожан у въезда в город со стороны Днепра на коленях встречали погибшего Героя. Они приспустили флаги и встречали автомобиль с телом защитника Украины словами: "Слава! Слава! Слава!".
29-летний солдат, военнослужащий 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Кривого Рога Александр Горбенко умер на рассвете 19 июля. Он получил тяжелые ожоги на Донбассе во время вражеского обстрела 15 июля около 21:30 в результате возгорания одежды после разрыва боеприпаса. Сначала он был доставлен в больницу Торецка, затем его эвакуировали в харьковскую больницу на военном вертолете.
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Вічна пам"ять герою
..Зєля така собі криворожка, вона - інкубаторсько-совкова, вилупилася та й одразу до "Бога за пазуху": дід НКВДшник (як мінімум - перший закос від армії), папа-учОний (синок - заочник на днівному), мама Рімма (синок у шапці), КВН-Масляков та зацікавлені грошовиті контори Мокші, опікуни Фірташи-Бєні-Йєрмаки та т.і. - от і увесь Кривий Ріг..
Зєля - ганьба славного козацького краю
Рiдним сил здолати це горе i дякую батькам, що виховали Героя!
Храни вас Господи! 🙏🙏🙏
А Герою
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним і в землі
не гнеться! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю -
знов до війська стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули
як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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Зате вчора написав, що призначив нове свято - день тренера...
Спочивай у кращому світі, Воїне.